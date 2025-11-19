金馬62看點》一家4口罕見全入圍！《我家的事》埋伏筆逼哭網友

一家4口全入圍金馬，《我家的事》埋伏筆逼哭網友。（圖／陳俊吉攝）

第62屆金馬獎22日將在台北流行音樂中心舉行，台灣電影《我家的事》獲得8項大獎提名，包含最佳男主角、最佳女主角、最佳新導演等，女主角高伊玲（鴨子）更在今年7月奪下台北電影節影后寶座。

《我家的事》為導演潘客印的首部劇情長片，從2021年短片《姊姊》為發想，將原本聚焦於姊姊的故事，延伸至一家4口，並把背景設定在彰化社頭的鄉村，結合家庭代工、襪子工廠等元素，同時凸顯當地的生活特色。

一家4口由爸爸藍葦華、媽媽高伊玲、姊姊黃珮琪、弟弟曾敬驊組成，雖然小家庭感情看似緊密，卻各自藏著難以說出口的祕密，尤其在極為平常的氛圍下，深刻描寫家庭成員的互動和困境，比如一家之主的落寞、長大才發現的真實身世等，不禁引起觀眾共鳴、省思。其中一句台詞：「下次帶你們去看雪」，是爸爸對其他3人說過的承諾，後來因故無法達成，但編劇在結尾回到這個伏筆，讓人看了莫名鼻酸。

廣告 廣告

《我家的事》藍葦華（左起）、高伊玲、潘客印、黃珮琪、曾敬驊。（圖／台視提供）

另外，盧廣仲演唱的主題曲〈一路順風〉，憑藉緊扣劇情的歌詞及深情沉穩的唱腔，「面對人生沒法度把握的幸福，請你不免擱再煩惱，祝福咱，一路順風」，不僅延續電影的情緒逼哭不少人，更入圍最佳原創電影歌曲獎。而電影標語：「你知道我們是多拼命，才會成為一家人？」道出組成家庭的不易，但各成員也努力維繫這段關係，強調家人的情感多麼難表達卻彼此關愛。

說到個人獎項入圍，其實潘客印（新導演）、藍葦華（男主角）、高伊玲（女主角）、曾敬驊（男配角）、姚淳耀（男配角）、黃珮琪（新演員），都是第一次角逐該獎項，且一家4口全部入圍的情況十分罕見，加上主角們早在大阪亞洲影展就以4人組合拿下藥師真珠獎，因此粉絲也紛紛期待全家人一起得獎。

更多中時新聞網報導

前官員籲 推動老舊雞場轉型

章若楠夢遊抱 白敬亭激動噙淚

日職》統一獅跳西武獅 林安可身價破億