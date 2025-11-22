金馬62/二度喊不漲價！陳淑芳獲終身成就獎感言超時：才不管你

第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，資深女演員陳淑芳今年分別在金鐘獎、金馬獎都拿下特別貢獻獎與終身成就獎殊榮，晚間由曾與她共演《孤味》的「三名女兒」謝盈萱、 徐若瑄、孫可芳獻獎，展現出「母女」感情深厚的表現。

「國民阿嬤」陳淑芳獲終身成就獎。 （圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

「國民阿嬤」陳淑芳上台後，首先感謝金馬62給她這一座這麼珍貴的這麼高的終身成就獎，她表示：「從19歲攝影棚到現在已經超過一家子了，這68年來，演過上百部的電影，回頭看看這條路，真的不堪設想」，常常一場戲要一對再對，甚至拍到凌晨三四點，天亮都還在拍，就是要把最好的呈現給觀眾。

陳淑芳表示：「她從不喊苦喊苦喊累，因為從事影視是她的志趣，她希望能一輩子演下去，這也是屬於她自己的個人的部位，更要感謝過去曾經合作過的導演、攝影師、編輯、劇情劇組，因為有你們的專業，有你們的韌心，有你們的真情成就了我，所以才能夠站在這裡，非常非常感謝你們。」

陳淑芳指出，不管是把我當媽媽還是阿嬤的人，都是因為你們的愛與支持，讓我能夠堅持到今天，人生永遠沒有年齡的限制，用這句話與大家共勉。沒想到，感人的致詞當中卻被提醒超時演講，結果陳淑芳霸氣：「我才不管你耶」，最後表示：「哪怕是一場戲一句話，我都會認真的演」，離開前還不忘再次提醒：「我陳淑芳不漲價」笑翻眾人。

