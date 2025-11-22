金馬62/二度喊不漲價！陳淑芳獲終身成就獎感言超時：才不管你
第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，資深女演員陳淑芳今年分別在金鐘獎、金馬獎都拿下特別貢獻獎與終身成就獎殊榮，晚間由曾與她共演《孤味》的「三名女兒」謝盈萱、 徐若瑄、孫可芳獻獎，展現出「母女」感情深厚的表現。
「國民阿嬤」陳淑芳上台後，首先感謝金馬62給她這一座這麼珍貴的這麼高的終身成就獎，她表示：「從19歲攝影棚到現在已經超過一家子了，這68年來，演過上百部的電影，回頭看看這條路，真的不堪設想」，常常一場戲要一對再對，甚至拍到凌晨三四點，天亮都還在拍，就是要把最好的呈現給觀眾。
陳淑芳表示：「她從不喊苦喊苦喊累，因為從事影視是她的志趣，她希望能一輩子演下去，這也是屬於她自己的個人的部位，更要感謝過去曾經合作過的導演、攝影師、編輯、劇情劇組，因為有你們的專業，有你們的韌心，有你們的真情成就了我，所以才能夠站在這裡，非常非常感謝你們。」
陳淑芳指出，不管是把我當媽媽還是阿嬤的人，都是因為你們的愛與支持，讓我能夠堅持到今天，人生永遠沒有年齡的限制，用這句話與大家共勉。沒想到，感人的致詞當中卻被提醒超時演講，結果陳淑芳霸氣：「我才不管你耶」，最後表示：「哪怕是一場戲一句話，我都會認真的演」，離開前還不忘再次提醒：「我陳淑芳不漲價」笑翻眾人。
延伸閱讀
金馬62/范冰冰封后「微博PO文被刪」 轉戰IG長文吐心聲
金馬62/范冰冰封后遭官方噤聲？「吃蟹文」消失了 弟范丞丞沉默
金馬62/《大濛》狂掃4獎！李安笑虧「一日學生」陳玉勳：有出息
其他人也在看
金馬62／陳淑芳獲終身成就獎！《孤味》三女兒同任頒獎者
娛樂中心／饒婉馨報導第62屆金馬獎今（22）日晚間於台北流行音樂中心盛大舉行，許多優秀電影人齊聚一堂，希望成功拿下獎座。資深演員「國民阿嬤」陳淑芳榮獲「終身成就獎」，也是今年金鐘「特別貢獻獎」得主，還曾在2020年創下同一年獲得金馬影后與女配角的紀錄，她在獲獎感言結尾大喊「我陳淑芳不漲價」。民視 ・ 1 天前
金馬62星光 西島秀俊走星光大道 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先登場，擔任頒獎嘉賓的日本影帝西島秀俊出席與會。中央社 ・ 1 天前
竹南鎮中正教育事務基金會頒發獎助學金 嘉惠191位清寒及弱勢學子
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】財團法人竹南鎮中正教育事務基金會關懷清寒與弱勢學童，今天在竹南大厝里社區活互傳媒 ・ 14 小時前
金馬62 曾敬驊奪最佳男配角（2） (圖)
電影圈年度盛事「金馬獎」22日晚間在北流舉辦第62屆頒獎典禮，最佳男配角由曾敬驊（圖）奪得，他上台時情緒激動一度泣不成聲，到後台受訪時則開心親吻獎座。中央社 ・ 1 天前
金馬62／戴佩妮抱回金馬寶座！獻唱疑遇收音事故 網評價兩極
金馬62／戴佩妮抱回金馬寶座！獻唱疑遇收音事故 網評價兩極EBC東森娛樂 ・ 1 天前
金馬62/陳淑芳獲終身成就獎！將同台《孤味》3女兒吐心聲
第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，紅毯上星光熠熠。然而，資深女演員陳淑芳今年分別在金鐘獎、金馬獎都拿下特別貢獻獎殊榮，今晚她將由曾共演《孤味》的「三名女兒」謝盈萱、 徐若瑄、孫可芳獻獎，展現出「母女」感情深厚的表現。中天新聞網 ・ 1 天前
金馬62星光 「大濛」劇組步紅毯 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間登場，傍晚星光大道先打頭陣，電影「大濛」劇組由導演陳玉勳（前中）領軍，一同走上紅毯。中央社 ・ 1 天前
范冰冰有望出席金馬獎！影評人驚呼「將會是歷史大事」 曝中國藝人困境
第62屆金馬獎頒獎典禮將於今（22）日於臺北流行音樂中心舉行，中國女星范冰冰今年以電影《地母》入圍最佳女主角，是繼2018年以來罕見有中國藝人入圍，外界盛傳她今晚快閃來台出席典禮，導演也給出曖昧回答，對此影評粉專「無影無蹤」也做出分析：「范冰冰應會出席金馬獎。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
3度手術恐失明！甲狀腺低下引眼疾 高慧君抗病7年曝和解心情
曾獲金曲、金鐘、金馬三金入圍肯定的歌手兼演員高慧君，近年因甲狀腺問題導致眼部肌肉異常，造成嚴重斜視，近期更連續接受三次眼部手術，甚至已作好最壞打算。昨（22）日高慧君發文，坦言自己從最初的崩潰難過，到現在逐漸學會釋放壓力、與疾病共存，敞開心路歷程，引發粉絲心疼與鼓勵。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
公益反毒路跑登場 苗栗縣長行銷明德水庫觀光遊憩體驗
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】2025-2026年度「公益反毒·趣味路跑」由國際扶輪3501地區主辦、竹互傳媒 ・ 1 天前
AI估值過高 巴菲特指數連5月破200％
Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）近日示警，AI有「非理性繁榮」風險，若投資泡沫破滅，沒有公司能倖免，此話一出，全球股市暴漲暴跌；亞太商工總會執行長邱達生警示，美國巴菲特指數已連5個月破200％，比2008年金融海嘯前還高，股市確實出現泡沫信號。中時新聞網 ・ 1 天前
金安獎頒獎 竹市締造3連霸佳績
通部舉辦全國交通安全最高榮譽「金安獎」頒獎典禮，新竹市政府在交通工程項目榮獲第二組第一名，締造三連霸佳績，充分展現市府在交通安全改善上的卓越成果。同時，竹市新科國中獲得國中組交通安全教育訪視「特優」肯定，新竹國小志工翁美玄亦榮獲「導護志工績優獎」，為竹市再添多項亮眼成績。新竹代理市長邱臣遠昨（廿二）日表示，市府團隊積極落實市長高虹安所推動的「交通暢行」施政策略，持續全面提升交通安全環境。高市長上任後即成立交通改善小組，每月召開交通改善小組會議及道安會議，由市長親自主持，並針對交通問題與事故類型廣納專家委員意見，深入分析肇因，透過交通3E手段精準施策。他強調，市府各局處及道安會報工作小組均全力投入改善任務，致力建構讓市民安心的交通環境。交通處說明，市府連續三年獲得交通工程第 ...台灣新生報 ・ 1 天前
金馬62星光 林依晨甜美走紅毯 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先登場，以電影「深度安靜」入圍最佳女主角的林依晨穿著藍紫色魚尾禮服甜美走紅毯。中央社 ・ 1 天前
金馬62／重現《愛情萬歲》！李國煌穿高跟鞋坐「長椅」致敬楊貴媚
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間上演一段溫暖的致敬橋段。擔任「最佳美術設計」與「最佳造型設計」頒獎人的李國煌、楊貴媚，一出場便以經典電影《愛情萬歲》的元素掀起現場話題。李國煌特別穿上高跟鞋，並坐台視新聞網 ・ 1 天前
陳其邁遭控力挺世界垃圾山主嫌...高雄市府提告陳菁徽！譴責「栽贓嫁禍」、惡質抹黑
市府強調，「虛構影像栽贓市長已屬惡質抹黑，將正式提告，以正視聽並捍衛名譽」！放言 Fount Media ・ 1 天前
金馬62／李竺芯獻唱追思已故影人 瓊瑤、大S等人身影重現
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚致敬、追憶逝世影人，並由金曲歌后李竺芯演唱〈魯冰花〉、〈只要為你活一天〉、〈我是一片雲〉等歌曲，溫暖的嗓音讓人落淚，片段也深獲鄉民讚許。金馬追思已故影人。圖／台視隨著台視新聞網 ・ 1 天前
郁方尪出國腹痛驚罹盲腸炎急動刀「保命關鍵竟是AI」就醫過程全說了
女星郁方2006年嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，婚後育有2子1女，平時郁方也樂於在社群中分享一家人的生活點滴，日前發文提到老公前往阿布達比出差時，因為盲腸炎在當地動刀，沒想到幫助老公發現病因的竟是AI，讓郁方直呼：「AI時代拯救老爺」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
「台灣測速照相地圖」密度比監獄高！陳為民曬圖怒轟：國恥
陳為民於臉書粉絲專頁張貼一張台灣測速照相點位分布圖，批評道：「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民代發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有……」。他進一步指出，針對交通執法相...CTWANT ・ 3 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
密度比監獄高！陳為民貼「台灣測速照相地圖」怒批：國恥
藝人陳為民時常在社群媒體和粉絲分享生活日常，除此之外他還是一名不折不扣的重機迷，曾多次騎重機完成24小時的環島紀錄。今（23）日他在臉書上貼出一張「台灣測速照相」地圖，形容密集程度「比軍事基地和監獄密度都高」，貼文發出後，引發網友們熱議。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前