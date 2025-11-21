金馬62／入圍最佳男配角另外3位都愛他 黃秋生笑虧：要不要拿香來拜？

入圍第62屆金馬獎最佳男配角黃鐙輝（左起）、曾敬驊、黃秋生、姚淳耀。

每個入圍者都表示，可以跟黃秋生一起入圍最佳男配角本身就相當夢幻，紛紛恭維黃秋生是自己的偶像。講到後來，黃秋生就說：「要不要拿個香來拜！」反過來虧這些競爭者。

過去曾自命為「南港劉德華」的黃鐙輝，從《艋舺》一路演到《左撇子女孩》，終於入圍金馬獎，他表示非常夢幻，「從來沒有想過！而且這一次，你知道嗎？可以跟秋生哥一起入圍，對我來講已經很了不起了！能夠站在金馬影帝的旁邊，就是幫他捧花，都已經很滿足了。」後來媒體又起鬨，要黃鐙輝自己對著黃秋生解釋，「南港劉德華」的由來，反而讓黃鐙輝顯得非常不自在，連忙表示這不是指長相，只是自己模仿劉德華罷了！

廣告 廣告

以《我家的事》入圍的姚淳耀，也說，「覺得不可思議，可以站在秋生哥旁邊，跟各位一起入圍，真的覺得非常地開心！我覺得真的很純真，但也非常好。」同樣也是以《我家的事》入圍的曾敬驊，則說不管如何，希望明天頒獎時可以有很好的結果。

黃秋生（左）與姚淳耀（右）先抱一下，表達對偶像的崇拜，但是接下來就被黃秋生反虧！

因為大家都崇拜黃秋生，於是黃鐙輝、姚淳耀都先後要求抱一下，黃秋生就刻意反過來虧他們，「他們兩個抱我的時候，感覺是一樣的，他們兩個是不是有一點點什麼？！」感覺黃秋生心情非常好。

更多鏡週刊報導

金馬62／金馬女配蔡淑臻與女兒入圍 喊話「妳若上台我會很開心」

金馬62／準影帝男團可可愛愛 張孝全得獎感言10年前已寫好

大雨害30年老店生意慘淡 許效舜掏錢請客感動老闆娘