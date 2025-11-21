金馬62／劉若英、林依晨22年久別重逢金馬獎 入圍午宴互換育兒經暖心爆棚

劉若英（左起）、方郁婷、林依晨與髙伊玲，出席第62屆金馬獎入圍午宴。

很久沒有入圍金馬獎的劉若英、林依晨，成為今年金馬獎最佳女主角入圍。在入圍午宴上，跟後輩髙伊玲、方郁婷一起接受準影后的喝采。

劉若英表示很久沒有來金馬獎，「所以光是入圍酒會坐在這裡，其實看到很多老朋友，覺得這整個旅程都非常非常的享受跟開心。」林依晨出道時曾憑《飛越情海》入圍過，相隔22年又再次入圍金馬獎，感覺「久別重逢」，由於忙於照顧小孩，並沒刻意維持身材，這句話也馬上引發了劉若英的共鳴，兩人還交換了育兒經。

至於首度以《我家的事》入圍的高伊玲，過去主持電視旅遊節目，再轉戰幕前重當演員，「非常開心和榮幸，可以重新回到演員的這條路上，因為在主持節目之前，就已經是演員。我覺得這個時代能夠回來當演員，是一件非常幸福的事情不但有很多很棒的演員同仁們一起工作，成為我學習的對象，現在有很多進步的科技，讓整個業界發展得更好。」

演出《大濛》的方郁婷，過去已經憑藉《美國女孩》拿下金馬獎最佳新演員，也曾以《罪後真相》角逐過金馬獎最佳女配角，短短時間內展現表演的實力，「今年非常榮幸，可以跟這麼優秀、漂亮、又努力的演員們，一起入圍最佳女主角。」而《大濛》已經搶先拿下了觀眾票選獎，她對此表示非常開心，「大家喜歡我們，真的很努力把這部片拍得好。」

