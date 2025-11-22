金馬62紅毯六美登場！林依晨化身小美人魚，桂綸鎂透視裝性感度破表





一年一度的華語電影盛事「金馬獎」今晚登場，不僅是電影人榮耀加冕的殿堂，當電影的鎂光燈聚焦紅毯上的每一位女星時，究竟誰會是今晚最引人注目的焦點？誰又是今晚的紅毯女王呢？

金馬62紅毯最美：林依晨

以完全不同於以往且令人驚豔的演技入圍《最佳女主角》的林依晨，這次可是相隔22年又再次入圍金馬獎，這次她以一襲紫色禮服登上金馬紅毯，搭配PIAGET 總價2600萬頂級珠寶，在紅毯鎂光燈下詮釋獨有的奢雅姿態。值得一提的是，她這次可是以女兒最愛的小美人魚為靈感做造型！

金馬62紅毯最美：蔡淑臻

以〈左撇子女孩》入圍最佳女配角的蔡淑臻，以一身甜美又性感的禮服搭配BVLGARI Serpenti系列多彩的珠寶，展現出她成熟、自信且充滿野性的紅毯魅力。身為模特兒出身的演員，蔡淑臻對於時尚的駕馭能力一向有目共睹。她選擇的這套禮服削肩和腿部大膽的開衩設計，完美突顯了她高挑的身材與超群的比例，也讓她在紅毯上更加搶眼。

金馬62紅毯最美：劉若英

以《我們意外的勇氣》入圍最佳女主角的劉若英，相隔18年再度角逐影后獎項，他身穿黑色珍珠西裝，搭配 Tiffany & Co.的Sixteen Stone by Tiffany 鋪鑽耳環、項鍊與戒指，簡約而精緻；手上逾10克拉的鑽戒成為亮點，完美體現了她作為知性影人，沉澱多年後散發出的內斂光芒。

金馬62紅毯最美：李千娜

受邀擔任觀禮嘉賓的李千娜今晚與《恨女的逆襲》團隊一同走上金馬紅毯，這次她選穿一襲米色抹胸禮服，剪裁俐落且大方，搭配的De Beers珠寶，整體造型優雅又從容，完美詮釋了「低調奢華」的紅毯美學。

金馬62紅毯最美：桂綸鎂

雖然這次沒有帶著作品來到金馬獎，但是同樣擔任頒獎嘉賓的桂綸鎂依舊展現紅毯資優生的的無懈可擊。她以一套黑色性感簍空的連身裙的造型亮相，完美詮釋了Less is More 的時尚哲學，整體材質輕盈卻極富質感，展現出她獨有的清新與率性。

