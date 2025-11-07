金馬62開幕片《大濛》為何是今年最強國片？8大看點整理！預約11/27引爆全台戲院

方郁婷（右）和柯煒林（左）片中展開一段深厚情誼。（華文創提供）

【文 / 雀雀】2025年金馬影展開幕，開幕片《大濛》率先登場，該作品獲得第 62 屆金馬獎 11 項大獎提名榮耀、成年度入圍名單最大贏家，在檯面上已然是今年最強國片代表。而就在《大濛》媒體試片與金馬開幕映演完《大濛》之後，影視同溫層這兩天也炸出一片好評，檯面下更有不少影迷開始熱議電影中的每個細節，包括故事的感人、演員的表演、台語片與時代場景的年代溫度，甚至片中訴說的故事與音樂……每個點都在催促你趕快預約起 11/27 當天《大濛》上映時進戲院看電影，與它一起引爆全台年度盛事！

本文整理《大濛》8大看點，一起來搶先聞香這場台灣人必看的電影內容究竟哪裡值得朝聖。

《大濛》導演陳玉勳。（圖／金馬執委會提供）

《大濛》看點1.陳玉勳導演以小人物故事渲染台灣白恐歷史濕度

陳玉勳導演以《消失的情人節》獲得第57屆金馬獎最佳劇情長片獎、導演獎以及原著劇本三項大滿貫之後，做到他得獎後所發表的「應該要更勇敢一點地去創作」感言，5 年後端出的《大濛》果然不凡：《大濛》以小人物故事在大時代下勇敢實踐公道正義的各種小舉動，全員渲染出台灣白恐歷史故事的沁涼濕度，為觀眾帶來又哭又笑的觀影經驗，帶大家看見台灣歷史、也讓觀眾內心注入希望，於是《大濛》變成了台灣2025 年度的《國寶》級電影值得全民進場觀看，也是台版《ALWAYS幸福的三丁目》讓你從過往時代故事中得到活下去的力量。

港星柯煒林憑《大濛》入圍金馬影帝。（圖／華文創提供）

《大濛》看點2.柯煒林以感動力貢獻金馬影帝等級演技

柯煒林坦言一接到《大濛》劇本看完故事就眼眶濕掉，他知道要接演這個台灣歷史故事必須慎重以待。彼時柯煒林入行 8 年，又以《濁水漂流》入圍金馬獎，當時雖然沒有成功奪獎，在電影中的精湛表現也已經被當時擔任金馬獎評審的楊雅喆、李烈與葉如芬所看中，後來便有《破浪男女》和《大濛》等重點台灣電影找上柯煒林作吃重演出！

柯煒林與方郁婷以外地人身分演出40年代的台灣人，令人驚豔。（華文創提供）

而柯煒林也表示，來台灣拍《破浪男女》和《大濛》時，終於讓他 8 年來所感受到的表演瓶頸和天花板被突破！《破浪男女》的楊雅喆導演的導戲方式，以及《大濛》導演陳玉勳要柯煒林感受到方郁婷的表演方式，都讓柯煒林自覺獲益良多！而這樣的演技進化過程，也悉數展現在柯煒林在《大濛》中的表現：片中他飾演退伍國民兵，以充滿草莽氣息的活力，帶著嘉義北上找哥哥的方郁婷橫衝亂撞，最後也激盪出滿滿的感動力，入圍到金馬影帝候選名單，演技實至名歸！

曾以《美國女孩》拿下金馬新人的方郁婷，在《大濛》頂著一頭短髮加黝黑皮膚演出鄉村少女。（華文創提供）

《大濛》看點3.方郁婷從「美國女孩」化身為「台灣女孩」用台語表演決勝負

方郁婷從《美國女孩》同時入圍金馬獎最佳女主角與新演員獎、並斬獲新演員獎以後，這次在《大濛》從「美國女孩」化身為「台灣女孩」，把自己的美國腔國語改為講台語，令人驚艷！方郁婷承認台語不是自己在生活中會使用的語言，所以接演以後非常緊張、事前每天和媽媽勤練台語，進組拍攝以後也非常緊張，因為她看導演每次在她作演出時都沒有給意見，以至於根本不知道自己演得如何？事後在電影完成了才得知：原來拍片當下陳玉勳導演是覺得方郁婷演太好、不敢給她意見、怕演員因而被導歪掉！

曾敬驊（右）演出《大濛》，與方郁飾演一對手足，兄妹情深。（華文創提供）

《大濛》看點4.曾敬驊與台語老師將宜蘭腔台語打磨為「老台語」

曾敬驊是劇中台語最好的演員之一，但為了拍《大濛》仍也是去上台語課，原因是「老台語」與曾敬驊的宜蘭腔大不相同。台語老師講的東西「感覺」、「隔天」等音調，都和曾敬驊所常講的語調不一樣。而「老台語」是要重新學習的。是以製作人也貼心提醒觀眾：「若聽到片中台語怪怪的，其實不是講不好，而是精心將演員的台語磨成老台語使然。」

曾敬驊在超前導預告中直視鏡頭，說出：「我們什麼都沒有，只有勇敢。」（華文創提供）

曾敬驊因演《返校》出道，因緣際會演到《大濛》，透露自己在第一次看劇本故事時就已經非常感動，並表示「就像勳導講的，有點玄學。那時我剛拍完《我家的事》，因為我在真實生活中是弟弟，也是哥哥，所以在《大濛》也很快就找到哥哥跟妹妹之間的連結。謝謝這個故事，有時候演員在演戲的過程中會得到禮物，《大濛》對我來說，就是一份禮物。」曾敬驊並大讚劇組讓他印象非常深刻：「我一進組，感覺大家都在狀態裡，我也就很快就進入狀態。那是大家一起幫我找到的狀態。」曾敬驊並感性感謝《大濛》：「這部電影，給我了很多勇氣。」

9m88在《大濛》以復古髮型和氣質穿搭亮相。（圖／華文創提供）

《大濛》看點5.歌手演員9m88「動不動就找身邊的人講故事」！

9m88在《大濛》中飾演方郁婷的姊姊「阿霞」，她在片中是「歌舞團」和「說書人」擔當，唱跳對9m88來說不難，但用全台語講一整段長達六七分鐘的故事，就很考驗這位歌手演員的表演實力！9m88說當時為了演好角色，拍攝前常常動不動就跟身邊的人說「你要聽一個故事嗎？」逢人就抓著練習！果然《大濛》的說故事橋段，也成為全片一大催淚亮點，是電影的終極核心精神之所在。

柯煒林（右）飾演三輪車伕載著方郁婷（左）飾演的農村少女。（圖／華文創提供）

《大濛》獲選金馬影展開幕片，同時也是世界首映。（金馬提供）

《大濛》看點6.葉如芬自嘲窮哈哈、仍為台灣電影找到新高度

葉如芬透露拍每一部片都很難，但現在電影產業不好，她與李烈兩人在窮哈哈的狀況下，得到很多貴人與單位願意幫忙，大家一起攜手將電影拍出來，幕後這件事情本身就已經很令人動容。事實上，葉如芬、李烈、陳玉勳導演和張雅婷這鐵四角，一路從《總舖師》、《健忘村》、《消失的情人節》合作到《大濛》，製作人表示拍《大濛》的難度是最高的，但有製片人張雅婷的團隊在幕後撐腰，什麼類型都難不倒她，才有機會能為台灣電影找出新高度。

《大濛》是金馬62入圍最大贏家。（圖／華文創提供）

《大濛》看點7.李烈:「《大濛》是如果不做，可能會後悔的電影」

李烈回憶，當初陳玉勳一次給李烈和葉如芬看了兩個劇本，其中《大濛》拍攝難度最高，但她認為《大濛》是一個「這時間錯過就錯過了」，如果不做，可能會後悔的故事，所以還是把頭給洗下去。陳玉勳導演在旁笑說「我有勸她們不要拍！」事後一派雲淡風輕，也是「大濛」現場。

《大濛》為金馬新人方郁婷新作，她的樣子與口音為為之一變。（華文創提供）

《大濛》看點8.劉冠廷演飛賊「高金鐘」與真實人物「有三分像」？！

劉冠廷在《大濛》中飾演飛賊高金鐘，雖然接演本片之前也只看過高金鐘的劇本，劉冠廷並笑稱「我一到現場，就被塗成黑色了！」感覺狀況外卻又享受在陳玉勳的魔幻宇宙當中。但其實劉冠廷在片中有起到大作用，是幫助男女主角不至於走到窮途末路的貴人。勳導自承年紀大了，所以每拍一部電影就會當作是最後一部拍，像是劉冠廷這樣想要一直共事的演員，自然是有機會就要找他來演，並戲謔說到：「高金鐘本人的照片和劉冠廷有三分像」所以找劉冠廷來演更是理直氣壯！

劉冠廷化身真實人物原型、號稱「廖添丁二世」的飛賊高金鐘，在片中飛簷走壁、劫富濟貧，登場氣勢逼人。／華文創 提供

《大濛》入圍第 62 屆金馬獎 11 項獎項，是一部多環節專業所共構成的台灣電影魔法奇蹟。電影即將在11/27全台上映。

《大濛》國際版海報。（圖／華文創提供）

《大濛》為金馬新人方郁婷（右）與香港男星柯煒林首度同台飆戲。（圖／華文創提供）

