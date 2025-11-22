金馬62／告五人首度入圍！「超樸實幸運物」曝光 同框心中最佳影后
記者徐珮華／台北報導
樂團「告五人」為電影《有病才會喜歡你》打造的主題曲〈我天生－有病版〉，入圍第62屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」。首度以「入圍者+表演嘉賓」雙重身分登上金馬舞台，3人笑稱彼此的幸運物其實很樸實，就是一定要「吃飽飽」，把體力補滿才能全力以赴迎接典禮。
告五人日前受邀出席金馬午宴，與同門師姐、以《我們意外的勇氣》角逐影后的劉若英驚喜相遇，特別向她暖心問候。告五人先前曾因《我們意外的勇氣》合作宣傳曲〈帶你飛〉，為奶姐錄製祝福影片預祝電影順利上映，笑說「奶姐能一邊巡演、一邊演戲，真的太強了！她完全是我們心目中的最佳影后」，並相約典禮上再見。
告五人將於今（22）日登上金馬典禮演出〈我天生－有病版〉，這首歌令他們回想起初次觀看電影初剪時的感動，當時片中青春與情感的純粹能量強烈撞擊心底，甚至讓電影工作人員在現場泣不成聲。雲安笑說學生時期經常偷偷在課堂上寫歌詞，下課鐘一響就衝往練團室，「那種青春的狂野，很怕來不及實現夢想。今年第一次入圍金馬，心情一樣緊張又興奮。」
告五人也分享最想在金馬獎上遇到的夢幻電影人，正是曾以《少年Pi的奇幻漂流》震撼世界的李安導演。3人一致表示非常喜歡這部作品的美學與節奏感，更直言若有一天能為李安的電影創作歌曲，「那真的會是人生的大事。」他們笑說，如果真的在典禮遇到李安導演，一定會深呼吸後鼓起勇氣說：「我們真的很喜歡您的作品，希望以後有機會為您寫歌。」
告五人近期行程滿檔，清晨5點便從宜蘭出發，為公益音樂會暖身彩排。彩排後立刻趕往金馬治裝，從早「狂奔」到晚，完全停不下來。他們笑說，再忙也不能忘記參與公益活動，能在金馬前用音樂為公益出一份力，感覺更有能量迎戰典禮。
