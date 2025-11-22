金馬62／《人生海海》陳雪甄奪最佳女配！台上爆哭：等17年終於站上來了

陳雪甄以《人生海海》奪下「最佳女配角」。攝影組

第62屆金馬獎「最佳女配角」由 《人生海海》的陳雪甄奪下，這是她首次入圍就獲得，她上台時忍不住爆哭，吐露心聲：「等了17年，終於站上來了！」她想把獎送給所有擔任配角的演員們，「或許我們不是最被看見的，也會自我懷疑，但謝謝我們沒有放棄，謝謝觀眾看見我們。」

陳雪甄飾演馬來西亞老闆娘。攝影組

陳雪甄感動感謝導演，「謝謝你這麼多年來信任我，謝謝讓我今天可以站在這裡，謝謝你永遠跑在前面，以堅定的心引領我們。」她同時也感謝電影幕後所有工作人員，「有你們全力付出才華造就這部電影，我才能被看到。」最後她喊話：「活在當下，把根扎在自己身上，期待未來一起創造更多的故事。」

陳雪甄在片中飾演馬來西亞咖啡廳老闆娘「水雲」，她在後台受訪時，形容角色非常堅強，「她沒有忘記幽默感，溫柔陪伴家人，水雲有大地之母的感覺，把所有人的根紮在身上，很輕盈的陪伴所有人。」她笑說導演廖克發每次找她演戲都會出難題，她這次必須要飾演馬來西亞人，是一大挑戰。

陳雪甄獲得金馬獎肯定。攝影組

陳雪甄為了模仿馬來西亞的口音，事前做了很多功課，「馬來西亞要很道地的口音，花很多時間了解馬來西亞的文化，包括肌肉使用、發音，其實很高壓。」她也感謝副導非常嚴格監督她，「每天都要驗證口音的完成度，謝謝這麼push我，我才能完成這個角色。」



