金馬62／第62屆金馬獎最終名單 《大濛》獲最佳劇情片、最佳原著劇本

陳玉勳導演的《大濛》獲最佳劇情片、最佳原著劇本2大獎。

2025年華語電影業界的年度盛事、第62屆金馬獎今（22日）晚在台北流行音樂中心舉辦，本屆入圍大贏家是陳玉勳導演的《大濛》，共獲11項獎項入圍；另外鄒時擎的《左撇子女孩》入圍9項，潘客印導演的《我家的事》及張吉安的《地母》也分別以8項入圍緊追在後。而3位星光大道主持人，由16年來在紅毯上見證電影璀璨的楊千霈領軍，加上三度接下星光主持棒的徐鈞浩與曾是金馬遞獎大使的彭千祐。

今晚的頒獎典禮，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。《鏡週刊》一如既往，從星光大道到典禮完成，全程為讀者紀錄。

金馬62紅毯主持人左起徐鈞浩、楊千霈、彭千祐。

《大濛》獲最佳原著劇本。（華文創提供）

陳淑芳獲金馬62終身成就獎。

曾敬驊以《我家的事》獲最佳男配角。

