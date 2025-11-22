金馬62評審內幕｜范冰冰封后贏在這一點 《大濛》1票險勝

金馬執委會執行長聞天祥會後解析各獎項投票結果。李政龍攝



第62屆金馬獎頒獎典禮昨晚（11╱22）圓滿落幕，金馬執委會執行長聞天祥表示《大濛》以1票險勝《眾生相》拿下「最佳劇情片」；至於男女主角競爭的激烈程度更是「非常少見」。

影后部分經過激烈討論，聞天祥表示：「因為方郁婷的早熟跟她的天賦和努力，或者劉若英在有限空間裡面呈現出來的掙扎，還有林依晨讓我們看到演技的爆發力，以及高伊玲在人生不同階段裡面的演出都充滿說服力，但是范冰冰從肢體到語言、從極度的從容到崩潰，都令人耳目一新。」

最後由高伊玲、范冰冰廝殺，聞天祥說：「高伊玲在《我家的事》當中不論是片中的哪一個階段，她的表演都自然而且吸引，但競賽就是這麼殘酷，最後是范冰冰勝出。」

第62屆金馬獎「最佳劇情片」得主《大濛》。李政龍攝

男主角的部分，評審認為《好孩子》的許瑞奇鮮活而且有笑有淚；張孝全可內斂也可爆發；藍葦華也有非常好的成績，但吃虧在戲份上較為分散；柯煒林充滿創造力，他的節奏讓悲情和喜感能夠並存。

不過張震在《幸福之路》很短的故事時間裡鮮少對白，甚至很多是近乎獨腳戲的情況下，非常容易流於誇張，聞天祥說：「但他毫不誇張，卻充滿韻味。」經過激烈討論，最後聚焦在許瑞奇、柯煒林跟張震，「再殺一輪以後，剩下柯煒林跟張震，最後是由張震勝出」。

至於男配角，曾敬驊獲得大部分票數，評審讚賞他在《我家的事》中的口條、情緒，認為他喜感的表演和角色成長曲線以及與父親的對手戲都有大幅進展。而女配角則是陳雪甄15票全拿，毫無懸念。

