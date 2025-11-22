金馬62／告五人犬青黑白禮服盡顯腰身 現場清唱誠意滿滿
首次入圍金馬獎的台灣人氣樂團告五人，今（22）天以「入圍者」與「表演嘉賓」的雙重身份出席金馬獎第62屆頒獎典禮，犬青、雲安以及哲謙三位團員以黑白兩色為搭配主軸，今日登上紅毯也現場清唱入圍歌曲，展現滿滿誠意。
雲安今天身穿全黑西裝，哲謙則以黑色套裝搭配白色襯衫，袖口的翻袖設計也成為小小亮點，犬青一襲黑白禮服，黑色無袖上半身搭配白色裙擺顯出絕美腰身，火辣身材完全藏不住，胸前則以整條V型鑲鑽項鍊作點綴，透露出獨特的個人氣質。
三人以黑白兩色作為搭配主軸。圖／台視
今日身為入圍者又即將登台表演，雲安坦言對這兩件事都感到很緊張，首次入圍金馬獎非常開心，很榮幸可以和這麼多優秀的電影及音樂作品一同入圍，而這次在金馬殿堂演出更是不同，因為金馬獎和金曲獎的氛圍完全不一樣，所以今晚是以非常隆重的狀態在準備。三人也特別在紅毯上現場清唱入圍歌曲〈我天生－有病版〉，雖然中間犬青一度唱錯段落，不過仍然展現十足默契。
責任編輯／馮康蕙
