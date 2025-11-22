金馬62紅毯｜楊千霈背殺掌星光大道 王品澔捲「粿王」事件粉絲拉布條挺到底

第62屆金馬獎星光大道主持人徐鈞浩（右起）、楊千霈、彭千祐。李政龍攝



第62屆金馬獎星光大道今（11╱22）下午5點30分於台北流行音樂中心登場，16年「學姊」楊千霈搭檔第3度主持的徐鈞浩和彭千祐掌紅毯，她以黑色禮服搭配BVLGARI珠寶現身，小露乳溝與美背。

紅毯另一焦點是遞獎大使王品澔，他因捲入粿粿、王子（邱勝翊）的出軌事件，被疑曖昧妻簡廷芮，不過雙方之前都否認傳聞，而他的粉絲也拉寫著「王品澔最帥遞獎大使」的布條卡位紅毯表示支持，他興奮透露有買調整儀態的道具，「希望今天遞獎能夠順利」。

瘦了7公斤的王品澔目前75公斤，他透露是為典禮瘦身，不是突然暴瘦，至於捲入「粿王」事件是否覺得委屈或被問簡廷芮相關話題，他都表示：「專注在遞獎大使上。」

金馬遞獎大使王品澔。李政龍攝

林柏宏主演的《96分鐘》有入圍「最佳動作設計」與「最佳音效」，等會兒他將劉冠廷將頒這2個獎，他笑頒獎時無論得獎者是誰都要喊《96分鐘》，談到同時間「TWICE」 在高雄開唱，他笑喊：「真的好想去唷！」

第62屆金馬獎星光大道，林柏宏。李政龍攝

金馬獎頒獎典禮暨星光大道可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出、LINE TODAY共同轉播；海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。

第62屆金馬獎星光大道，劉敬。李政龍攝

