金馬62紅毯｜柯煒林抗癌搶影帝期待慶功宴 獲醫生批准可熬夜

第62屆金馬獎星光大道，柯煒林。李政龍攝



《大濛》入圍第62屆金馬獎11項大獎，角逐帝后的柯煒林與方郁婷與搶「最佳原創電影歌曲」的9m88一起走上紅毯，柯煒林7月透露罹患肺腺癌四期，今他表示很期待典禮後的慶功宴，「我可以待很晚，醫生說 OK就可以」。談到明天的電影有粉絲包場，他期待可以帶著金馬獎去，也幽默說：「不然也可以帶金馬送的存錢筒。」

第62屆金馬獎星光大道，方郁婷。李政龍攝

方郁婷今穿Dolce&Gabbana禮服搭配BVLGARI珠寶和Christian Louboutin高跟鞋，她透露前1晚才與合作《美國女孩》的妹妹林品彤一起彩排。9m88開獎前將演唱〈大濛的暗暝〉，一點都不緊張的她自信地說：「不是第1次表演了。」

第62屆金馬獎星光大道，9m88。李政龍攝

