金馬62／去年口誤「金馬26」超內疚 劉冠廷今現身喊：終於能走出去

第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，第一組頒獎嘉賓是男星林柏宏以及上任主持人劉冠廷，典禮開始前先播放一段彩蛋影片，是以林柏宏主演電影《96分鐘》作改編，但林柏宏卻沒入圍金馬獎，讓他無奈地說「跟我無關」。此時劉冠廷還故意踩他痛處，「怎會跟你無關？《96分鐘》不是有入圍動作設計、音效設計，還有...啊你沒有入圍！」林柏宏兩手一攤說「謝謝你提醒大家」。

林柏宏則反問劉冠廷怎會在這？他一臉正經回答「我一直在這裡」，林柏宏點出原因，「該不會是去年結尾講『金馬26』，到現在還沒走出來吧？」劉冠廷抿嘴承認說「沒錯」。

林柏宏決定再給劉冠廷一次機會，劉冠廷眼睛一亮，大聲向台下入圍者說，「歡迎來到金馬62現場，請各位給自己一個熱烈掌聲！」語畢後劉冠廷開玩笑說「我終於可以走出去了」，接著邁開步伐準備離開，被林柏宏一把拉回來。

林柏宏趕緊稱讚安慰劉冠廷，說大家只會記得他去年當主持人、今年當頒獎人都很厲害，但卻被劉冠廷反駁，「可是你剛剛先開頭的是金馬26這事，代表這事還是讓人印象深刻」，兩人逗趣對話讓台下笑開懷。

