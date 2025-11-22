金馬62／完整得獎名單出爐！《大濛》奪「最佳劇情片」
娛樂中心／綜合報導
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心舉行，今年共有593部作品參賽，一同角逐27個獎項。其中，《大濛》以11項提名成為本屆呼聲最高的作品，《左撇子女孩》以9項緊隨其後，而《地母》與《我家的事》各獲8項提名，齊列第三。最受矚目的影后角逐戰，由四度入圍的劉若英對上二度入圍的林依晨、范冰冰、方郁婷，以及首度入圍的高伊玲，誰能一舉摘下后冠令人期待。同樣競爭激烈的影帝之爭中，多度入圍且曾榮獲影帝的張震再度問鼎，將與三度入圍的張孝全正面交鋒。本屆金馬獎究竟獎落誰家，鎖定《民視新聞網》，同步為您更新2025第62屆金馬獎得獎名單！
《大濛》奪「最佳劇情片獎」。（圖／台視提供）
《最佳劇情片》
大濛
張震打敗張孝全再奪「最佳男主角」。（圖／台視提供）
《最佳男主角》
張震／幸福之路
范冰冰奪「最佳女主角」，導演現場連線她，驚喜現聲。（圖／金馬執委會提供）
《最佳女主角》
范冰冰／地母
李駿碩導演以《眾生相》奪「最佳導演獎」。（圖／台視提供、金馬執委會提供）
《最佳導演》
李駿碩／眾生相
《最佳新導演》
Lloyd Lee CHOI／幸福之路
《最佳劇情短片》
疊羅漢／胡鹿
馬士媛奪「最佳新演員」。（圖／金馬執委會提供）
《最佳新演員》
馬士媛／左撇子女孩
《年度台灣傑出電影工作者》
鍾瓊婷
《最佳攝影》
梁銘佳／地母
鮮肉男神曾敬驊奪「最佳男配角」。（圖／金馬執委會提供）
《最佳男配角》
曾敬驊／我家的事
《最佳造型設計》
許力文／大濛
《最佳美術設計》
王誌成、尤麗雯／大濛
《最佳紀錄片》
隱蹟之書：重寫自我／雪美蓮
《最佳紀錄短片》
她的碎片／許慧如
國民阿嬤陳淑芳奪「終身成就獎」。（圖／金馬執委會提供）
《終身成就獎》
陳淑芳
《最佳剪輯》
雪美蓮／隱蹟之書：重寫自我
陳雪甄奪「最佳女配角獎」。（圖／金馬執委會提供）
《最佳女配角》
陳雪甄／人生海海
戴佩妮〈布秧〉奪「最佳原創電影歌曲獎」。（圖／金馬執委會提供）
《最佳原創電影歌曲》
〈布秧〉／地母／戴佩妮
《最佳原創電影音樂》
Charles HUMENRY／幸福之路
《最佳改編劇本》
潘客印／我家的事
《大濛》摘首獎「最佳原著劇本獎」。（圖／金馬執委會提供）
《最佳原著劇本》
陳玉勳／大濛
《世外》奪「最佳動畫片獎」。（圖／台視提供）
《最佳動畫片》
世外／吳啓忠
《最佳動畫短片》
螳螂／謝文明
《最佳視覺效果》
温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷／96分鐘
高偉晏、張凱彤、林先敏《小蟲蟲大冒險》奪「最佳音效獎」。（圖／台視提供）
《最佳音效》
高偉晏、張凱彤、林先敏／小蟲蟲大冒險
黃泰維、陳嘉玲《恨女的逆襲》奪「最佳動作設計獎」。（圖／台視提供）
《最佳動作設計》
黃泰維、陳嘉玲／恨女的逆襲
