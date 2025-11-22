金馬62／新科影帝張震幸運物曝光 「跑了3間廟」全公開
【緯來新聞網】張震昨（22日）以作品《幸福之路》拿下第62屆金馬獎影帝寶座，他秀出自己的幸運物是一顆糖，但這顆糖可大有來頭，因為這是他跑了三間廟才求來的，除了在家附近每天都會去的土地公廟福安宮，是只要經過就會去的，接著還有南港的聖母宮，而這顆幸運糖果則是在南港的奉天宮拿到的，果真相當靈驗。
張震以作品《幸福之路》拿下第62屆金馬獎影帝寶座。（圖／記者陳明中攝）
不只有幸運糖果，張震老婆、女兒今也坐在台下替他應援，他開心喊：「他們當然也是幸運物！」他其實工作時常常把家人帶在身邊，像是在拍《幸福之路》遇上聖誕節和跨年，老婆小孩就陪著他一起，他說：「我想讓小孩認識我的工作，雖然不一定看得懂，但至少知道我都跟什麼樣的人再一起。」
談到這次演出《幸福之路》其實非常鬆弛，他解釋，「我就是非常放鬆反而更專注，更能拿捏情緒起伏，戲裡表演偏細膩不是大起大落」，他分享自己以前拍戲壓力會很大，給自己要求也很高，直到去演了舞台劇後，發現「讓自己變緊張其實很難演」，因此學會放鬆去表演，他笑說：「年紀慢慢大了、慢慢鬆弛一點，越來越清楚的知道要怎麼做。」
張震這次演出《幸福之路》鬆弛感滿滿，反而更能拿捏情緒起伏。（圖／記者陳明中攝）
接下來張震還有很多片約再談，昨天也在為新片定裝、明天就要進組拍攝，「順利的話會比較忙」，他說自己一個月能睡到自然醒一天就已經很幸福了，笑喊：「每天可以睡飽就是最好的事了！」
