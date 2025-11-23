金馬62／二封金馬影帝 張震：體悟到表演的真諦
實力派演員張震憑藉《幸福之路》一舉奪得第62屆金馬獎最佳男主角，在慶功宴上，他與媒體分享了此次獲獎背後的心路歷程。張震坦言，這次的演出達到了他個人「最舒適、最自在」的狀態，讓他體悟到表演的真諦，並笑稱「演《幸運（福）之路》，以後就變幸運了」。
張震表示，他過去在表演生涯中，時常給自己過大的壓力，面對競爭對手時也難免產生束縛感，導致演出常常過於「用力」。但在這次《幸福之路》的拍攝中，他追求的是一種「放鬆的表演」。他感嘆，隨著年紀增長，體力已無法負荷過去那種「很用力做一件事情」的消耗式演法。
「現在就沒有那麼多精力去消耗，」張震說，現在他更懂得在需要爆發的「瞬間」將力量集中並一次性放出來，而不是讓自己一整個戲都「撐在那邊」，這種對表演節奏的精準掌握，讓他找到了演員生涯的「最舒適狀態」。
張震不僅在表演上追求「舒適」，在生活上也致力於維持簡單的幸福。他在紅毯分享自己的「LUCKY 物」是南港奉天宮的糖果，笑稱那是他當天在廟裡剛好看到桌上有糖，便「順手」拿了一顆，覺得「要拿出來一下」，意外成為話題。他強調，自己去廟裡拜拜，都是以「平安、身體健康」為基準。
本次得獎，讓張震感到加倍的開心，因為《幸福之路》除他之外還又拿下了其他2個獎項，加上他個人得獎，讓現場氣氛「滿特別」。他特地帶著老婆和小孩出席頒獎典禮，讓孩子認識自己的工作，並甜密地表示孩子們才是他「絕對的」幸運物。
不過，面對即將到來的忙碌拍攝行程，張震坦言現在「體力沒有以前那麼好」，得獎後最想做的事情就是「好好睡一覺」。他感慨現在要「睡到自然醒」是很難得的事情，一個月可能只有一次，能每天睡飽，對他來說就是最幸運的幸福。之後他也將有幾部電影要拍，工作排得滿滿。
★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
更多鏡週刊報導
金馬62／最佳男配角曾敬驊獲獎失控爆哭 原來小時候外號叫「愛哭的」
金馬62／陳雪甄等17年金馬鍍金 1原因征服所有評審
金馬62／陳玉勳遺憾男女主角沒拿獎 柯煒林開心自己成為台灣電影一份子
更多熱門影音：
邱澤 許瑋甯要辦婚禮了!秀超大顆鑽戒 兩張婚紗美到炸裂時間地點一次公開
恭喜!!劉品言 連晨翔寶貝平安來報到! 女兒擁有麻豆身材「是衝著漂亮來的吧」
玄彬孫藝真「封帝封后」青龍獎狂放閃！「兒子本名首曝光」暗藏浪漫巧思
其他人也在看
金馬慶功／張震演《Lucky Lu》帶Lucky物 幸運糖果「來自南港1間廟」
第62屆金馬獎於22日晚於台北流行音樂中心盛大舉行，所有獎項頒發完畢，典禮順理落幕。《幸福之路》（Lucky Lu）獲得最佳新導演、最佳男主角、最佳原創電影音樂三項大獎。張震個人第二次成為金馬影帝，在慶功宴上他也分享了些小故事。鏡報 ・ 7 小時前
中國灰色地帶威脅 葛來儀籲加強美台日菲合作
（中央社記者溫貴香台北21日電）美國聯邦參議院外交委員會於美東時間20日召開「檢視台灣增強韌性法案」聽證會，學者葛來儀表示，美國應加速批准與交付對台軍售、建立美台共同生產與研發武器平台、增加美國國會議員訪團訪台，並建議應加強美台日菲間的合作，以因應中國的灰色地帶威脅。中央社 ・ 1 天前
美參院外委會聽證會 葛來儀籲加強合作因應中國灰帶威脅
美國聯邦參議院外交委員會於美東時間20日召開「檢視台灣增強韌性法案」聽證會，學者葛來儀(Bonnie Glaser)在會中呼籲美方加速批准與交付對台軍售，並建立美、台共同生產研發武器平台、增加美國國會議員訪團訪台，同時建議加強美、台、日、菲之間的合作，以因應中國的灰色地帶威脅。 美國聯邦參議院外交委員會於美東時間20日召開「檢視台灣增強韌性法案」聽證會，智庫「德國馬歇爾基金會」(German Marshall Fund)印太計畫主任葛來儀(Bonnie Glaser)、前白宮官員杜如松(Rush Doshi)都出席作證。 葛來儀認為，台灣對美國及自由世界的重要性有3個面向，第一，台灣是亞洲與世界的民主燈塔，從威權轉型成為充滿活力的民主國家，是20世紀最成功的民主化故事之一；第二，台灣是全球先進資通訊產品重要供應者；第三，美國對台灣安全的支持牽動其他盟友對美國安全承諾的信任。 葛來儀指出，中國持續透過軍事力量、經濟壓力、法律戰與心理戰、資訊操弄等方式威脅台灣，她呼籲美方加速批准與交付對台軍售，並建立美、台共同生產研發武器平台、增加美國國會議員訪團訪台外，同時建議美國應加強與台、日、菲之間中央廣播電台 ・ 1 天前
金馬62／張震演外送員再奪影帝！得獎自比男主角 一點幸福就能支撐下去
張震以《幸福之路》奪下第62屆金馬獎「最佳男主角」，這是他既《緝魂》之後，時隔4年再度拿下金馬影帝。張震在後台受訪時表示，自己非常喜歡新移民這個議題，「雖然離我們的生活很遙遠，在歐洲、巴黎都有新移民，故事說都說不完，要去了解他，透過很倒霉的男主角去傳達，是很正能量的電影，希望人生像男主人翁一樣，有一點點幸福就能支撐我繼續走下去。」鏡報 ・ 14 小時前
速度已不輸跑車！電動車拚高性能 美國市場卻賣不動
特斯拉改變電動車生態，不只要環保，各大車商還要拚車速快、性能不輸燃油車，但是美國市場卻反應冷淡，今年前3季表現，電動車僅佔整體車市一成銷量。專家分析充電樁不夠普及、里程焦慮、安全問題以及售價偏高，都是當前困境。TVBS新聞網 ・ 1 天前
金馬62／影帝張震跑3間廟得幸運物帶來好運 得獎後最想好好睡個覺
不只有幸運糖果，張震老婆、女兒今也坐在台下替他應援，他開心喊：「他們當然也是幸運物！」他其實工作時常常把家人帶在身邊，像是在拍《幸福之路》遇上聖誕節和跨年，老婆小孩就陪著他一起，他說：「我想讓小孩認識我的工作，雖然不一定看得懂，但至少知道我都跟什麼樣的人...CTWANT ・ 7 小時前
金馬62／范冰冰奪金馬影后二度提「中國電影」張震再封帝
金馬62／范冰冰奪金馬影后二度提「中國電影」張震再封帝EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
子瑜高喊「我回來了」全場落淚！TWICE隊友暖曝：她是我們的驕傲
韓國女團TWICE本週末連續2天在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」演唱會，出道10年來首次在台開唱。今（22日）是演出第一天，子瑜一開口就高喊：「我回來了，哇係（我是的台語）子瑜，我終於帶我的成員們一起來高雄了！」讓台下粉絲感動不已，啜泣聲此起彼落，場面相當溫馨。中時新聞網 ・ 18 小時前
張震2度奪金馬影帝 感謝演出被放大、傳遞
（中央社記者洪素津台北22日電）演員張震以「幸福之路」再獲金馬獎最佳男主角，也是他2度獲獎，他感謝自己的表演被放大、被傳遞，也強調他很努力，或許沒人看到，「但得獎的幸福會讓我堅持在演員的道路上。」中央社 ・ 14 小時前
金馬慶功／張震二度封帝被加持！曝三間廟超靈 「靠1物」再次抱回大獎
第62屆金馬獎影帝由張震以《幸福之路》再度拿下，他笑稱這次能順利奪獎，「真的很幸運」。在慶功宴上，他難得公開自己的「幸運儀式」，就是平時都會固定去三座宮廟參拜，並從其中拿到一顆象徵好運的糖果，最後真的讓他抱回金馬獎座。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
金馬62／張震「2摘金馬影帝」自己也嚇爛！「爆出大實話」全場笑噴
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐共同攜手，本屆「最佳男主角」獎項，由金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》飾演跨國夫妻的日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂擔任頒獎人，現場宣布「《幸福之路》張震」封帝掀起全場尖叫，獲獎張震瞪大眼睛，上台喊出1句大實話讓全場笑出來了。民視 ・ 7 小時前
TWICE高清合照來了！藏彩蛋「彩瑛也在」娜璉「繁體中文」用字超標準
南韓超人氣女團TWICE於11月22日首度在高雄世運主場館舉辦《READY TO BE》世界巡演台灣場，今（23）日即將迎來第二場，兩天共吸引超過11萬名觀眾進場。官方稍早在社群釋出高清現場照及成員合照，場面壯觀震撼，360度全景舞台搭配滿場燈海與高空煙火，將出道10週年的榮耀與情感推向最高潮。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
唾液快篩上路 桃竹掃毒秒抓6件
唾液毒品快篩執法上路，桃園、新竹警方執行專案，自20日至22日共查獲6人毒駕，桃園趙姓騎士被查獲前邊騎車邊用手機，經檢測確認施用安非他命。桃園市前晚也執行雷霆除暴專案，警方在桃園區某汽車旅館查獲慶生毒趴，陳姓壽星被依毒品罪嫌送辦。中時新聞網 ・ 9 小時前
女星林映唯嫁了！親自策畫婚禮卻崩潰 賈靜雯當證婚人原因曝光
女星林映唯與男友Richard正式成為夫妻，婚禮籌備近一年，從證婚儀式到婚宴流程、現場光源、佈置主題、餐飲內容，甚至服務生的穿著，全由她親自規劃。林映唯笑說，自己一直沒有真正「當新娘」的實感，反倒像是婚顧在執行大型活動，「終於要到成果發表了，這段時間真的累並快樂著！」被問到婚禮結束後最想做什麼，她毫不猶豫表示：「關掉手機，暫時不想再看到任何訊息通知。」鏡報 ・ 1 天前
金馬62／最佳男配角曾敬驊獲獎失控爆哭 原來小時候外號叫「愛哭的」
憑藉《我家的事》拿下第62屆金馬獎最佳男配角的曾敬驊，從一聽到消息就在座位上爆哭，一路哭到上台領獎。還被眼尖的觀眾發現，他用手抹去臉上的淚水，然後就直接跟頒獎人張孝全握手，這樣豈不是把眼淚都擦到張孝全手上？！鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
金馬獎慶功／張震二封影帝有三間廟加持！曝心境轉變：身體沒辦法負擔
張震以《幸福之路》獲得第62屆金馬獎最佳男主角，繼《緝魂》後成功二封影帝，他透露明年有好幾部電影在談，可能會特別忙碌，沒去入圍午宴就是為了新作定裝。自嘲現在體力沒那麼好的他得獎後只想好好睡一覺，畢竟最近還在拍戲，睡到自然醒已經是不可能的事。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 17 小時前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 1 天前