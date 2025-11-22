金馬62/不畏「粿王戀」風波！王品澔黑西裝帥氣現身 嗨唱〈表白〉

第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，紅毯上星光熠熠。王品澔、何曼希、陳泰河及楊富江作為遞獎大使登上紅毯，然而王品澔卻因近期捲入不倫風波而成為焦點。

王品澔與王子、粿粿一同前往美國旅遊後，因婚外情傳聞而受到關注，甚至被指控與同行的人妻簡廷芮有私情。面對這些爭議，他於紅毯上仍然以全黑西裝現身，首訪時還和另外兩位遞獎大使合唱歌手蕭亞軒的歌曲〈表白〉，讓紅毯典禮添上幾分歡樂感。

王品澔為遞獎大使。 （圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

而最後王品澔表示自己作為演員，此次擔任遞獎大使感到「很興奮」，並透露他最近在使用的道具幫助自己調整儀態，希望能順利頒獎。

王品澔登上紅毯。 （圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

