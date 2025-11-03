金馬62破天荒！獎項揭曉前先聊電影 最佳導演與新導演入圍者首度同台對談

鄒時擎、陳玉勳等金馬最佳新導演與最佳導演入圍者，將齊聚一堂暢聊創作過程。金馬執委會提供

「金馬62電影論壇」，將於11月20日於台北文創大樓14樓文創會所舉行。本屆論壇突破以往，首度匯集金馬獎最佳導演與最佳新導演共10位入圍者齊聚對談，將連續展開兩場深度交流，暢談他們在不同時空背景下，各自在電影創作路途上的甘美與艱辛，為華語影壇激盪出多元面貌與蓬勃的創作能量。

導演論壇五雄爭鋒 激盪華語電影多元面貌

本次「導演論壇」匯聚五位重量級入圍者。他們包括以《大濛》入圍金馬獎最佳劇情片等11項提名的導演陳玉勳；備受影壇矚目的《南方時光》導演曹仕翰；以《人生海海》揭開馬來西亞社會複雜現狀的導演廖克發；以《地母》掀起馬泰國境邊界百年歷史與政權的導演張吉安；以及以《眾生相》酷兒故事入選柏林影展、驚豔國際的香港導演李駿碩。這五位入圍本屆金馬獎最佳導演的電影人，將在論壇上分享創作的靈感與歷程，從各自獨特的電影語言與文化視角出發，展現華語電影的豐富層次。

新導演論壇新銳集結 注入嶄新視野與無限可能

緊接著的「新導演論壇」則集結了五位為影壇注入無限可能的新銳導演。他們是首部劇情長片《深度安靜》即入圍金馬獎7項大獎的沈可尚；透過《幸福之路》探見紐約底層華人移民寫實境遇的韓裔加拿大導演LloydLeeCHOI；以《左撇子女孩》獲金馬獎9項提名並代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片的台裔旅美導演鄒時擎；以《我家的事》勾勒平凡台灣鄉間家庭鮮活畫像的導演潘客印；以及創作《核》質問教育體制與成長框架的旅美新加坡導演陳思攸。這五位新銳將娓娓道來他們熾熱的電影信念和狂放奇想，為華語影壇描繪嶄新的藍圖。

論壇報名開放 現場與線上同步參與金馬盛會

兩場論壇將在11月20日接連展開，並於11月3日13點起在金馬官網活動頁面開放報名。無法親臨現場的民眾，亦可鎖定金馬YouTube與LINETODAY頻道，活動後將播出完整影像。

