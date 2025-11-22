金馬62／告五人今晚獻唱金馬 盼與李安典禮上巧遇

告五人在金馬午宴與同門師姐劉若英驚喜相遇，相約典禮再見。（相信音樂提供）

告五人以電影《有病才會喜歡你》打造的主題曲〈我天生－有病版〉強勢入圍第62屆金馬獎最佳原創電影歌曲，今年更以「入圍者＋表演嘉賓」雙身分踏上金馬舞台，三人笑說典禮前最重要的幸運物其實很樸實，就是一定要吃飽，把身體準備到最好。日前受邀出席金馬午宴，站上入圍者大合照時，他們直呼像踏進戲劇場景，四周都是為作品燃燒心血的創作者，舉杯、鼓掌的氛圍夢幻到不真實。

今年金馬也讓告五人意外與同門師姐劉若英驚喜相遇，她以《我們意外的勇氣》角逐最佳女演員，雙方難得不是在巡演途中，而是在金馬午宴碰頭，三人特地上前寒暄打招呼。告五人分享，先前曾因《我們意外的勇氣》合作宣傳曲〈帶你飛〉，也替奶姐錄製影片為電影加油，再次於金馬重逢讓他們超級開心，直誇奶姐能巡演又能拍戲，簡直是心目中的最佳影后，也相約典禮再見。

向來被視為影視合作「最強隊友」的告五人，這次也公開心中最想在金馬遇見的電影人李安。三人坦言深受《少年Pi的奇幻漂流》震撼，不但喜歡其美學，更期望有一天能為李安電影創作歌曲，「那會是人生大事！」如果典禮上真的遇到，他們已想好對導演說的第一句話，就是鼓起勇氣告白：「我們真的很喜歡您的作品，希望未來有機會替您寫歌。」

今晚三人將在金馬典禮演出〈我天生－有病版〉，這首歌讓他們回想起第一次看到《有病才會喜歡你》初剪版本時的激動，青春與情感的純粹能量強烈撞擊心底，甚至讓現場工作人員忍不住落淚。青春校園題材也勾起雲安回憶，他笑說自己以前常在課堂偷寫歌詞、一下課就衝往練團室，那種「怕來不及實現夢想」的衝動，如今在首次入圍金馬的心情裡再度湧現。告五人這陣子行程滿檔，清晨五點從宜蘭出發先為公益音樂會彩排，再衝去金馬治裝，笑稱忙到飛起也不能忘記用音樂為公益盡一份心力，更讓他們覺得有力量迎戰典禮。

