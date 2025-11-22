金馬62紅毯｜林依晨2600萬鑽飾加持當美人魚 張孝全兒送戰鬥陀螺搶帝

第62屆金馬獎星光大道，林依晨。李政龍攝



張孝全、林依晨以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎帝后，今（11╱22）與劇組走上星光大道，她身穿THE ATELIER COUTURE「深海之聲」禮服搭配PIAGET 高級珠寶，總價超過2600萬元，她笑說這套禮服投女兒所好，「像美人魚」；第5度入圍的張孝全則以Brioni西裝帥氣現身，透露兒子送他戰鬥陀螺當信運物，還告訴他「它會保護你」。

第62屆金馬獎星光大道，張孝全。李政龍攝

林依晨身上的「深海之聲」以女性曲線為設計核心，運用交錯的透明線條與細緻手工微摺讓布料在虛與實間呈現若隱若現的光影，面料運用海浪靈感的訂製數位印花，並呈現在兩種不同材質的底布上，象徵女性剛柔並存、優雅又堅定，她腳踩Christian Louboutin高跟鞋撐起整套禮服。

身為PIAGET 品牌摯友，林依晨配戴Wings of Light頂級珠寶系列18K白金鑽石手鐲、Treasures系列18K白金鑽石戒指、Metaphoria頂級珠寶系列18K白金珍珠母鑽石戒指，耳環則選戴Solstice頂級珠寶系列，以1.55與1.51克拉2顆梨形切割美鑽為中心，結合圓形鑽石、總重約3.03克拉，輕盈又華麗。

