金馬62／到後台哭不停！曾敬驊奪最佳男配：我做了很多勇敢的事

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日登場，其中最佳男配角獎由曾敬驊一舉奪下。飾演《我家的事》中的夏仔一角，曾敬驊展現出超群的演技與角色深度，首度抱回金馬。

曾敬驊致詞時感謝導演與片中的「一家人」，然而話講到一半時，他一度哽咽到說不出話，接著拭淚說，「我不太會說話，但是我真的做了很多很勇敢的事，謝謝帶我進到電影世界的老師，李烈烈姐，謝謝你看見了我。」

曾敬驊說，「謝謝這個世界給我們這樣的空間，可以好好生活，好好感受這些情緒。謝謝電影，謝謝你讓我愛上這一切。」

走到後台採訪區，曾敬驊仍情緒相當激動，談到「哭點」時他坦言剛剛坐在台下其實是發呆、放空，也不太習慣這些注目的目光，「一聽到我名字時非常感激，所有名字都閃過我的眼前，因此不知道怎麼收回來。」

曾敬驊到後台情緒仍相當激動。圖／台視

而電影《我家的事》是導演潘客印首部編導作品《姊姊》的延伸，曾敬驊飾演家中的弟弟「夏仔」，無意間踏上「尋根之旅」，看似活潑外向的大男孩，內心卻有許多成熟想法，在與父親的爭執中流露出真摯情感，並透過毫無包袱的肢體語言，為本片增添一絲幽默，角色詮釋極具活力。

曾敬驊曾以《返校》提名金馬最佳新演員，本屆以《大濛》與《我家的事》角色共同爭取進入提名名單，最終由「夏仔」出線，擊敗同片的「叔叔」姚淳耀獲獎。

