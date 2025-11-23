金馬62／新科影帝張震幸運物曝光 「跑了3間廟」全公開
【緯來新聞網】張震昨（22日）以作品《幸福之路》拿下第62屆金馬獎影帝寶座，他秀出自己的幸運物是一顆糖，但這顆糖可大有來頭，因為這是他跑了三間廟才求來的，除了在家附近每天都會去的土地公廟福安宮，是只要經過就會去的，接著還有南港的聖母宮，而這顆幸運糖果則是在南港的奉天宮拿到的，果真相當靈驗。
張震以作品《幸福之路》拿下第62屆金馬獎影帝寶座。（圖／記者陳明中攝）
不只有幸運糖果，張震老婆、女兒今也坐在台下替他應援，他開心喊：「他們當然也是幸運物！」他其實工作時常常把家人帶在身邊，像是在拍《幸福之路》遇上聖誕節和跨年，老婆小孩就陪著他一起，他說：「我想讓小孩認識我的工作，雖然不一定看得懂，但至少知道我都跟什麼樣的人再一起。」
談到這次演出《幸福之路》其實非常鬆弛，他解釋，「我就是非常放鬆反而更專注，更能拿捏情緒起伏，戲裡表演偏細膩不是大起大落」，他分享自己以前拍戲壓力會很大，給自己要求也很高，直到去演了舞台劇後，發現「讓自己變緊張其實很難演」，因此學會放鬆去表演，他笑說：「年紀慢慢大了、慢慢鬆弛一點，越來越清楚的知道要怎麼做。」
張震這次演出《幸福之路》鬆弛感滿滿，反而更能拿捏情緒起伏。（圖／記者陳明中攝）
接下來張震還有很多片約再談，昨天也在為新片定裝、明天就要進組拍攝，「順利的話會比較忙」，他說自己一個月能睡到自然醒一天就已經很幸福了，笑喊：「每天可以睡飽就是最好的事了！」
陳亞蘭為《週末最強大》獻出金嗓 聯手胡瓜、歐漢聲砸千萬製作費
王思佳嫁假富商、丟代言疑雲！首露面認壓力大「不要再問了」
邱澤 許瑋甯要辦婚禮了!秀超大顆鑽戒 兩張婚紗美到炸裂時間地點一次公開
恭喜!!劉品言 連晨翔寶貝平安來報到! 女兒擁有麻豆身材「是衝著漂亮來的吧」
玄彬孫藝真「封帝封后」青龍獎狂放閃！「兒子本名首曝光」暗藏浪漫巧思
張震2度奪金馬影帝 感謝演出被放大、傳遞
（中央社記者洪素津台北22日電）演員張震以「幸福之路」再獲金馬獎最佳男主角，也是他2度獲獎，他感謝自己的表演被放大、被傳遞，也強調他很努力，或許沒人看到，「但得獎的幸福會讓我堅持在演員的道路上。」中央社 ・ 1 天前
《大濛》金馬大贏家！今年逾7獎項只差一票 近年最接近
第62屆金馬獎競爭激烈，《大濛》與《眾生相》爭奪最佳劇情片獎，最終《大濛》以一票險勝，成為本屆最大贏家，共獲4項大獎及觀眾票選獎！金馬執委會執行長聞天祥透露，今年多達7項獎項都是以一票之差決勝負，創下近年來最接近的競爭紀錄。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
金馬62／二封金馬影帝 張震：體悟到表演的真諦
實力派演員張震憑藉《幸福之路》一舉奪得第62屆金馬獎最佳男主角，在慶功宴上，他與媒體分享了此次獲獎背後的心路歷程。張震坦言，這次的演出達到了他個人「最舒適、最自在」的狀態，讓他體悟到表演的真諦，並笑稱「演《幸運（福）之路》，以後就變幸運了」。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
金馬62／評審團攻防激烈「最多8:7險勝的一屆」 《大濛》1票險贏、女配陳雪甄15票全拿
2025第62屆金馬獎由入圍11項的《大濛》最後拿下最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳造型設計、最佳美術設計共四項獎項，成為本屆大贏家。《地母》入圍8項最後拿下最佳女主角、最佳原創電影歌曲、最佳攝影共3項緊追在後，《幸福之路》也拿下最佳新導演、最佳男主角、最佳原創電影音樂3項大獎。金馬執委會執行長聞天祥表示，今年的評審「交流激烈密切、是很有意思的一次。」鏡報 ・ 1 天前
白恐「大濛」金馬獲4獎大贏家 張震、范冰冰封帝后
（中央社記者王心妤台北22日電）第62屆金馬獎今晚在台北流行音樂中心順利落幕，今年共入圍11項、講述白色恐怖的「大濛」摘下4獎成為大贏家，范冰冰以「地母」抱回影后、張震則以「幸福之路」2度稱帝。中央社 ・ 1 天前
張震3輪勝出金馬稱帝 影后范冰冰險勝高伊玲
（中央社記者洪素津台北23日電）金馬62落幕，最佳男、女主角和最佳劇情片競爭激烈，影帝第3輪才由張震勝出，影后由高伊玲和范冰冰拚到最後，評審特別讚揚高伊玲完美詮釋片中的人生階段，但仍惜敗范冰冰。中央社 ・ 1 天前
金馬慶功／張震演《Lucky Lu》帶Lucky物 幸運糖果「來自南港1間廟」
第62屆金馬獎於22日晚於台北流行音樂中心盛大舉行，所有獎項頒發完畢，典禮順理落幕。《幸福之路》（Lucky Lu）獲得最佳新導演、最佳男主角、最佳原創電影音樂三項大獎。張震個人第二次成為金馬影帝，在慶功宴上他也分享了些小故事。鏡報 ・ 19 小時前
金馬62得獎名單／《大濛》獲最大獎！張震成新科影帝 范冰冰奪影后隔空哭了
【緯來新聞網】「第62屆金馬獎」頒獎典禮今（22日）登場，范冰冰如願拿下影后，雖然人沒到場，但透過代緯來新聞網 ・ 1 天前
金馬62／張震二度得影帝「入圍6次得獎2次」 輝煌紀錄僅次於梁朝偉
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚於台北流行音樂中心舉辦，金馬影帝由張震飾演《幸福之路》稱帝，這也是他繼《緝魂》 之後二度獲得影帝殊榮，一共入圍了六次，得獎了兩次。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62／ 《大濛》柯煒林1票輸給張震！氣喊「誰沒投給我」：每次都第二名
《大濛》成為第62屆金馬獎最大贏家，拿下「最佳原著劇本」、「最佳造型設計」、「最佳美術設計」、「最佳劇情片」4項大獎，這次柯煒林以7比8輸給張震，與影帝失之交臂，他得知此事開玩笑喊：「每次都跟我說第二名，這次誰沒投給我！」他也強調，其實沒有得獎沒關係，只要能看到熟悉的工作人員都很開心，也有認識更多台灣的幕後團隊，這對他來說就已經足夠。鏡報 ・ 1 天前
