金馬62/不畏「粿王戀」風波！王品澔黑西裝帥氣現身 嗨唱〈表白〉
第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，紅毯上星光熠熠。王品澔、何曼希、陳泰河及楊富江作為遞獎大使登上紅毯，然而王品澔卻因近期捲入不倫風波而成為焦點。
王品澔與王子、粿粿一同前往美國旅遊後，因婚外情傳聞而受到關注，甚至被指控與同行的人妻簡廷芮有私情。面對這些爭議，他於紅毯上仍然以全黑西裝現身，首訪時還和另外兩位遞獎大使合唱歌手蕭亞軒的歌曲〈表白〉，讓紅毯典禮添上幾分歡樂感。
而最後王品澔表示自己作為演員，此次擔任遞獎大使感到「很興奮」，並透露他最近在使用的道具幫助自己調整儀態，希望能順利頒獎。
