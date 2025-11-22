金馬62紅毯｜互喊「媽媽 兒子」 影后翁倩玉合體西島秀俊

在美劇中共演母子的翁倩玉和西島秀俊，在金馬獎星光大道合體。李政龍攝



第62屆金馬獎頒獎典禮今天（11/22）在台北流行音樂中心舉行，擔任頒獎嘉賓的日本影帝西島秀俊和金馬影后翁倩玉聯袂登上星光大道，兩人曾在美劇中飾演母子，老朋友一見面就大喊「媽媽」、「兒子」，令人莞爾。

翁倩玉是第10屆金馬影后，以一身金色禮服亮相，在Apple TV+黑色科幻喜劇《桑妮：AI管家》中，與西島秀俊飾演母子，她提到，自己半個世紀、52年前榮獲金馬女主角，很高興能夠再回到金馬獎這個大家庭。

以黑色西裝現身的西島秀俊，曾演出經典日劇《愛情白皮書》，近年更以電影《在車上》為人所知，是首名獲得美國國家影評人協會最佳男主角獎的亞洲演員。他除了擔任頒獎人，也參與金馬影展會後座談及金馬大師課，「這次參加對談，觀眾提出很多尖銳問題，很開心希望能夠與年輕一輩導演交流」。

