金馬62／出事啦！頑童開場表演疑「收音失誤」 網：都聽不到聲音
【緯來新聞網】第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚間在台北流行音樂中心登場，眾多影視圈人士齊聚一堂。今年典禮延續無主持人的形式進行，開場節目由饒舌團體頑童MJ116接棒演出，但疑似發生音訊播送異常，引起觀眾熱議。
頑童登金馬開場表演疑「收音失誤」。（圖／金馬執委會提供）
開場影片向動作片《96分鐘》致敬，由林依晨、張孝全、曾敬驊、高伊玲、馬士媛及葉子綺等人共同演出，描述一行人在列車車廂中面對象徵金馬獎的「炸彈」卻不敢觸碰，情節緊張，隨即銜接至頑童MJ116的登場。
頑童登金馬開場表演疑「收音失誤」。（圖／金馬執委會提供）
頑童MJ116隨即從高鐵車廂畫面中現身舞台，預計以強烈的節奏揭開序幕。然而演出過程中疑似麥克風收音不穩，觀眾聽到的聲音忽大忽小，不少人在線上與社群平台留言表示：「台視這收音大悲劇」、「感覺麥克風沒聲音」、「忽大忽小真的出戲」、「整體效果打折」。但也有現場觀眾指出，現場聽得非常清楚，可能僅限於轉播端出現技術問題。
頑童登金馬開場表演疑「收音失誤」。（圖／金馬執委會提供）
更多緯來新聞網報導
坤達認罪了！20萬至30萬「造假高血壓」閃兵 移送新北地檢複訊
田慧振演小13歲「少女時代」秀英的媽 被爆冷酷外表藏少女心
其他人也在看
金馬62 「小蟲蟲大冒險」奪最佳音效 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心登場，最佳音效由動畫片「小蟲蟲大冒險」音效團隊獲獎。中央社 ・ 14 小時前
湘瑩拆避孕器3個月！突曬大肚照「肚子大到像懷孕」 穿泳裝性感現身
藝人王嫚萱（原名湘瑩）今年初無預警宣布與好友結婚，8月受訪時後透露剛把避孕器拿掉，也想要努力看看自然受孕，今（22）日她突然曬出大肚照，驚呼「肚子大到像懷孕！」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
金馬62/與姚淳耀爭男配！曾敬驊秀幸運物 嗨喊：鑽爆
第62屆金馬獎頒獎典禮22日於台北流行音樂中心登場，電影《我家的事》獲得8項大獎提名。導演潘客印與演員藍葦華、高伊玲、曾敬驊、姚淳耀、黃珮琪等人現身紅毯，曾敬驊透露幸運物是手上戴的豹貓戒指，以諧音笑稱「讓《我家》鑽爆！」與他一同角逐男配角獎的姚淳耀，提到脖子上的飾品象徵福祿，「希望可以帶給大家好運」。中天新聞網 ・ 14 小時前
金馬紅毯／三寶媽李千娜突蹲下！特別幫她順裙擺 新人演員倍受寵愛
受邀觀禮的 李千娜 今晚與《恨女的逆襲》團隊一同踏上金馬獎星光紅毯，她以一套 米色抹胸禮服 亮相，柔和色調襯托肌膚亮度，俐落胸線剪裁展現優雅與自信並存的氣勢。耳際與鎖骨間點綴 De Beers 珠寶，鑽石光芒與暖色禮服形成細緻對比，使她的整體造型純淨又動人，步上紅毯氣場十足。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
黃鐙輝和黃秋生爭獎喊夢幻
第62屆金馬獎入圍最佳男配角的黃鐙輝、曾敬驊、姚淳耀以及黃秋生，21日出席入圍午宴，由於黃秋生已得過金馬影帝，對得獎平常心看待，倒是身旁演員不斷表達對他的崇拜，讓他幽默表示：「講到他們要上香了，前面擺個香爐啊。」黃鐙輝也直說：「從小看秋生哥的作品到大，很夢幻的感覺！」中時新聞網 ・ 1 天前
傳包下晶華半層樓張吉安洩范冰冰送驚喜
第62屆金馬獎入圍午宴21日舉行，入圍最佳導演的陳玉勳、曹仕翰、李駿碩、張吉安一同亮相，其中執導電影《地母》的張吉安，被問到入圍影后的女主角、國際影星范冰冰，是否會來台出席金馬獎？他語帶保留：「今天會給大家一個驚喜。」更搞笑說，屆時他會一手捧著飯、一手捧著冰走紅毯。外傳范冰冰抵台後可能下榻台北晶華酒店，且已包下飯店半層樓的房間，業者表示：「重要貴賓入住都會簽署保密條約，如果有的話也不便對外公開。」中時新聞網 ・ 1 天前
不只自衛隊 美陸戰隊欲將與那國島打造第一島鏈戰略核心
與那國島距台灣僅110公里，為加強西南諸島防禦，日本陸自於2016進駐160人的沿岸監視隊，後續又進駐電戰部隊，未來還預計部署飛彈，空自則成立20人規模的警戒管制雷達部隊。現在，美國陸戰隊更計畫將與那國島打造戰略樞紐，並於「堅定之龍2025」演習中向該島輸送物資進行驗證。自由時報 ・ 22 小時前
(影) 普丁稱俄軍圍困烏軍15個營！情報平台公開地圖打臉假宣傳
[Newtalk新聞] 近日，俄羅斯總統普丁及俄軍將領格拉西莫夫於對外聲明中宣稱，俄軍已完全控制烏克蘭頓內茨克州波克羅夫斯克市八成區域，並在庫皮揚斯克方向成功包圍多達 15 個烏克蘭步兵營。此說法遭烏克蘭方面及親烏開源情報平台「Deep State」反駁，其透過公開之地圖資訊展示前線實際控制情況，指稱俄方說法與現實嚴重不符，波克羅夫斯克 ( 紅軍城 ) 主體仍在烏軍控制下，庫皮揚斯克前線亦無大量烏軍部隊遭圍。 俄羅斯軍事指揮層於近日連續發布重大戰報，根據 X 帳號「NSTRIKE」發布的貼文，俄羅斯武裝部隊總參謀長格拉西莫夫首先聲稱，俄方部隊已完全控制波克羅夫斯克市百分之八十的地區；其後，俄羅斯總統普丁更進一步指稱，有多達 15 個烏克蘭步兵營在哈爾科夫州的庫皮揚斯克市陷入俄軍包圍圈，並呼籲其放下武器投降。此類聲明若屬實，將意味著烏克蘭東部戰線出現重大突破口。 紅軍城近日傷亡慘重，但俄軍仍處於下風，帳號「Chuck Pferrer」認為，俄軍不太可能在冬季徹底到來之前突破頓涅茨克。 圖：翻攝自 X@alloveragain 然而，同一帳號「NSTRIKE」在發布俄方說法的貼文中，同時附新頭殼 ・ 15 小時前
金馬62星光 「我家的事」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「我家的事」劇組演員一起走上紅毯、合影留念，期待稍晚能順利抱回金馬。中央社 ・ 15 小時前
金馬62／2025金馬頒獎典禮 表演節目、頒獎嘉賓亮點一次看
第62屆金馬獎頒獎典禮將於2025年11月22日在台北流行音樂中心盛大舉行，今年頒獎嘉賓眾星雲集，除了有日本金像獎影帝西島秀俊、旅日巨星翁倩玉來台頒獎；電影《孤味》中的三姊妹也將再度合體，為國民阿嬤陳淑芳獻獎，以及電影《女朋友。男朋友》中鳳小岳、張孝全CP再現，都是頒獎典禮節目亮點。鏡報 ・ 1 天前
金馬62星光 翁倩玉走星光大道 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先登場，定居日本的影后翁倩玉出席擔任頒獎嘉賓。中央社 ・ 14 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 23 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底
第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前