金馬62／第62屆金馬獎最終名單 《大濛》獲最佳劇情片、最佳原著劇本
2025年華語電影業界的年度盛事、第62屆金馬獎今（22日）晚在台北流行音樂中心舉辦，本屆入圍大贏家是陳玉勳導演的《大濛》，共獲11項獎項入圍；另外鄒時擎的《左撇子女孩》入圍9項，潘客印導演的《我家的事》及張吉安的《地母》也分別以8項入圍緊追在後。而3位星光大道主持人，由16年來在紅毯上見證電影璀璨的楊千霈領軍，加上三度接下星光主持棒的徐鈞浩與曾是金馬遞獎大使的彭千祐。
今晚的頒獎典禮，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。《鏡週刊》一如既往，從星光大道到典禮完成，全程為讀者紀錄。
更多鏡週刊報導
金馬62／劉若英、林依晨22年久別重逢金馬獎 入圍午宴互換育兒經暖心爆棚
金馬62／入圍最佳男配角另外3位都愛他 黃秋生笑虧：要不要拿香來拜？
金馬62／金馬女配蔡淑臻與女兒入圍 喊話「妳若上台我會很開心」
其他人也在看
金馬62／爭奪紅毯第一帥！劉敬白色透視裝亮相 謙虛喊：第二帥也可以
入圍第62屆金馬獎「最佳新演員」的劉敬，今（22）日晚間與《失明》導演周美豫一同走上星光紅毯。《失明》今年在評選中受矚目，兩人作為劇組代表亮相，成為紅毯前段備受關注的組合之一。劉敬以白色透視裝登場，身台視新聞網 ・ 13 小時前
金馬62星光 楊千霈再扛紅毯主持棒 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日傍晚在北流外盛大登場，藝人楊千霈（圖）再度扛起紅毯主持棒，將與搭檔徐鈞浩、彭千祐一同迎接影人到來。中央社 ・ 13 小時前
金馬62》星光紅毯直播！楊千霈攜雙帥蹦火花 范冰冰有望亮相
第62屆金馬獎頒獎典禮將在今（22日）晚台北流行音樂中心舉辦，活動預計7點準時開始。而在星光大道紅毯部分，已於下午17時30分登場。此屆由三金御用紅毯主持人楊千霈，搭檔兩位帥氣男星徐鈞浩、彭千祐攜手主持，期待帶來不一樣的火花。另外，包含蔡淑臻、劉若英、楊貴媚、鳳小岳、桂綸鎂、翁倩玉、李安、西島秀俊等多位大咖名人都會亮相，尤其入圍今年影后的大陸女星范冰冰有望現身，令影迷們十分期待。《中時新聞網》也帶大家一起看星光大道的直播最新現況。中時新聞網 ・ 13 小時前
金馬紅毯／金馬御用！楊千霈第16年主持紅毯 搭檔小鮮肉被留下做「這件事」：12點才放我走
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚在台北流行音樂中心登場。本次金馬星光大道再次由楊千霈負責主持，今年已是她第16年擔任主...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
金馬紅毯／陳意涵墨綠禮服曬迷人肩頸線條 一轉身美背全露
第62屆金馬獎頒獎典禮，今（22日）晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，星光大道部分由連續主持16年紅毯的楊千霈搭上男星彭千祐、徐鈞浩一同主持，現場星雲集，稍早，頒獎嘉賓陳意涵以踏上紅毯。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
金馬62得獎完整名單／范冰冰缺席典禮奪影后 張震二封影帝實至名歸
第62屆金馬獎頒獎典禮，今（22日）晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，今年金馬獎並未設有典禮主持人，而是由表演節目、影片串場，星光大道部分則是由連續主持16年紅毯的楊千霈搭上男星彭千祐、徐鈞浩一同主持。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
金馬62完整名單／張震、范冰冰封帝后！《大濛》抱回4獎成最大贏家
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）天順利落幕，其中影帝由張震以作品《幸福之路》抱回，相隔四年再度拿獎，未到現場的范冰冰則憑藉《地母》力退林依晨、劉若英、方郁婷等強勁對手，奪下影后獎座。此外，曾敬驊憑《我台視新聞網 ・ 8 小時前
金馬紅毯／范冰冰確定不來了！導演曝最新通話內容 喊：得獎會電話連線
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，今年入圍名單強片雲集，《大濛》《地母》《我家的事》《左撇子女孩》等多部作品競爭激烈，其中最受國際關注的話題焦點，就是以《地母》角逐影后的范冰冰。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62／大S最後一次「現身」三金！李竺芯唱哭觀眾 全場一片淚海
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，追思已故影視工作者橋段，由金曲歌后李竺芯獻聲，帶來〈魯冰花〉、〈只要為你活一天〉、〈我是一片雲〉、〈拄拄仔離開〉、〈Love〉、〈伍冬拾冬〉，大螢幕陸續出現1年來逝世影人，現場氣氛相當感傷。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 20 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
TWICE出道10年首來台開唱 子瑜媽感動：這路太不容易
韓國人氣女團TWICE將於11月22日、23日在高雄世運主場館舉辦《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，也是出道10年來首次在台灣開唱。對於台灣籍成員周子瑜首度回到家鄉站上大舞台，其母親燕玲（Lydia）透過個人YouTube頻道「玲氏物語」分享感動心情，她期待了整整10年的時刻終於到來。中天新聞網 ・ 22 小時前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 23 小時前
雷/《親愛的X》新男人洪宗玄登場：神秘身份引爆好奇！「金裕貞X黃寅燁」轟轟烈烈熱戀 衝擊劇情急轉直下...兩角色悽慘下線
熱播夯劇《親愛的X》每週劇情都有爆炸性發展！該劇全劇共12集，目前已播至第8集，正式進入下半場劇情，劇情可以說是高潮迭起拍案叫絕！該劇由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音主演，劇中金裕貞飾演的「白雅珍」正式展開頂級女明星之路，與黃寅燁飾演的「許仁康」陷入熱戀中，但劇情急轉直下，有著驚人發展，而隨著劇情延展，又有新角色登場，洪宗玄飾演的「文道赫」即將為劇情帶來新高潮！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 22 小時前
林映唯今辦婚禮！老公甜吻告白「妳不再是一個人」讓她泛淚
林映唯年初被交往三年多的男友Richard求婚成功，飛往充滿浪漫氣息的羅馬拍攝婚紗，今（21）日終於舉辦婚禮，正式升格為夫妻，下午先於萬豪酒店戶外場地舉行證婚儀式。證婚戶外區以「野性自然」為主題，只見這對新人緩步出場，現場賓客尖叫及掌聲不斷。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前