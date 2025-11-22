金馬62頒獎前夕！入圍者「齊聚午宴」 竟變黃秋生見面會

第62屆金馬獎入圍午宴21日舉行，準影后及準影帝還有一眾演員齊聚一堂，在頒獎典禮前一天分享心情。入圍女主角的劉若英、林依晨分享女星的「表情管理祕訣」，至於范冰冰是否出席22日的頒獎典禮，導演也做出回應。男主角組則是曝光彼此的幽默對話為活動增添趣味。男配角組竟是成為黃秋生的粉絲見面會，而入圍女配角的蔡淑臻與葉子綺，這對銀幕母女檔也在活動中留下溫馨時刻。

準影后組現身金馬入圍午宴，透露女明星的表情管理祕訣。（圖／黃城碩攝）

劉若英出席入圍午宴活動時分享了自己的表情管理祕訣，笑說自己太久沒有入圍了，而且每次都不是她得獎，所以就是微笑以對。林依晨則強調她並沒有刻意做表情管理，認為這種重要且震撼的時刻，真實才是最可貴的，就如同戲劇本身一樣。同樣入圍女主角的還有大陸女星范冰冰，對於她是否會出席金馬獎，《地母》導演回應會給大家驚喜，賣了個關子，讓大家可以期待一下。

準影帝組一見面就開始「閒話家常」，曝光大家的對話。（圖／黃城碩攝）

首次入圍金馬男主的藍葦華坦言自己非常緊張，現場還搞笑與港星柯煒林來了段台語互動。男主角們見面時的互動十分有趣，藍葦華、張孝全和柯煒林一見面就熱絡地打招呼，詢問彼此會待到什麼時候。柯煒林還被問到，有沒有帶許瑞奇去吃一些好吃的，或帶他去一些好玩的景點，但他卻回應台南才好玩，台北沒什麼好玩的，引發了一場突如其來的南北戰。

金馬入圍午宴男配角組竟然變成黃秋生擁抱見面會。（圖／黃城碩攝）

男配角組的互動同樣精彩。黃鐙輝表示看到偶像的感覺，感到非常夢幻。黃秋生幽默回應，再講下去他們就要上香了。黃鐙輝更大膽向黃秋生示愛，詢問是否有榮幸可以抱他一下。整個午宴彷彿變成了黃秋生的見面大會，他左擁右抱，一手一個男配角入圍者。

《左撇子女孩》在女配角獎部分網內互打，蔡淑臻母女登台。（圖／黃城碩攝）

女配角組的亮點則是《左撇子女孩》中飾演母女的蔡淑臻和葉子綺。蔡淑臻被問到有什麼話想對女兒說時，真摯地表示她很棒，自己以她為榮，如果她上台領獎會非常開心，留下了溫馨的一刻。周六的金馬獎頒獎典禮即將揭曉獎落誰家，令人期待。

