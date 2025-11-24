金馬62｜金馬獎2025完整入圍+得獎名單、直播平台一次看
2025 年「第 62 屆金馬獎」即將於 11 月 22 日 在 臺北流行音樂中心 盛大舉行，台灣觀眾可透過 台視頻道 全程收看典禮與星光大道直播。今年紅毯主持陣容依舊星光熠熠，由 楊千霈 領軍，搭檔第三度接棒的 徐鈞浩 與曾任金馬 60 遞獎大使的 彭千祐，共同迎接今年最受矚目的影人們。
本屆入圍競爭激烈，陳玉勳執導的《大濛》以 11 項提名 成為最大贏家；代表台灣角逐 2026 奧斯卡的《左撇子女孩》也緊追其後，拿下 9 項入圍；而《地母》與《我家的事》則各獲 8 項提名，在技術與表演類別全面開花，成為金馬 62 的焦點之作。
2025金馬獎入圍名單公布
最佳導演
陳玉勳《大濛》
曹仕翰《南方時光》
廖克發《人生海海》
李駿碩《眾生相》
張吉安《地母》
最佳男主角
許瑞奇《好孩子》
柯煒林《大濛》
張孝全《深度安靜》
張震《幸福之路》
藍葦華《我家的事》
最佳女主角
方郁婷《大濛》
劉若英《我們意外的勇氣》
林依晨《深度安靜》
高伊玲《我家的事》
范冰冰《地母》
最佳男配角
金士傑《深度安靜》
黃鐙輝《左撇子女孩》
曾敬驊《我家的事》
姚淳耀《我家的事》
黃秋生《今天應該很高興》
最佳女配角
陳雪甄《人生海海》
蔡淑臻《左撇子女孩》
葉子綺《左撇子女孩》
黃珮琪《我家的事》
鄧濤《女孩不平凡》
最佳新導演
沈可尚《深度安靜》
Lloyd Lee CHOI《幸福之路》
鄒時擎《左撇子女孩》
潘客印《我家的事》
陳思攸《核》
最佳新演員
牧森《進行曲》
劉敬《失明》
馬士媛《左撇子女孩》
張迪文《眾生相》
林怡婷《恨女的逆襲》
終生成就獎
陳淑芳
最佳原著劇本
陳玉勳《大濛》
廖克發《人生海海》
鄒時擎、Sean Baker《左撇子女孩》
卓楷羅《遼河的士》
李駿碩《眾生相》
最佳改編劇本
楊寶文《世外》
陸欣芷、沈可尚《深度安靜》
Lloyd Lee CHOI《幸福之路》
潘客印《我家的事》
傅世晏《柔似蜜》
最佳音效
高偉晏、張凱彤、林先敏《小蟲蟲大冒險》
簡豐書、湯湘竹《大濛》
陳維良、Narubett Peamyai、Elwin T.《96 分鐘》
杜篤之、張芬瑄、陳冠廷《地母》
黎志雄《殺手》
最佳剪輯
雪美蓮《隱蹟之書：重寫自我》
賴秀雄《大濛》
Sean Baker《左撇子女孩》
石馬《眾生相》
杜光瑋《不可能女孩》
最佳攝影
陳大璞《深度安靜》
李永畧《幸福之路》
陳克勤、高子皓《左撇子女孩》
王金城《96 分鐘》
梁銘佳《地母》
最佳視覺效果
梁志仁、黃其彥、陳文杰、陳彩君《小蟲蟲大冒險》
郭憲聰、陳姵均《大濛》
温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷《96 分鐘》
陳子謙《殺手#4》
最佳美術設計
王誌成、尤麗雯《大濛》
蔡珮玲《深度安靜》
張軼峰、袁筱凡《南方時光》
蘇國豪《96 分鐘》
殷倩楊、吉本幸人《殺手#4》
最佳造型設計
Shahreens、佘美璇《好孩子》
許力文《大濛》
鄭宇培《南方時光》
黃菊清、陳嘉偉、吳玉英、黃可欣《地母》
霍曉彤、Kato Miyuki《殺手#4》
最佳動作設計
洪昰顥、范家銘《進行曲》
洪昰顥《96 分鐘》
羅浩銘《觸電》
黃泰維、陳嘉玲《恨女的逆襲》
坂本浩一《殺手#4》
最佳原創電影音樂
周莉婷、CMgroovy、馮穎琪《世外》
王榆鈞、澎葉生《甘露水》
Charles Humenry《幸福之路》
福多瑪《人生海海》
余家和、張吉安《地母》
最佳原創電影歌曲
《大濛》，〈大濛的暗眠〉，詞 陳玉勳、盧律銘；曲 盧律銘、唱 9m88。
《遼河的士》，〈木頭人〉，詞 尚書；曲 尚書、唱 尚書。
《我家的事》，〈一路順風〉，詞 盧廣仲；曲 盧廣仲、唱 盧廣仲。
《布秧》，〈地母〉，詞 張吉安、盧律銘；曲 戴佩妮、唱戴佩妮。
《有病才會喜歡你》，〈我天生-有病版〉，詞 告五人雲安；曲 告五人雲安、唱 告五人、詹懷雲、江齊。
最佳劇情片
《大濛》
《人生海海》
《左撇子女孩》
《眾生相》
《地母》
最佳紀錄片
《從來》導演：陳德明
《大風之島》導演：許雅婷
《甘露水》導演：黃邦銓、林君昵
《春雨424》導演：馮賢賢
《隱蹟之書：重寫自我》導演：雪美蓮
最佳動畫片
《世外》導演：吳啟忠
《小蟲蟲大冒險》導演：袁建滔
最佳劇情短片
《這不是我的牛》導演：林治文
《綠湖》導演：朱臨惟
《膝跳反應》導演：王鵬然
《疊羅漢》導演：胡鹿
《兩個女導演》導演：柳依依
最佳紀錄短片
《侯硐奇譚》導演：宋承穎、胡清雅
《哥哥死後去了哪裡》導演：陳俊維
《第九十三封信之後》導演：林佑恩、劉燕美
《孩子》導演：蔣宣念、戢航
《她的碎片》導演：許慧如
最佳動畫短片
《再見，海浪》導演：楊蕊菡
《91次擊碎》導演：楊宇欣
《螳螂》導演：謝文明
《工》導演：吳承筠
《風的前奏》導演：黃小珊
2025金馬獎哪裡看？
活動時間：2025年11月22日（六）17:30星光大道 、19:00頒獎典禮
活動地點：台北流行音樂中心
網路直播：金馬官方海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞
更多造咖流行媒體報導
金馬62｜曾敬驊奪金馬62最佳男配角！激動淚崩「哭得像小男孩」
金馬62｜「國民阿嬤」榮獲金馬終身成就獎！陳淑芳霸氣喊：我不漲價！
其他人也在看
天冷代謝慢但又好想吃？專家揭冬季「循環+順暢」調理法，由內養出代謝力
入冬後氣溫驟降，火鍋、燒烤、甜點接連登場，不少人笑稱「衣服變厚，食慾也變厚」，但同時也發現體重悄悄上升、肚子脹氣、精神變差。藥理學家周泰廷提醒，冬季身體循環與代謝速度自然放緩，若再加上高油、高鹽飲食與久坐少動，容易讓體內環境失衡、消化負擔加重。姊妹淘 ・ 3 天前
米其林二星主廚朝比奈悟首度登台！高雄漢來焰牛排館限時3天餐酒會，法式經典X日本職人極致饗宴
南部的吃貨們別錯過！位於高雄漢來大飯店內的「焰牛排館」在本週迎來限時3天的夢幻餐酒會，由連續5年獲得東京米其林二星肯定的「ASAHINA Gastronome」主廚率領團隊首度登台，帶來結合法式經典及日本職人精神的藝術饗宴，為年末再添一筆難marie claire 美麗佳人 ・ 3 天前
365鹹酥雞最新進度曝！男方扮路人提1要求 網笑翻：一看就知本人
365元的鹹酥雞竟導致一對情侶分手。日前有女網友抱怨，自己買了365元鹹酥雞，卻被男友狂酸「拜金女」，甚至直到隔天都還在碎碎念，痛批女友不懂節儉，卻被爆出不但跟女方借款2萬元，還把普發1萬也吞下，導致留言的男友慘遭「圍毆」，羞恥刪文，如今卻又被抓包假扮路人提要求，劣質手段馬上被識破。中時新聞網 ・ 1 天前
康是美「熱賣級彩妝」一次看！LANEIGE迷你潤唇禮盒太欠收、KOSÉ定妝噴霧推限定伯爵茶香味、Visée花綻頰彩子瑜御用色必買！
LANEIGE奇想樂園果凍潤唇禮盒：4 款人氣香氣一次擁有，交換禮物直接封神LANEIGE今年的「奇想樂園」系列超級吸睛！其中於康是美指定門市就能買得到的果凍潤唇禮盒更是甜到不行，一盒收齊果凍水光潤唇膏的甜莓派對、藍莓果醬、芒果奶酪、小熊軟糖四款明星香味，味道像迷你...styletc ・ 3 天前
簡單開／夏普AQUOS sense10實測 這AI幫你看清細節
台灣夏普在11月13日同步日本推出AQUOS sense10 ，主打超低功耗Pro IGZO OLED螢幕、強勁續航力，並引進兩創新AI功能：「Vocalist AI降噪魔法棒」和「AI智慧拍照去陰影技術」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台北喜來登「請客樓」16道蟹料理豪氣開席 台北美福「晴山日料」客座靜岡名廚帶來茶高湯懷石
台北喜來登米其林一星川揚餐廳「請客樓」即日起至12月31日推出的「金蟹宴」，主廚許宏德把鱈場蟹、沙公、沙母、處女蟳與松葉蟹一次排開，以新派川菜手法做出16道限定料理。宴席一開場，先用功夫小菜暖身。「熟醉處女蟳」不是一般常見的生醃，而是先蒸熟再泡進花雕、白蘭地與...styletc ・ 3 天前
冬季甜點天花板登場！COLD STONE熟成巧克力蛋糕、LADY M聖誕可麗捲餅，一次收進節慶清單
COLD STONECOLD STONE首次將門市人氣冰品口味「愛戀巧克力」甜品化，推出全新熟成巧克力蛋糕《榛情可可》。選用70%精品巧克力低溫慢烤，透過時間讓蛋糕緩緩熟化，呈現濃郁卻不膩口的細緻口感，外層覆上滑順榛果巧克力醬，並以布朗尼與巧克力葉片點綴，打造冬季才有的迷人層次...styletc ・ 2 天前
范冰冰勇奪金馬影后！微博發文被無預警消失 深夜再發Threads：獻給親愛的你們
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導甫落幕的第62屆金馬獎最佳女主角獎由范冰冰奪下，由於她無法親臨現場，導演張吉安代為上台領獎，並以語音通話的方式讓她發...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
唐綺陽本週星座運勢解析：11/24 - 11/30 2025
唐綺陽本週星座運勢解析：11/24 - 11/30 2025，唐綺陽老師精闢解析本週重要星相與各星座運勢！！Voyage TV ・ 14 小時前
美國社群YouTube臉書最普及 年輕人愛TikTok與IG
（中央社記者林宏翰洛杉磯22日專電）最新調查顯示，YouTube與臉書（Facebook）仍是美國最普及的社群平台，跨越各年齡層；但年輕族群中，TikTok與Instagram使用率更高，呈現世代差異。中央社 ・ 1 天前
超佛心！《Hytale》搶先體驗價僅20美元，曝將藏《Minecraft》豬神彩蛋
沙盒動作角色扮演遊戲《Hytale》，其開發版權回到《Minecraft》知名伺服器《Hypixel》創辦人 Simon Collins-Laflamme 手中，並親自投資接下來的開發費用，預計近期就能先推出搶先體驗版。而 Simon 現在也確認，《Hytale》的搶先體驗版基礎售價為 19.99 美元（約新台幣 630 元）。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
高端工藝經典收藏 韻味不凡百坪宅邸｜現代風｜160坪
屋主購入160坪的毛胚屋，委請澤序空間設計全權籌畫，譜寫一家五口的幸福樂章。由於空間尺度夠，所以設置了2廳、4套房、1公共衛浴、1多功能區。裝潢規劃以屋主的蒐藏品為主軸發展而開，並依據屋主夫妻的個性形塑風格。男主人沉穩如山，女主人浪漫感性，兩種氣質化作俐落線條與美式線板的對話，再揉入溫潤木皮呈現精緻現代家景。而但女兒房轉為美式風，溫柔守護姊妹倆。幸福空間 ・ 1 天前
金馬62》得獎名單一次看！范冰冰得影后缺席 張震2度搶下影帝
第62屆金馬獎今晚於臺北流行音樂中心舉行，金馬影帝、影后分別由張震以及范冰冰，憑著精湛演技奪下，最佳男女配角部分，由曾敬驊及陳雪甄奪下，最佳新演員由25歲的馬士媛擊敗強敵摘下，最佳導演由《眾生相》李駿碩擊敗呼聲極高的陳玉勳奪下，入圍11項的《大濛》，奪下最佳劇情片、最佳原著劇本獎、最佳美術設計獎、最佳造型設計4大獎，成為本屆最大贏家。中時新聞網 ・ 1 天前
2025交換禮物必買Top4！SABON流光夜宴快閃最美登場、雅詩蘭黛118折禮盒直接封神
TOP 1 SABON《流光夜宴聖誕快閃店》南西限定登場！禮物×遊戲×打卡一次滿足今年最值得衝現場的交換禮物提案！SABON 從 11/21 起到11/30在新光三越南西店 1F 東側門打造「流光夜宴聖誕快閃選物店」，把冬夜的宮廷晚宴幻化成沉浸式選禮空間：紅毯延伸、花影交錯、香氣流動，一踏...styletc ・ 2 天前
温貞菱首次領跑、賽前飲食曝光超意外？輕盈不挨餓的跑者飲控菜單一次看
温貞菱：跑步是我和自己對話的方式擔任領跑大隊長的温貞菱分享：「個人練跑時對我來說是一段與自己相處的旅程，會專注在呼吸與步伐，在過程中找到屬於自己的平靜；團體跑時則能在共同節奏裡互相激勵，多了陪伴與責任感！希望能透過穩定配速帶大家跑得更開心、也更有信心。」...styletc ・ 5 小時前
2025 LYST Q3熱門單品出爐！Taylor Swift求婚洋裝成爆款、秋冬一定要入手樂福鞋
全球時尚搜尋平台 Lyst 公布 2025 年第三季「最熱門單品TOP10」排行榜！除了 Taylor Swift 在求婚中穿的 Ralph Lauren 黑白條紋洋裝上榜外，像是 Nike 就有兩款球鞋上榜，成人人搶購的爆品！究竟前十名有哪些服裝和包款配件上榜，一起下滑看看吧～BEAUTY美人圈 ・ 1 天前
西門潮流炸裂、荷包警報啟動！UNIQLO西門店3大亮點＋滿額贈搶先看、GU全台最大鞋區＋萬元購物金抽獎福利一次解鎖
UNIQLO西門店華麗回歸！11/21盛大開幕、推出西門獨家UTme! UNIQLO把西門店直接「全套換新」！這次不只是改裝，而是以嶄新姿態霸氣回歸西門町，還攜手GU一起同框，11月21日開幕瞬間讓整個商圈潮流指數飆到最高點。煥然一新的空間設計、全球同步的LifeWear商品，再加上滿滿的西...styletc ・ 3 天前
金馬62 紅毯紳士對決！張震、張孝全、鳳小岳拼最帥，黃秋生熟男魅力最迷人
如果說金馬獎紅毯是女星們爭奇鬥豔的華麗戰場，那麼對男星而言，就是一場關於品味、剪裁與細節的頂級紳士對決！造咖 ・ 1 天前
hololive DEV_IS「FLOW GLOW」3D團體公開，莉歐娜舞姿艷麗驚人，團服展現個人特色
hololive DEV_IS「FLOW GLOW」正式 3D 團體 LIVE 終於在 23 日晚間展開，「響咲莉歐娜（響咲 リオナ）」、「虎金妃 笑虎」、「水宮樞」、「輪堂千速」及「綺綺羅羅薇薇（綺々羅々 ヴィヴィ）」五人準備至今的歌舞向十多萬觀眾開秀，尤其隊長莉歐娜的舞姿艷麗驚人，連同時觀看的櫻巫女等人都驚訝無比，所有成員都有相當特色的演出。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前