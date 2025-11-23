金馬62／二封金馬影帝 張震：體悟到表演的真諦

張震二封金馬影帝，與導演開心開香檳慶功。

實力派演員張震憑藉《幸福之路》一舉奪得第62屆金馬獎最佳男主角，在慶功宴上，他與媒體分享了此次獲獎背後的心路歷程。張震坦言，這次的演出達到了他個人「最舒適、最自在」的狀態，讓他體悟到表演的真諦，並笑稱「演《幸運（福）之路》，以後就變幸運了」。

張震表示，他過去在表演生涯中，時常給自己過大的壓力，面對競爭對手時也難免產生束縛感，導致演出常常過於「用力」。但在這次《幸福之路》的拍攝中，他追求的是一種「放鬆的表演」。他感嘆，隨著年紀增長，體力已無法負荷過去那種「很用力做一件事情」的消耗式演法。

「現在就沒有那麼多精力去消耗，」張震說，現在他更懂得在需要爆發的「瞬間」將力量集中並一次性放出來，而不是讓自己一整個戲都「撐在那邊」，這種對表演節奏的精準掌握，讓他找到了演員生涯的「最舒適狀態」。

張震認為拍《幸福之路》是他「最舒適、最自在」的狀態。

張震不僅在表演上追求「舒適」，在生活上也致力於維持簡單的幸福。他在紅毯分享自己的「LUCKY 物」是南港奉天宮的糖果，笑稱那是他當天在廟裡剛好看到桌上有糖，便「順手」拿了一顆，覺得「要拿出來一下」，意外成為話題。他強調，自己去廟裡拜拜，都是以「平安、身體健康」為基準。

本次得獎，讓張震感到加倍的開心，因為《幸福之路》除他之外還又拿下了其他2個獎項，加上他個人得獎，讓現場氣氛「滿特別」。他特地帶著老婆和小孩出席頒獎典禮，讓孩子認識自己的工作，並甜密地表示孩子們才是他「絕對的」幸運物。

不過，面對即將到來的忙碌拍攝行程，張震坦言現在「體力沒有以前那麼好」，得獎後最想做的事情就是「好好睡一覺」。他感慨現在要「睡到自然醒」是很難得的事情，一個月可能只有一次，能每天睡飽，對他來說就是最幸運的幸福。之後他也將有幾部電影要拍，工作排得滿滿。

