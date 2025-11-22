金馬紅毯／桂綸鎂、楊貴媚美呆了！李安滿頭白髮獻上親切笑容登人氣王

【緯來新聞網】「第62屆金馬獎」於今晚（22日）登場，星光大道的穿搭普遍都走保守路線，李安招牌造型頂著自然白髮，帶著親切笑容，影迷尖叫聲四起；新加坡影帝李國煌、桂綸鎂、西島秀俊、陳意涵、張震、楊貴媚等人都入續登場，增添紅毯亮點。

陳意涵（左圖起）、李安、桂綸鎂、西島秀俊、楊貴媚現身紅毯。（圖／記者陳明中攝）

劉敬以電影《失明》角逐本屆新人獎，此次選擇的白色襯衫採用亮面布料，隱約浮現葉片壓紋，在燈光照耀下微微反光，搭配利落的白色領片與袖口設計，使整體造型更顯精緻。下身則搭配一條高腰黑長褲，腰線提升不僅拉長身形比例，也增添正式感。這身造型成功擺脫他過往少年形象，讓不少觀眾驚艷不已，直呼「子維變男人了」、「越來越帥」、「成熟度大提升！」

廣告 廣告

李國煌特地出席擔任頒獎人。（圖／記者陳明中攝）

自青少年時期便踏入演藝圈的劉敬，憑藉《失明》中飾演「李天瀚」一角入圍本屆金馬最佳新演員，該角色描繪一位面對視力退化仍努力生活的年輕人，演出細膩且富情感，獲得不少專業影評人肯定。

鍾雪瑩是去年影后得主。（圖／記者陳明中攝）

電影《地母》入圍最佳原創電影歌曲的作品為〈布秧〉，由戴佩妮深情演唱，歌詞則出自張吉安之手。戴佩妮登紅毯時則說：「這次我三金首次在金馬獎表演，很緊張，手都在抖。」

張震帥氣現身。（圖／記者陳明中攝）

樂團告五人演唱電影《有病才會喜歡你》主題曲〈我天生－有病版〉入圍金馬獎，潘雲安、犬青、林哲謙表示首次入圍很緊張，「用很隆重的狀態在準備」，主持人楊千霈也起鬨要3人獻唱歌曲，潘雲安和犬青也清唱一段電影歌曲，3人則表示，即將登場的金曲表演「會很不一樣」

告五人從金曲走到金馬獎。（圖／記者陳明中攝）

林依晨為其主演作品《深度安靜》角逐最佳女主角獎項，她以一襲深藍透紗禮服驚艷亮相，表示服裝名為「深海之深」，剛好和電影《深度安靜》有點呼應，林依晨也自曝「同我女兒所好，像美人魚一樣」。

林柏宏自嘲芋頭火鍋配色。（圖／記者陳明中攝）

林柏宏曾獨挑大梁主持過金馬獎，今本屆則擔任頒獎嘉賓，相對來說輕鬆很多，他今獨自走上紅毯，紫色襯衫加上灰色西裝，他自嘲自己是走「芋頭火鍋」風格，還說身上價值「一棟豪宅」。



本次，他將和陳冠廷共同頒發「最佳動作設計獎」、「最佳音效」，其中他主演的《96分鐘》也有入圍「最佳動作設計獎」，他私心許下願望希望《96分鐘》能拿獎。

黃秋生謙虛自認不會得獎。（圖／記者陳明中攝）

黃秋生以新片《今天應該很高興》入圍第62屆金馬獎「最佳男配角」，紅毯上被問有沒有信心再拿下一座獎，他謙虛的喊：「不會這麼巧吧！真的應該不是我，我猜是金老師，怎麼算都不會是（我），我的戲份也不多，人家的角色那麼好。」但他表示自己今天非常開心，呼應片名。

劉敬被誇長大又更帥了。（圖／記者陳明中攝）

劉若英穿褲裝，又帥又美。（圖／記者陳明中攝）

翁倩玉很有舞台效果。（圖／記者陳明中攝）

更多緯來新聞網報導

大S病逝／高中就有俠女性格！小刀長文弔念 暖舉曝光好感人

演員、模特兒搶當小龍女卯起勁 「跌倒女神」柳柳為徵選狂瘦