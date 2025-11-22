金馬62／台語歌后李竺芯表演「獲網友盛讚」 大螢幕追憶「大S、坣娜、鄒森現身」
第62屆金馬獎今（22日）晚於台北流行音樂中心盛大舉行，典禮沒有主持人，而是以表演節目和頒獎串聯「過去、現在、未來」三個篇章。今年的金曲台語歌后李竺芯帶來「In Memoriam」表演環節。
表演環節「In Memoriam」，由奪下第36屆金曲獎最佳台語女歌手獎的李竺芯帶來一連串歌曲表演，曲目包含〈魯冰花〉、〈只要為你活一天〉、〈我是一片雲〉、〈拄拄仔離開〉、〈Love〉、〈伍冬拾冬〉。
大螢幕上則播出對影壇有許多貢獻的演員、導演、製片人等等，其中也包含了今年離世的大S、坣娜、鄒森，以及林義雄、林沖等人。搭配李竺芯充滿感情的嗓音，讓人滿是想念，也獲得網友一致好評。
