金馬62紅毯｜蔡淑臻2100萬珠寶上身 大器稱9歲「女兒」若得獎她很開心

第62屆金馬獎頒獎典禮今天（11/22）在台北流行音樂中心舉行，以《左撇子女孩》入圍女配角的蔡淑臻、葉子綺在星光大道受訪，蔡淑臻以一襲粉紅色洋裝搭配總價2100萬元的珠寶現身，當9歲的葉子綺說要把獎帶回家時，她幽默地對「女兒」說，「沒關係！妳上台我很開心」，讓大家都笑了。

蔡淑臻貴氣逼人，身上珠寶行頭要價2100萬元。李政龍攝

蔡淑臻與葉子綺今年都以《左撇子女孩》入圍最佳女配角獎，兩人在片中飾演母女。葉子綺以一席可愛的藍色洋裝走紅毯，被問到是否有信心得獎時，她說，今天的洋裝有口袋，「因為我要把獎帶回家」。蔡淑臻聽了也展現氣度，當場誇葉子綺非常可愛，「妳上台我很開心」。

根據《三立新聞網》報導，今晚的蔡淑臻貴氣逼人，配戴寶格麗（BVLGARI）頂級珠寶，總價高達2100萬元，包括頂級玫瑰金彩寶和鑽石項鍊、彩寶與鑽石耳環、玫瑰金紅碧璽鑲鑽手環、玫瑰金彩寶以及鑽石戒指，還有玫瑰金鑲鑽戒指。

葉子綺在《左撇子女孩中》跟蔡淑臻飾演母女。李政龍攝

