金馬紅毯／桂綸鎂、楊貴媚美呆了！李安滿頭白髮獻上親切笑容登人氣王
【緯來新聞網】「第62屆金馬獎」於今晚（22日）登場，星光大道的穿搭普遍都走保守路線，李安招牌造型頂著自然白髮，帶著親切笑容，影迷尖叫聲四起；新加坡影帝李國煌、桂綸鎂、西島秀俊、陳意涵、張震、楊貴媚等人都入續登場，增添紅毯亮點。
陳意涵（左圖起）、李安、桂綸鎂、西島秀俊、楊貴媚現身紅毯。（圖／記者陳明中攝）
劉敬以電影《失明》角逐本屆新人獎，此次選擇的白色襯衫採用亮面布料，隱約浮現葉片壓紋，在燈光照耀下微微反光，搭配利落的白色領片與袖口設計，使整體造型更顯精緻。下身則搭配一條高腰黑長褲，腰線提升不僅拉長身形比例，也增添正式感。這身造型成功擺脫他過往少年形象，讓不少觀眾驚艷不已，直呼「子維變男人了」、「越來越帥」、「成熟度大提升！」
李國煌特地出席擔任頒獎人。（圖／記者陳明中攝）
自青少年時期便踏入演藝圈的劉敬，憑藉《失明》中飾演「李天瀚」一角入圍本屆金馬最佳新演員，該角色描繪一位面對視力退化仍努力生活的年輕人，演出細膩且富情感，獲得不少專業影評人肯定。
鍾雪瑩是去年影后得主。（圖／記者陳明中攝）
電影《地母》入圍最佳原創電影歌曲的作品為〈布秧〉，由戴佩妮深情演唱，歌詞則出自張吉安之手。戴佩妮登紅毯時則說：「這次我三金首次在金馬獎表演，很緊張，手都在抖。」
張震帥氣現身。（圖／記者陳明中攝）
樂團告五人演唱電影《有病才會喜歡你》主題曲〈我天生－有病版〉入圍金馬獎，潘雲安、犬青、林哲謙表示首次入圍很緊張，「用很隆重的狀態在準備」，主持人楊千霈也起鬨要3人獻唱歌曲，潘雲安和犬青也清唱一段電影歌曲，3人則表示，即將登場的金曲表演「會很不一樣」
告五人從金曲走到金馬獎。（圖／記者陳明中攝）
林依晨為其主演作品《深度安靜》角逐最佳女主角獎項，她以一襲深藍透紗禮服驚艷亮相，表示服裝名為「深海之深」，剛好和電影《深度安靜》有點呼應，林依晨也自曝「同我女兒所好，像美人魚一樣」。
林柏宏自嘲芋頭火鍋配色。（圖／記者陳明中攝）
林柏宏曾獨挑大梁主持過金馬獎，今本屆則擔任頒獎嘉賓，相對來說輕鬆很多，他今獨自走上紅毯，紫色襯衫加上灰色西裝，他自嘲自己是走「芋頭火鍋」風格，還說身上價值「一棟豪宅」。
本次，他將和陳冠廷共同頒發「最佳動作設計獎」、「最佳音效」，其中他主演的《96分鐘》也有入圍「最佳動作設計獎」，他私心許下願望希望《96分鐘》能拿獎。
黃秋生謙虛自認不會得獎。（圖／記者陳明中攝）
黃秋生以新片《今天應該很高興》入圍第62屆金馬獎「最佳男配角」，紅毯上被問有沒有信心再拿下一座獎，他謙虛的喊：「不會這麼巧吧！真的應該不是我，我猜是金老師，怎麼算都不會是（我），我的戲份也不多，人家的角色那麼好。」但他表示自己今天非常開心，呼應片名。
劉敬被誇長大又更帥了。（圖／記者陳明中攝）
劉若英穿褲裝，又帥又美。（圖／記者陳明中攝）
翁倩玉很有舞台效果。（圖／記者陳明中攝）
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
金馬紅毯／楊貴媚薄紗裙太養眼！準影后林依晨化作美人魚添氣勢
金馬獎星光熠熠！準影后林依晨產後華麗復出成焦點，身穿夢幻紫色美人魚造型驚艷全場，桂綸鎂黑色蕾絲禮服、楊貴媚亮粉色半透明墊肩禮服也吸睛。李安導演則以招牌西裝登場，展現游刃有餘風範。蔡淑臻、葉子綺母女檔亮相十分可愛，小鮮肉曾敬驊、姚淳耀青春活力，林柏宏親切與粉絲自拍，眾星齊聚共襄盛舉！TVBS新聞網 ・ 8 小時前
傳包下晶華半層樓張吉安洩范冰冰送驚喜
第62屆金馬獎入圍午宴21日舉行，入圍最佳導演的陳玉勳、曹仕翰、李駿碩、張吉安一同亮相，其中執導電影《地母》的張吉安，被問到入圍影后的女主角、國際影星范冰冰，是否會來台出席金馬獎？他語帶保留：「今天會給大家一個驚喜。」更搞笑說，屆時他會一手捧著飯、一手捧著冰走紅毯。外傳范冰冰抵台後可能下榻台北晶華酒店，且已包下飯店半層樓的房間，業者表示：「重要貴賓入住都會簽署保密條約，如果有的話也不便對外公開。」中時新聞網 ・ 1 天前
金馬62／導演證實范冰冰不出席！他親曝：隨時關注
娛樂中心／饒婉馨報導第62屆金馬獎今（22）日晚間於台北流行音樂中心盛大舉行，許多優秀電影人齊聚一堂，希望成功拿下獎座。中國女星范冰冰以《地母》入圍金馬62最佳女主角，外界都非常期待她是否會現身紅毯，有傳聞她包機來台灣參加典禮，不過稍早導演張吉安也證實她「人不在台灣」。民視 ・ 11 小時前
11位已故歌手登上大巨蛋螢幕！大咖歌手們齊追悼 合唱〈最後一夜〉惹淚
2025《臺北大巨蛋 民歌大團圓》於 11 月 22 日盛大登場，這場被稱為「五十年一遇」的史詩級民歌演唱會，首次在大巨蛋匯聚 74 位民歌手 同台開唱，以 122 首民歌金曲 打造七小時不間斷的音樂時光機。演出以「回顧往日」、「重返青春」、「五十年」、「思想起」四大主題串聯，帶領萬名觀眾穿越 70–90 年代的民歌黃金歲月。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
秦祥林回來了！「二林二秦」時代超級巨星現身大巨蛋聽民歌 永遠的白馬王子風采翩翩
秦祥林回來了！70年代「二林二秦」之一的秦祥林，今（22日）現身台北大巨蛋，欣賞「民歌大團圓」演唱會，他和老婆還有資深藝人胡錦都到場看演出，被問到有什麼最想聽的歌？他幽默比了個手勢，表示想聽的歌曲太多無法細數。電影一代小生秦祥林旅居美國多年，今年77歲，今天他也到大巨蛋相挺民歌，他在開演後與老婆曹昌自由時報 ・ 14 小時前
金馬62》翁倩玉好久不見！穿自行設計禮服優雅登場
第62屆金馬獎頒獎典禮今(22日)於台北流行音樂中心盛大登場，星光大道17點30分開始，75歲資深旅日女星翁倩玉，和日本影帝西島秀俊一起走紅毯，整個人容光煥發，狀態極佳！中時新聞網 ・ 11 小時前
金馬慶功／入圍7項全摃龜！林依晨再次落馬 張孝全被虧不甘心
第62屆金馬獎22日落幕，張孝全、林依晨主演的《深度安靜》入圍男女主角、男配角獎等7項大獎，可惜最終全數「摃龜」。林依晨、張孝全、監製瞿友寧、導演沈可尚在典禮後出現慶功宴，臉上難掩失落表情，但也對彼此信心喊話。中時新聞網 ・ 3 小時前
金馬62星光 「我家的事」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「我家的事」劇組演員一起走上紅毯、合影留念，期待稍晚能順利抱回金馬。中央社 ・ 12 小時前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 23 小時前
金馬紅毯／典禮最大咖！好久不見翁倩玉回來了 52年前影后現身
第62屆金馬獎頒獎典禮將於今（22）日於臺北流行音樂中心舉行，來自全世界四面八方的影人齊聚一堂，翁倩玉與日本影星西島秀俊合體現身，晚間典禮最大咖，長期定居日本的翁倩玉特地回台參加頒獎典禮，這也是他睽違影壇47年的金馬影后翁倩玉重返大銀幕。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
影／建國科大跨越60年的牽掛 校友回娘家感恩回饋
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】建國科大為慶祝創校60週年，於今（22）日邀請校友重返母校，一同回味求學時互傳媒 ・ 13 小時前
金馬62星光 陳淑芳優雅登紅毯 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，獲金馬終身成就獎的演員陳淑芳優雅步上紅毯，很開心能夠獲獎。中央社 ・ 11 小時前
西島秀俊偕翁倩玉走金馬紅毯 最想吃台灣豆花
（中央社記者王心妤、洪素津台北22日電）日本影帝西島秀俊和女星翁倩玉今晚一起走金馬紅毯，他透露收到許多美食推薦，包括要他試試台灣豆花；翁倩玉掛保證說：「我也喜歡台灣豆花」。中央社 ・ 11 小時前
范冰冰登金馬獎？傳包下晶華酒店傳半層樓 導演笑：明天有驚喜
第62屆金馬獎在本週六(22日)登場，女星范冰冰憑《地母》入圍影后，是否能來台參與盛會成為焦點，導演張吉安今日受訪神秘表示「明天給大家驚喜！」而今日也傳出台北晶華酒店有半層樓的房間被包下，是否為范冰冰來台住宿？不過晶華酒店僅表示「如有貴賓入住不便對外公開」。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬紅毯誰最吸睛？桂綸鎂被封最美 不同世代男神同場較勁帥度
金馬62紅毯今年星光滿分，桂綸鎂以黑天鵝般長禮服優雅登場奪下全場焦點；陳意涵俏麗、林依晨化身美人魚、楊貴媚桃紅大公主袖華麗亮相，各自展現獨特魅力。男星部分則由張孝全的絲巾巧思、張震的經典紳士氣場，到林柏宏幽默自嘲「芋頭火鍋」造型，形成不同世代各路帥度同場較勁的熱鬧畫面。娛樂星聞 ・ 9 小時前
金馬62／范冰冰不來了！張吉安曝「私下對話」她留遺憾
金馬62／范冰冰不來了！張吉安曝「私下對話」她留遺憾EBC東森娛樂 ・ 11 小時前
金馬62紅毯｜范冰冰不來了！「心與金馬同在」 張吉安證實：她很遺憾
范冰冰以《地母》入圍第62屆金馬獎，對於是否親自來台領獎成為焦點，導演張吉安走紅毯時透露她「沒有在台灣」，但若得獎他會在台上打越洋電話恭喜她。太報 ・ 12 小時前
《魷魚遊戲2》短髮世美大翻身！朴敘俊×元志安「反差CP」登場
「浪漫喜劇王子」朴敘俊回來了！他繼《金秘書為何那樣》後，時隔7年再度回歸浪漫喜劇，新劇《等待京道》攜手《魷魚遊戲2》元志安，共譜一段不平凡的初戀故事。朴敘俊透露：「現在的戲劇製作時間比過去更長，因此能以這麼有趣的作品再次和大家相見，感覺特別開心。也因為離開浪漫劇有一段時間，更想好好表現、享受演出，希自由時報 ・ 1 天前
金馬62／75歲翁倩玉凍齡狀態曝！搭檔陳意涵默契頒獎
娛樂中心／王靖慈報導電影《陽光女子合唱團》18日於金馬影展盛大首映，而片中兩位備受期待的女星翁倩玉與陳意涵，也在今（22）日一同現身2025台北金馬影展典禮上，兩人同台頒獎也瞬間成為舞台亮點。民視 ・ 9 小時前
衛福部解禁福島食品 卓榮泰：抽驗20多萬件無不合格
食藥署宣布啟動「日本食品回歸常態管理措施」，意味福島進口食品全面解禁。惟近期因日本首相高市早苗拋出「台灣有事論」，引發中日關係緊張，北京當局更祭出暫停進口日本水產政策；在此時間點下，台灣宣布分階段解除日本部分地區食品禁令，引發外界關注。針對相關質疑，卓榮...CTWANT ・ 13 小時前