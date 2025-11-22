金馬62／出事啦！頑童開場表演疑「收音失誤」 網：都聽不到聲音

【緯來新聞網】第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚間在台北流行音樂中心登場，眾多影視圈人士齊聚一堂。今年典禮延續無主持人的形式進行，開場節目由饒舌團體頑童MJ116接棒演出，但疑似發生音訊播送異常，引起觀眾熱議。

頑童登金馬開場表演疑「收音失誤」。（圖／金馬執委會提供）

開場影片向動作片《96分鐘》致敬，由林依晨、張孝全、曾敬驊、高伊玲、馬士媛及葉子綺等人共同演出，描述一行人在列車車廂中面對象徵金馬獎的「炸彈」卻不敢觸碰，情節緊張，隨即銜接至頑童MJ116的登場。

頑童登金馬開場表演疑「收音失誤」。（圖／金馬執委會提供）

頑童MJ116隨即從高鐵車廂畫面中現身舞台，預計以強烈的節奏揭開序幕。然而演出過程中疑似麥克風收音不穩，觀眾聽到的聲音忽大忽小，不少人在線上與社群平台留言表示：「台視這收音大悲劇」、「感覺麥克風沒聲音」、「忽大忽小真的出戲」、「整體效果打折」。但也有現場觀眾指出，現場聽得非常清楚，可能僅限於轉播端出現技術問題。

頑童登金馬開場表演疑「收音失誤」。（圖／金馬執委會提供）

