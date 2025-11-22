金馬62／典禮五大亮點一次看！中場表演嘉賓超狂 范冰冰有望驚喜現身
記者王培驊／台北報導
2025 第 62 屆金馬獎將於今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，今年不只入圍名單廝殺激烈，《大濛》、《地母》、《我家的事》、《左撇子女孩》等強片戰線全面拉滿，典禮本身的規模與看點更是再度升級。從星光大道到頒獎舞台，全場嘉賓陣容華麗到被影迷稱作「史上最難預測的一屆」。《三立新聞網》也為您統整今年所有典禮亮點，帶您一次看。
亮點一：豪華嘉賓陣容大集合，七位影后同台、影帝影后跨國到齊
今年頒獎人組合堪稱金馬史上最奢華，光是影后就一次集滿七位──翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩，共同為各獎項揭曉答案。金馬影帝張震也將回歸舞台，日本金像獎影帝西島秀俊原與遊戲創作者小島秀夫一起走紅毯，不過小島因病臨時缺席，但人氣依舊不減。李烈、葉如芬兩位王牌監製，加上徐若瑄、劉若英、陳意涵、許瑋甯、孫可芳、方郁婷、柯煒林、曾敬驊、張孝全、鳳小岳、李國煌，全都在名單之中。最受矚目的李安導演也回到現場，讓今年的金馬星光再度晉級。
亮點二：金馬再度「無主持人」──節奏更快、流程更精準
延續去年風格，金馬 62 再次取消主持人，由表演節目、短片串場與「引言人」接力推進典禮。今年將由演員王淨獻聲，以配音方式讀出所有入圍名單，讓典禮節奏更緊湊，也把時間留給電影工作者。官方期待透過去主持化的形式，把舞台焦點完整回到電影本身。
亮點三：表演卡司強到像跨界音樂祭，經典電影歌曲一次聽滿
今年的表演陣容直接等於一場「金曲 x 金馬聯名音樂祭」：
頑童 MJ116 強勢開場
金曲歌后 李竺芯、孫盛希
金曲創作歌手 黃奇斌
戴佩妮、告五人、9m88 也將接力演唱年度入圍電影歌曲
9m88 更會演唱《大濛》配樂〈大濛的暗眠〉
電影情緒與音樂的搭配，被外界視為今年典禮最大的亮點之一。
亮點四：終身成就獎──《孤味》三姊妹同台致敬陳淑芳
今年的終身成就獎獻給國寶級演員陳淑芳。《孤味》中的謝盈萱、徐若瑄、孫可芳三位「女兒」將一起頒獎，象徵戲裡母女情延伸到現實，成為今年典禮最溫柔的儀式。
亮點五：范冰冰是否現身？成為今年關注焦點之一
范冰冰以《地母》入圍影后，是今年最大的國際級關注點。先前她曾以「再入圍中國台灣金馬獎」引起話題，導演張吉安也透露典禮當天「會有驚喜」，讓外界更加好奇范冰冰是否會突然登場。影后競爭中，她將與林依晨形成最受討論的雙強對決。
亮點六：星光大道與頒獎典禮資訊一次看
日期：2025 年 11 月 22 日（六）
星光大道：17:30
典禮開始：19:00
地點：台北流行音樂中心
