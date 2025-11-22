金馬62／以《人生海海》奪最佳女配角 陳雪甄喜極而泣：等了17年
第62屆金馬獎最佳女配角出爐，一如外界預期，由呼聲最高的陳雪甄以《人生海海》中「水雲」一角擊敗眾多強敵，抱回人生首座金馬獎。她上台領獎時情緒激動，忍不住淚崩說：「等了17年，才終於站在這裡！」
陳雪甄感謝《人生海海》劇組所有人全力以赴，讓這部作品得以完成，也讓她的表演被看見。
她也特別想把這座獎送給所有電影中的配角們：「我們不見得受到很多注目跟眼光，甚至有時會懷疑自己的能力。謝謝我們沒有放棄，在暗處支撐，創造電影裡很多重要的細節。」
最後，她感謝「水雲」這個角色，讓她明白——無論遇到什麼困境，都要活在當下，把根扎在自己身上。
