金馬62／劉若英暌違18年爭影后 早上現身秀第一個入圍身分
劉若英今（22日）將以《我們意外的勇氣》角逐金馬影后，也將擔任頒獎人，但她下午貼出臉書，透露出席金馬頒獎前的女明星日常！
劉若英早上帶著口罩、鴨舌帽低調現身戶外，她在臉書上貼文表示：「你以為晚上要走金馬紅毯的女明星，早上都在幹嘛？Spa？做臉？冥想走位？No no no——，我在球場旁邊陪兒子比賽吶喊。金馬在晚上，但我今天第一個入圍的身分是——『瘋狂媽媽』。開心！」
劉若英在電影《我們意外的勇氣》中飾演的女主角樂芙（Luv），是她暌違13年再度擔綱電影長片女主角，更是暌違18年再度入圍金馬，金馬執委會執行長聞天祥表示，評審認為劉若英角色的表演難度非常之高，「因為影片裡大多數時間，她只能夠被困在一個狹小的醫院空間裡，甚至面對的只有天花板和四周牆壁，在身體表演受到了這麼大的限制時，要怎麼展示出這個角色的恐懼跟希望，還要傳達出與男友愛人，還有腹中小孩的關聯，在這麼有限的條件限制下，也展示了劉若英沉澱的一個演出。」
更多鏡報報導
金馬62／終身成就獎陳淑芳人生比電影還離奇 礦場千金到國民阿嬤的絕處逢生
金馬62／范冰冰「金馬房間沒有退」 《地母》導演1句話留玄機：給大家驚喜
金馬62／2025金馬獎完整得獎名單 《大濛》奪最佳劇情片大獎
其他人也在看
「告五人」許願告白李安 搶金馬前夕同框劉若英
「告五人」以為電影《有病才會喜歡你》打造的主題曲〈我天生－有病版〉入圍第62屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」，昨（11╱21）金馬午宴上遇見同門師姐、以《我們意外的勇氣》角逐影后的劉若英（奶茶），雙方先前合作電影《我們意外的勇氣》宣傳曲〈帶你飛〉，也為她錄製祝福影片，「這次能在金馬再見到她真的超開心」。3人笑說：「奶姐能一邊巡演一邊演戲真的太強了，她完全是我們心目中的最佳影后。」太報 ・ 1 天前
劉若英睽違18年再度入圍角逐影后 兒子竟然送她「做自己加油」
劉若英睽違18年再度入圍角逐影后 兒子竟然送她「做自己加油」娛樂星聞 ・ 22 小時前
金馬紅毯／林柏宏灰西裝亮相！自嘲是「芋頭火鍋」 笑稱想去看TWICE
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導第62屆金馬獎於今（22）日在台北流行音樂中心舉行頒獎典禮。今天擔任頒獎人的林柏宏以一身灰色西裝內搭淡紫色襯衫亮相，身...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
金馬62／最佳女主角：《地母》范冰冰
備受矚目的第62屆金馬獎最佳女主角出爐，由中國演員范冰冰以《地母》一片勝出，成為新科金馬影后。這也是范冰冰首次獲得金馬獎最佳女主角殊榮。(編輯：陳士廉)中央廣播電台 ・ 19 小時前
粉絲驚人!TWICE高雄開唱 往世運主場館列車班班爆滿
韓國人氣團體TWICE成立10年，首度在台灣登場演唱，高雄世運主場館今（22日）下午起就出現朝聖粉絲，愈接近開唱時刻，高捷往演唱會場班班爆滿，在擠沙丁魚般車廂裡，有人悄聲敘述自己的期待，「今晚終於可以圓夢！」。TWICE今晚在高雄世運主場館開唱，其中台籍藝人周子瑜回到故鄉獻唱，引起話題，演唱會場外下自由時報 ・ 23 小時前
金馬62／影后組一團和氣 林依晨、劉若英先交換育兒經 高伊玲瘦5公斤走紅毯
第62屆金馬獎頒獎典禮將於明（22日）晚揭曉，入圍午宴今（21日）率先舉行，準影后劉若英、林依晨、方郁婷與高伊玲難得同場，相隔18年再度入圍金馬影后的劉若英坦言心情「還是很開心」，最開心的是能與許久不見的老朋友相聚。鏡報 ・ 1 天前
金馬62／曾敬驊奪男配！談爸媽突爆哭止不住 感性喊：先帶他們做1事
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心盛大登場，最佳男配角競爭被形容為「死亡之組」，最終由27歲的曾敬驊驚喜奪下，他上台拿獎當下激動得整個「斷片」，走到後台接受訪問時仍然不敢置信，坦言名字被喊出來那瞬間：「旁邊誰跟我說什麼，我完全沒有印象。」一路上碰到誰也忘得一乾二淨。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
金馬頒獎前夕...范冰冰驚喜發聲：愛你們呦 今現身台灣？微博曝行蹤
第62屆金馬獎今晚（11/22）頒獎，中國女星范冰冰以電影《地母》入圍最佳女主角，與林依晨、劉若英、高伊玲、方郁婷搶影后；而《地母》21日在頒獎典禮前夕的電影首映會上，范冰冰透過電話向粉絲發聲，，希望所有台灣的觀眾朋友朋友可以喜歡這部電影，也希望大家對這部電影有真正的感受，愛你們呦！粉絲關心范冰冰本人是否親征金馬，根據其微博、小紅書的位址在湖南。太報 ・ 1 天前
鏡電視首度進軍金馬獎！ 《第九十三封信之後》《侯硐奇譚》雙入圍 星光大道創亮點
第62屆金馬獎今（22日）於台北流行音樂中心盛大舉行，鏡電視以「另一種注目」系列作品《第九十三封信之後》及《侯硐奇譚》雙雙入圍「最佳紀錄短片」，不僅寫下鏡電視成立以來首次叩關金馬獎，更是競爭同一獎項，成為本屆紀錄短片競賽的亮點，兩製作團隊今天也踏上星光大道紅毯享受入圍肯定的鎂光燈。鏡新聞 ・ 22 小時前
林映唯今辦婚禮！老公甜吻告白「妳不再是一個人」讓她泛淚
林映唯年初被交往三年多的男友Richard求婚成功，飛往充滿浪漫氣息的羅馬拍攝婚紗，今（21）日終於舉辦婚禮，正式升格為夫妻，下午先於萬豪酒店戶外場地舉行證婚儀式。證婚戶外區以「野性自然」為主題，只見這對新人緩步出場，現場賓客尖叫及掌聲不斷。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 21 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
TWICE出道10年首來台開唱 子瑜媽感動：這路太不容易
韓國人氣女團TWICE將於11月22日、23日在高雄世運主場館舉辦《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，也是出道10年來首次在台灣開唱。對於台灣籍成員周子瑜首度回到家鄉站上大舞台，其母親燕玲（Lydia）透過個人YouTube頻道「玲氏物語」分享感動心情，她期待了整整10年的時刻終於到來。中天新聞網 ・ 1 天前
粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，粿粿隨後也發布17分鐘影片反控，雙方一...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 1 天前
爆復合家暴男趙駿亞！吳婉君深夜突認「結束孽緣」...鬆口真實心聲
女星吳婉君今年3月驚傳遭男星趙駿亞家暴，負傷前往警局提告傷害並聲請保護令，鬧得滿城風雨，豈料6月就被週刊爆料已悄悄復合，不過雙方至今皆未證實或否認傳聞。如今吳婉君突然在社群發文坦言「結束孽緣」，再度引發網友關注。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
蔡尚樺遭網友在社群上點名「字彙量太低」，直指她：「除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」結果蔡尚樺親自「海巡」到了這篇貼文，高EQ回應了。鏡報 ・ 1 天前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前