金馬62破天荒！獎項揭曉前先聊電影 最佳導演與新導演入圍者首度同台對談
「金馬62電影論壇」，將於11月20日於台北文創大樓14樓文創會所舉行。本屆論壇突破以往，首度匯集金馬獎最佳導演與最佳新導演共10位入圍者齊聚對談，將連續展開兩場深度交流，暢談他們在不同時空背景下，各自在電影創作路途上的甘美與艱辛，為華語影壇激盪出多元面貌與蓬勃的創作能量。
導演論壇五雄爭鋒 激盪華語電影多元面貌
本次「導演論壇」匯聚五位重量級入圍者。他們包括以《大濛》入圍金馬獎最佳劇情片等11項提名的導演陳玉勳；備受影壇矚目的《南方時光》導演曹仕翰；以《人生海海》揭開馬來西亞社會複雜現狀的導演廖克發；以《地母》掀起馬泰國境邊界百年歷史與政權的導演張吉安；以及以《眾生相》酷兒故事入選柏林影展、驚豔國際的香港導演李駿碩。這五位入圍本屆金馬獎最佳導演的電影人，將在論壇上分享創作的靈感與歷程，從各自獨特的電影語言與文化視角出發，展現華語電影的豐富層次。
新導演論壇新銳集結 注入嶄新視野與無限可能
緊接著的「新導演論壇」則集結了五位為影壇注入無限可能的新銳導演。他們是首部劇情長片《深度安靜》即入圍金馬獎7項大獎的沈可尚；透過《幸福之路》探見紐約底層華人移民寫實境遇的韓裔加拿大導演LloydLeeCHOI；以《左撇子女孩》獲金馬獎9項提名並代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片的台裔旅美導演鄒時擎；以《我家的事》勾勒平凡台灣鄉間家庭鮮活畫像的導演潘客印；以及創作《核》質問教育體制與成長框架的旅美新加坡導演陳思攸。這五位新銳將娓娓道來他們熾熱的電影信念和狂放奇想，為華語影壇描繪嶄新的藍圖。
論壇報名開放 現場與線上同步參與金馬盛會
兩場論壇將在11月20日接連展開，並於11月3日13點起在金馬官網活動頁面開放報名。無法親臨現場的民眾，亦可鎖定金馬YouTube與LINETODAY頻道，活動後將播出完整影像。
更多鏡報報導
專訪／黃鐙輝曝戀愛史「異性緣超好秘訣」 入圍金鐘感謝豬哥亮「詛咒」助他全民皆知
陳玉勳讚方郁婷「天才」不敢指導 《大濛》用灶差點「被火毀容」仍淡定演完
專訪／9歲葉子綺雙金入圍卻遭同學「絕交」 霸氣回應曝光
其他人也在看
粿粿家人PO文揭范姜「真實面」：軟爛愛計較 網友翻兩年前訪問打臉粿粿
粿粿家人KIWI於社群平台發文，指控范姜彥豐長期以工作為由，拒絕獨自照顧家人，讓粿粿承擔大部分照顧責任，更直言范姜「軟爛愛計較」，不是稱職的父親。然而，針對粿粿指控范姜彥豐戴抗噪耳機隔絕哭聲，網友隨即翻出兩年前粿粿接受訪問的內容，當時粿粿對同一事件的描述卻是「沒生氣，只覺得好笑」。TVBS新聞網 ・ 1 天前
GD首攻大巨蛋親曝BIGBANG喜訊！甜用中文喊話：我是權志龍
GD權志龍首次登上台北大巨蛋開唱，吸引4萬粉絲朝聖！演唱會上，他不僅宣布BIGBANG明年四月將登上科切拉舞台，更以中文寵粉互動，讓全場瘋狂。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 1 天前
范姜、粿粿、王子三方聲明滿天飛！網紅律師：但這三人有一共識
范姜、粿粿、王子三方聲明滿天飛！網紅律師：但這三人有一共識造咖 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 3 天前
粿粿新片「槓上范姜」9點懶人包曝！網1關鍵不挺：死路一條
娛樂中心／周希雯報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），引發一波互撕大戲。對此，粿粿坦承與王子確實有逾矩行為、但並非離婚主因，更反控范姜向她索討破千萬的離婚費，也細數起2人婚姻上的衝突與帳目，該片一出又掀起兩極論戰。有網友特別整理出懶人包，搖頭表示「女方未離婚就出軌，死路一條」，而且背叛家庭還要爭取家人，「天大笑話」。民視 ・ 1 天前
粿粿落淚塑造范姜彥豐「只想談錢」！律師點她踩1紅線：不然談星座嗎？
范姜彥豐近日指控老婆粿粿「道德淪喪婚內出軌」，點名第三者就是王子邱勝翊，王子隨後坦言「超過了朋友間應有的界線」，粿粿1日揭露婚姻早就產生許多摩擦，包括金錢和教養觀念。對此網紅「巴毛律師」陳宇安表示，「粿粿想塑造范姜只想談錢」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
53歲林楚茵超猛變身！網Cue梁文傑：會很害羞
政治中心／綜合報導2025年萬聖節10月31日當天，不少民眾精心變裝成各種造型的角色上街「搞怪耍萌」。民進黨立委林楚茵當天也上傳換裝美照，只見她一改往日端莊形象，化身暗黑「貓女郎」，性感又俏皮的模樣，吸引上萬名網友圍觀。其中有不少人湧入留言並猛Cue她的丈夫、陸委會副主委梁文傑，逗趣留言笑翻全網。民視 ・ 1 天前
任容萱認了恢單！ 曝Selina生子計畫
三立3日舉辦新劇的發佈會，《愛鄰洗衣店》的柯叔元、曹佑寧、任容萱、禾羽以及《我的媽媽欠栽培》鍾欣凌、黃嘉千、劉香慈還有《佛系使者-阿夜》的姚以緹都出席。任容萱聊到姊姊Selina日前被誤以為懷有身孕，她澄清表示，「沒有啦！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
坤達逃兵超後悔！剛到加拿大即返台 吳宗憲曝當下狀況「不滿還被上銬」
吳宗憲指出，坤達得知消息時，節目團隊已降落加拿大機場，當下便表明願意返台面對司法處理。吳宗憲曾詢問是否先完成拍攝再返國，對方仍選擇即刻回台，「他說還是回去好了」，顯示其誠意與責任感。對於外界關注坤達是否將繼續留在《綜藝玩很大》，吳宗憲坦言目前會讓對方暫時...CTWANT ・ 1 天前
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向造咖 ・ 20 小時前
屠穎遺體不運回台灣 今廣州火化家屬悲慟送別
資深音樂人、編曲大師屠穎近日驟逝，享年62歲。親友昨（2日）晚間透過粉絲團公告表示，屠老師將於今天下午三點在廣州市殯儀館火化，感謝所有粉絲與樂迷長久以來的關心與思念，也呼籲大家以自己的方式向他告別。鏡報 ・ 19 小時前
粿粿反咬范姜彥豐「自卑心作祟」！女星公開回應「下嫁說」尪真實反應曝
中國大陸歌手弦子出道20年，2005年因與潘瑋柏合唱〈不得不愛〉爆紅，實力備受肯定，弦子2016年與丈夫李茂閃電結婚，一度消失螢光幕，直到近來才逐漸復出。日前她和丈夫李茂登上節目《天聲一對》，主持人扣緊台灣「粿王婚變風波」時事，詢問弦子有無「下嫁感」，夫妻倆的回應掀起網友關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿家人PO洗白文！被抓包買網軍 律師酸「家族團結」：到底有幾個家人
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於昨（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。就連粿粿家人Uni-Girls前成員Kiwi（林家莉）也心疼發聲，然而有網友發現昨日出現多個帳號以「粿粿家人」的名義，發布了內容高度雷同的貼文。網紅「巴毛律師」陳宇安就狠酸，「家族團結，到底有幾個家人」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
王力宏與Ella合唱〈Super Star〉因版權下架 團隊砸錢大和解
王力宏日期在中國大陸深圳，舉辦《最好的地方》演唱會，與嘉賓Ella陳嘉樺合唱S.H.E經典歌曲〈Super Star〉，現場版MV於10月30日因版權問題無預警下架，時隔48小時後，團隊與版權方達成共識，經紀人楊文傑說：「花了31萬解決這個事，給粉絲一個漂亮的成績單，實力寵粉，能花錢火速砸回版權，這是必須的！非常值得！」鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
粿粿婚內出軌王子 網挺陳冠希公關危機道歉
藝人粿粿與范姜彥豐3年婚姻破裂，她被控與「王子」邱勝翊婚內出軌，昨以17分鐘影片回應反擊，坦言與王子確實有逾矩行為並公開道歉，但強調兩人沒有同居，且離婚主因長期溝通不良與價值觀落差，並非第三者介入，同時反控男方向她索討1600萬離婚費；不過對於粿粿的控訴，范姜彥豐說是「惡意抹黑、避重就輕」。自由時報 ・ 2 天前
王子捲入粿粿婚變風波 喜鵲娛樂宣布：暫停所有演藝活動
今（3日）王子所屬經紀公司「喜鵲娛樂」也發出聲明，表示將暫停王子所有演藝工作。聲明中寫道：「因公司藝人邱勝翊私領域的失當行為引起爭議，佔用社會資源造成諸多打擾，在此先向社會大眾致歉，並感謝大家的關心。」公司並指出，即日起「停止邱勝翊所有演藝事業規劃與活動安...CTWANT ・ 12 小時前
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識EBC東森娛樂 ・ 16 小時前