金馬62 卓榮泰：政府作後盾讓台灣故事被世界看見
（中央社記者楊堯茹台北22日電）第62屆金馬獎今天晚間在台北流行音樂中心落幕，行政院長卓榮泰表示，政府會持續成為電影人的後盾，也請民眾一起來支持國片，大家一起讓更多台灣故事被世界看見。
卓榮泰晚間透過臉書發文表示，台灣的創作讓人一年比一年期待，靠的是許多人的努力，以及民主、自由、開放的環境。
卓榮泰說，從影近70年的陳淑芳，獲得本次終身成就獎的殊榮，從黑白電視到老三台，再到後來各式各樣的電影，她都用最誠懇、最敬業、最精彩的表演，讓「國民阿嬤」成為台灣影壇無可取代的存在，期待未來繼續以她的韻味與生命力，帶給觀眾更多動人時刻。
卓榮泰表示，張震以細膩呈現移民拚搏故事，再度斬獲金馬影帝。最佳劇情片「大濛」則深刻描述戒嚴時代下的小人物，如何走過白色恐怖的威權壓迫，這也提醒著人們，民主絕不能走回頭路。
卓榮泰說，他要謝謝所有幕前幕後、來自世界各國的演員、創作者以及工作人員，是大家的努力加總，才能留下經典、帶來精彩。
卓榮泰表示，截至11月16日，國片票房已突破新台幣8.43億元，比去年同期成長32.55%，不只顯示觀眾的熱情支持，也展現「台灣創作」的強大實力。政府會持續成為電影人的後盾，也請民眾一起來支持國片，大家一起讓更多台灣故事被世界看見。（編輯：林克倫）1141122
