金馬62／劉若英暌違18年爭影后 早上現身秀第一個入圍身分

劉若英今晚要搶影后，早上還去趕場先當「瘋狂媽媽」。劉耀勻攝

劉若英今（22日）將以《我們意外的勇氣》角逐金馬影后，也將擔任頒獎人，但她下午貼出臉書，透露出席金馬頒獎前的女明星日常！

劉若英早上帶著口罩、鴨舌帽低調現身戶外，她在臉書上貼文表示：「你以為晚上要走金馬紅毯的女明星，早上都在幹嘛？Spa？做臉？冥想走位？No no no——，我在球場旁邊陪兒子比賽吶喊。金馬在晚上，但我今天第一個入圍的身分是——『瘋狂媽媽』。開心！」

劉若英早上先當「地方媽媽」去兒子運動會為他加油。翻攝劉若英臉書

劉若英在電影《我們意外的勇氣》中飾演的女主角樂芙（Luv），是她暌違13年再度擔綱電影長片女主角，更是暌違18年再度入圍金馬，金馬執委會執行長聞天祥表示，評審認為劉若英角色的表演難度非常之高，「因為影片裡大多數時間，她只能夠被困在一個狹小的醫院空間裡，甚至面對的只有天花板和四周牆壁，在身體表演受到了這麼大的限制時，要怎麼展示出這個角色的恐懼跟希望，還要傳達出與男友愛人，還有腹中小孩的關聯，在這麼有限的條件限制下，也展示了劉若英沉澱的一個演出。」

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

金馬62／終身成就獎陳淑芳人生比電影還離奇 礦場千金到國民阿嬤的絕處逢生

金馬62／范冰冰「金馬房間沒有退」 《地母》導演1句話留玄機：給大家驚喜

金馬62／2025金馬獎完整得獎名單 《大濛》奪最佳劇情片大獎