金馬62紅毯｜范冰冰不來了！「心與金馬同在」 張吉安證實：她很遺憾
范冰冰以《地母》入圍第62屆金馬獎，對於是否親自來台領獎成為焦點，導演張吉安走紅毯時透露她「沒有在台灣」，但若得獎他會在台上打越洋電話恭喜她。
昨張吉安出席金馬午宴時本來暗示今天范冰冰會給大家驚喜，但因她在別的地方拍戲無法親自來台，透露她對此非常遺憾，「她真的很想親自見證，真的很多遺憾」。今早2人通電話時，她還說：「我的心與金馬同在。」
金馬62／群星爭豔！金馬紅毯最美戰場率先登場 范冰冰確定缺席
第62屆金馬獎今晚(22日)在台北流行音樂中心盛大登場，由「最美戰場」星光大道拉開序幕。除了眾多華語影壇名導、影帝、影后入圍者紛紛亮相，各自以華麗造型展現氣勢。今年外界最關注的話題之一則是傳聞角逐影后的范冰冰有可能現身，但紅毯上並未見到她的身影。《地母》導演張吉安轉述：「范冰冰說她非常遺憾無法前來金馬，很想見證金馬62！但她的心與金馬同在。」 本屆星光大道由楊千霈、徐鈞浩與彭千祐聯手主持，隨著金馬執委會主席李屏賓率先踏上紅毯，宣告金馬盛典正式揭幕。 眾多入圍者盛裝亮相，角逐最佳新演員的牧森與香港演員張迪文都直呼金馬氛圍新鮮，。牧森：『(原音)覺得很很新鮮，很好奇，很像去一個就是一個異次元的一個世界的感覺。』 也是最佳新演員呼聲極高的劉敬，則難得以華麗造型體驗首次金馬紅毯滋味。劉敬：『(原音)有一些些小珠寶，然後平常不戴耳環，今天有戴耳環，對。幸運物？沒有欸，沒有，就是帶我自己一個愉悅的心情來。有信心嗎？就一切都是最好的安排！』 獲得8項提名的《我家的事》劇組「家人」再次團聚，導演潘客印表示心情蠻緊張的；角逐影后的高伊玲則特別在衣領後特別繡上電影的英文片子《Family Matter》字
馬來西亞導演張吉安執導的《地母》拿下「金馬62」最佳女主角、攝影和原創電影歌曲3獎；新科金馬影后范冰冰在慶功宴上和張吉安通話，再度表達喜悅之情，另外無法「親自來台」出席金馬獎的原因隨之曝光。張吉安導演約凌晨1點42分左右率先抵達慶功宴現場，回應大家關切的影后無法來台原因，他表示范冰冰的工作簽證早在6
第62屆金馬獎圓滿落幕，最佳劇情片由《大濛》奪得，最佳男主角由張震憑《幸福之路》獲得，最佳女主角則由范冰冰以《地母》勝出。金馬執委會執行長聞天祥表示，今年最佳劇情片、影帝與影后獎項競爭激烈，評審討論過
金馬62／范冰冰奪影后 現「聲」謝金馬支持華語電影人
中國演員范冰冰以馬來西亞導演張吉安執導的《地母》奪下本屆金馬影后。她透過電話連線，以顫抖聲音向金馬獎深深致謝，表示「感謝金馬獎始終如一支持並鼓舞著華語電影人的初心」。 本屆金馬影后呼聲相當高的中國演員范冰冰，一如外界預期，成為新科金馬影后，這也是她首座金馬最佳女主角大獎。 范冰冰本人並未出席，由《地母》導演張吉安代為領獎。張吉安透露，當他在猶豫要不要讓范冰冰來演這一部電影的時候，看著那麼辛苦爭取角色過程，他忍不住問她：「妳那麼辛苦要爭取這個角色，為什麼？」范冰冰只回了一句：「我想重新來過。」 典禮現場，因拍戲無法出席的范冰冰透過張吉安的電話連線即時發表感言，語帶哽咽地說，特別開心，她人在山上拍戲，正在看著直播，感謝金馬獎的肯定。深深的感謝張吉安導演一直以來堅定不疑對她的信任。 范冰冰也提到當初導演曾問她：「你願不願意讓我摧毀你的臉？」她毫不猶豫回應：「范冰冰到底？」她說：「其實這不僅是一個對角色的承諾，也是一場義無反顧的相信吧。」 談到「鳳音」這個角色，她表示不只是外型上的轉變，也是她與角色之間一次非常深刻的靈魂共振，她彷彿真正走進了她的世界，該角色也引領她的成長，讓她更深刻體會到身為
