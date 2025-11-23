金馬62落幕 賴清德：「只要有自由」就會有更多好電影誕生

第62屆金馬獎頒獎典禮在今（22）日圓滿落幕，最佳劇情片由入圍11項的電影「大濛」獲得，是今年金馬獎的大贏家。 圖:取自金馬影展 TGHFF臉書

[Newtalk新聞]

第62屆金馬獎昨（22）日落幕，總統賴清德表示，在這片自由的土地上，讓每一種故事被看見。他說，謝謝金馬獎，年復一年在台灣這片自由土地上，守護每一位影人最珍貴的創作空間，並強調，「只要有自由，就會有更多好電影誕生」。

賴清德昨透過臉書發文表示，他要向所有來到台灣的電影人，致上最深的謝意與祝福，「謝謝你們，用鏡頭和故事，和我們一起在這片自由的土地上，分享各種不同的生命經驗與情感」。

廣告 廣告

賴清德說，恭喜所有得獎者與入圍者，也要特別恭喜獲得「最佳劇情片」的《大濛》團隊。他說，導演陳玉勳用其一貫幽默又溫柔的視角，讓大家重新走進台灣的歷史現場，看見小人物如何在那個罩著大霧的時代裡相互扶持，展現堅韌與勇氣。

賴清德表示，今年的金馬獎，從最佳男主角、女主角，到各個技術獎項，看到來自不同國家、不同語言、不同文化背景的演員與創作者，在金馬的舞台上，用各自的方式詮釋人生。題材有歷史記憶，也有社會議題；有家國離散，也有日常細瑣。不論來自哪一個國度、哪一種語言，都可以在台灣自由創作、暢所欲言。

賴清德表示，台灣的民主，讓多元的國族敘事可以並存、讓不同的觀點可以辯論，更讓這些故事能夠被世界看見；金馬獎不只是華語電影的重要指標，更是連結亞洲、走向國際的重要平台。

賴清德說，謝謝金馬獎，年復一年在台灣這片自由土地上，守護每一位影人最珍貴的創作空間。他強調，「只要有自由，就會有更多好電影誕生；只要我們願意走進戲院，就會有更多創作者被看見。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

金馬62》范冰冰勇奪最佳女主角！電話致感言：這個獎是所有人的

金馬62》曾敬驊奪最佳男配角！哽咽落淚：謝謝這個世界