金馬62／告五人首次入圍金馬獎 同框師姐劉若英喊：最佳影后
【緯來新聞網】夯團告五人以電影《有病才會喜歡你》打造的主題曲〈我天生－有病版〉，入圍第 62 屆金馬獎最佳原創電影歌曲，今年首度以「入圍者＋表演嘉賓」雙重身分登上金馬舞台！面對這場年度最受矚目的電影盛典，三人笑稱彼此的幸運物其實很樸實，就是一定要「吃飽飽」，把體力補滿才能全力以赴迎接典禮。受邀出席金馬午宴時，告五人站上入圍者大合照隊伍，當下三人都忍不住說有種「踏進戲劇場景」的錯覺。「周圍都是為作品投入全部心血的創作者，大家一起舉杯、彼此鼓掌，氣氛夢幻得像在拍戲，真的很不真實。」
告五人與劉若英相約典禮再見。（圖／相信音樂提供）
今年金馬獎也讓告五人意外與同門師姐、以《我們意外的勇氣》角逐最佳女演員的劉若英驚喜遇見，經常在世界各地巡演的他們，彼此難得相遇，這次在午宴特別向劉若英暖心問候。告五人分享，先前曾因電影《我們意外的勇氣》合作宣傳曲〈帶你飛〉，也為奶姐錄製祝福影片預祝電影順利上映。「這次能在金馬再見到她真的超開心！」三人笑說，「奶姐能一邊巡演、一邊演戲，真的太強了！她完全是我們心目中的最佳影后！」並相約典禮上再見。
被譽為影視合作最佳人選的告五人，每次跨界創作都引發巨大話題。他們也公開夢想在金馬獎上遇到的夢幻電影人，正是曾以《少年Pi的奇幻漂流》震撼世界的李安導演。三人一致表示非常喜歡這部作品的美學與節奏感，更直言若有一天能為李安的電影創作歌曲，「那真的會是人生的大事」。他們笑說，如果真的在典禮遇到李安導演，一定會深呼吸後鼓起勇氣說：「我們真的很喜歡您的作品，希望以後有機會為您寫歌，想想就超開心！」
告五人將於今（22 日）登上金馬典禮演出〈我天生－有病版〉，這首歌令他們回想起初次觀看電影《有病才會喜歡你》初剪時的感動。他們回憶，當時片中青春與情感的純粹能量強烈撞擊心底，甚至讓電影工作人員在現場泣不成聲。青春校園主題也讓雲安勾起回憶，他笑說自己以前常偷偷在課堂上寫歌詞，下課鐘一響就衝往練團室，「那種青春的狂野，很怕來不及實現夢想。今年第一次入圍金馬，心情一樣緊張又興奮。」
告五人近期行程滿檔，人氣爆棚的三人清晨五點便從宜蘭出發，天還沒亮就先為公益音樂會暖身綵排，為即將登場的演出做準備。彩排後立刻趕往金馬治裝，從早「狂奔」到晚，完全停不下來。他們笑說，再忙也不能忘記參與公益活動，能在金馬前用音樂為公益出一份力，感覺更有能量迎戰典禮！
行程滿檔的告五人舉辦「國泰世華銀行 × Accusefive 告五人《Run, Run, Run! 黑夜狂奔》2025 Live Tour the World」世界巡演，自 8 月起黑夜狂奔 14 城 22 場， 2026 年開年1月，告五人巡演將南向新加坡與吉隆坡。
