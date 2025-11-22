金馬62／新科影帝張震幸運物曝光 「跑了3間廟」全公開
【緯來新聞網】張震昨（22日）以作品《幸福之路》拿下第62屆金馬獎影帝寶座，他秀出自己的幸運物是一顆糖，但這顆糖可大有來頭，因為這是他跑了三間廟才求來的，除了在家附近每天都會去的土地公廟福安宮，是只要經過就會去的，接著還有南港的聖母宮，而這顆幸運糖果則是在南港的奉天宮拿到的，果真相當靈驗。
張震以作品《幸福之路》拿下第62屆金馬獎影帝寶座。（圖／記者陳明中攝）
不只有幸運糖果，張震老婆、女兒今也坐在台下替他應援，他開心喊：「他們當然也是幸運物！」他其實工作時常常把家人帶在身邊，像是在拍《幸福之路》遇上聖誕節和跨年，老婆小孩就陪著他一起，他說：「我想讓小孩認識我的工作，雖然不一定看得懂，但至少知道我都跟什麼樣的人再一起。」
談到這次演出《幸福之路》其實非常鬆弛，他解釋，「我就是非常放鬆反而更專注，更能拿捏情緒起伏，戲裡表演偏細膩不是大起大落」，他分享自己以前拍戲壓力會很大，給自己要求也很高，直到去演了舞台劇後，發現「讓自己變緊張其實很難演」，因此學會放鬆去表演，他笑說：「年紀慢慢大了、慢慢鬆弛一點，越來越清楚的知道要怎麼做。」
張震這次演出《幸福之路》鬆弛感滿滿，反而更能拿捏情緒起伏。（圖／記者陳明中攝）
接下來張震還有很多片約再談，昨天也在為新片定裝、明天就要進組拍攝，「順利的話會比較忙」，他說自己一個月能睡到自然醒一天就已經很幸福了，笑喊：「每天可以睡飽就是最好的事了！」
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
金馬62／不只拿1獎！陳雪甄壓倒性獲最佳女配 與兒配音短片也奪獎
【緯來新聞網】演員陳雪甄昨（22日）以15票壓倒性獲勝拿下第62屆金馬獎最佳女配角獎，典禮後和作品《緯來新聞網 ・ 1 天前
金馬62／放鬆演出唐人街外送員 張震再奪影帝「給我一點幸福就能繼續前進」
第62屆金馬的影帝項目，入圍者有《深度安靜》張孝全、《幸福之路》張震、《我家的事》藍葦華，到《好孩子》新加坡演員許瑞奇、《大濛》香港演員柯煒林。影帝由在紐約唐人街演出外送員的張震拿下。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
獲頒年度台灣傑出電影工作者 燈光師鍾瓊婷：有人喜歡 我就繼續打燈
第62屆金馬獎「年度台灣傑出電影工作者」由燈光師鍾瓊婷獲得。她在典禮上感謝前輩與一路相伴的好夥伴們、共同打拚的兄弟們，並幽默表示：「謝謝金馬執委會給了我一個特別的夜晚，明天睡醒了，還是要去打燈！」 鍾瓊婷：『(原音)我只是一個平凡的女生，我也不特別，甚至不太聰明，我有的，只有努力而已。一路走來，我得到很多前輩給予我許多機會耐性，還有包容。我覺得自己是很幸運的。謝謝金馬馬執委會，謝謝金馬給了我一個很特別的夜晚，像做夢一樣。明天睡醒，我還是要去打燈了！我不知道我可以打燈打到什麼時候，但只要有人還喜歡我的燈，那我就一直做下去。』 入行超過十年，鍾瓊婷參與作品無數，包括《九降風》、《一家子兒咕咕叫》、《關於我和鬼變成家人的那件事》等。今年，她更以《大濛》及《我們意外的勇氣》中兩部作品，展現獨到技巧。評審團指出，她的燈光並非「炫技」，而是一股能讓敘事與情緒自然流動的力量，因此透過此獎項肯定她在今年的突出貢獻。中央廣播電台 ・ 1 天前
金馬62/張震二度奪影帝「完全沒料到」 謝父張國柱：帶我認識電影
第62屆金馬獎22日在台北流行音樂中心盛大登場，張震以《幸福之路》奪下「最佳男主角獎」，打敗柯煒林、張孝全、 許瑞奇及藍葦華等勁敵。他後台受訪時表示，今年每一位入圍者演技都很在線，覺得是非常有競爭性的，坦言完全沒料到自己會得獎。中天新聞網 ・ 1 天前
金馬62／ 《大濛》柯煒林1票輸給張震！氣喊「誰沒投給我」：每次都第二名
《大濛》成為第62屆金馬獎最大贏家，拿下「最佳原著劇本」、「最佳造型設計」、「最佳美術設計」、「最佳劇情片」4項大獎，這次柯煒林以7比8輸給張震，與影帝失之交臂，他得知此事開玩笑喊：「每次都跟我說第二名，這次誰沒投給我！」他也強調，其實沒有得獎沒關係，只要能看到熟悉的工作人員都很開心，也有認識更多台灣的幕後團隊，這對他來說就已經足夠。鏡報 ・ 1 天前
金馬62／張震憑《幸福之路》再奪影帝 哽咽致謝：希望可繼續熱愛電影
演員張震憑藉電影《幸福之路》榮獲第62屆金馬獎「最佳男主角」，擊敗張孝全、藍葦華等強勁對手，時隔4年繼《緝魂》後再度獲得評審肯定。張震上台發表得獎感言。圖／台視張震上台時先表示自己其實沒有準備，說了一台視新聞網 ・ 1 天前
金馬62／張震「Lucky物」加持二度封影帝 跑3間廟全說了
金馬62／張震「Lucky物」加持二度封影帝 跑3間廟全說了EBC東森娛樂 ・ 22 小時前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前
蔡尚樺主播轉主持「遭嫌字彙量不足」 釣出本人親自回應
36歲主持人蔡尚樺近年事業運極佳，不只手握多個節目主持，包含《全民星攻略》、《最強的身體》等，還獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎肯定。不過，從主播台出身的她，日前卻遭到網友質疑字彙量不足，沒想到竟釣出本人親自回覆。中時新聞網 ・ 7 小時前
范冰冰奪影后喊中國引熱議！他讚「這就是金馬獎的價值」：只看演技頒獎
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。最終影后由《地母》范冰冰拿下，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞，然而范冰冰得獎感言二度講「中國電影人」，引發熱議，不過就有人大讚「這就是金馬獎的價值，只看演技頒獎」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
修杰楷爆閃兵一個月露面了 梧桐妹背後擁抱、頭貼肩膀！甜蜜告白2字
林映唯與Richard浪漫舉辦婚禮，其中請來賈靜雯擔任證婚人，賈靜雯也帶著一家大小出席，包括三個女兒及老公修杰楷，大女兒梧桐妹（Angel）在IG獻詞動態上分享婚禮花絮照，與每個家人合照，也成為修杰楷涉及閃兵爭議一個月後，首度曝光近況照。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 9 小時前
直擊／子瑜絕美高馬尾新造型亮相 喊話ONCE: 心意我感受到了
【緯來新聞網】韓國人氣女團TWICE週末一連兩天登上高雄世運主場館開唱，2場演出吸引共 11 萬⼈到緯來新聞網 ・ 6 小時前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 17 小時前