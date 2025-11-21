金馬62頒獎前現身！桂綸鎂「合體西島秀俊」開啟互誇模式

台灣演員桂綸鎂與日本男星西島秀俊共同主演的電影《親愛的陌生人》被選為金馬62閉幕片，於20日晚間在台灣舉行首映活動。兩位演員在活動中相互讚賞，展現出良好的合作默契。桂綸鎂在片中挑戰操作重達3至5公斤的巨大人偶，為了讓人偶表現栩栩如生，她花費大量時間練習，甚至練到手部抽筋。西島秀俊則盛讚桂綸鎂對表演的專注與投入。

金馬影展《最親愛的陌生人》熱鬧閉幕。（圖／金馬執委會提供）

在首映活動的訪問中，桂綸鎂與西島秀俊展開了「互誇模式」。西島秀俊表示，桂綸鎂在許多場戲中承受了極大的身心負荷，但她仍然全心全意投入角色之中，是一位非常投入工作的演員。桂綸鎂則回應，遇見西島秀俊後，真的感受到他是一個非常熱愛電影的人，也是一位很溫暖的前輩，常常在現場不吝嗇給予她許多鼓勵。

西島秀俊表達了與桂綸鎂合作的榮幸之情，而桂綸鎂也大讚對方是「穩定的大樹」，為片場所有人帶來力量。在電影中，桂綸鎂挑戰操作偶戲，這需要極大的專注力和體力。她透露，為了讓人偶看起來有生命力，並達到場景需求，她花了很多時間練習，甚至練到手部抽筋的程度。

導演真利子哲也這回攜新作《最親愛的陌生人》三度參加金馬影展

西島秀俊也對桂綸鎂的敬業態度印象深刻，他提到桂綸鎂即使在休息時間也持續專注於練習偶戲，而他則會利用休息時間去吃飯。他認為雖然他們是不同類型的人，但在工作上卻有很好的合作關係。這部由台日演員強強聯手的作品，無疑為觀眾帶來一部充滿誠意的電影作品。

