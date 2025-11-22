金馬62/只差1票！《大濛》險勝《眾生相》 評審揭內幕
第62屆金馬獎頒獎典禮22日圓滿落幕，典禮後評審團主席廖慶松與金馬執委會執行長聞天祥接受媒體訪問，揭露本屆評選過程競爭相當激烈。其中，最佳劇情長片獎的討論時間最長。
聞天祥表示，本屆共有7項大獎在評選時呈現8票對7票的極度膠著狀態，可說是近年來最多「1票險勝」的一屆。其中，最佳劇情長片獎的討論最為漫長，評審們為《大濛》、《左撇子女孩》與《眾生相》爭論了近半小時，最終《大濛》以1票之差擊敗《眾生相》奪冠。
最佳導演獎同樣競爭激烈，《地母》的張吉安、《眾生相》的李駿碩與《大濛》的陳玉勳展開激烈角逐，經過多輪討論，由李駿碩擊敗張吉安奪獎。
在演員類獎項中，最佳新演員由《左撇子女孩》的馬士媛以1票之差險勝《眾生相》的張迪文。最佳男主角獎則由張震力壓許瑞奇與柯煒林脫穎而出。
最佳女主角的競爭同樣白熱化，方郁婷、劉若英、林依晨與高伊玲各自展現不同層次的演技，但范冰冰憑藉《地母》中出色的肢體語言表現令人印象深刻，最終與高伊玲爭到最後勝出，但評審也特別肯定高伊玲在《我家的事》的精湛演技。此外，女配角獎由演出《人生海海》的陳雪甄以壓倒性的14票勝出，成為少數毫無懸念的獎項。
