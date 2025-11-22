中央社

金馬62 勞埃德李崔奪最佳新導演 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心隆重舉行，最佳新導演由勞埃德李崔（Lloyd Lee Choi）（圖）以「幸福之路」拿下。

中央社記者張新偉攝 114年11月22日

