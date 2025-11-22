金馬62／告五人首登金馬表演！強勢入圍最佳原創電影歌曲 揭心中影后人選
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚在台北流行音樂中心登場。去年剛以〈又到天黑〉奪下金曲獎「年度歌曲」的人氣樂團告五人今又跨足金馬獎，為電影《有病才會喜歡你》創作的〈我天生—有病版〉強勢入圍最佳原創電影歌曲，同時他們也將作為表演嘉賓登上舞台，為金馬62帶來精彩演出。
今年登上金馬獎讓告五人與憑藉《我們意外的勇氣》入圍「最佳女主角獎」的同門師姐劉若英意外同台。據《Yahoo!新聞》報導，曾替電影和劉若英合作歌曲〈帶你飛〉的告五人本次也特地拍了影片為她加油，還表示「這次在金馬又能看到她真的超開心！奶姐一邊巡演一邊拍戲，根本神一般的存在，是我們心中的最佳影后！」
告五人今晚將在典禮上演出〈我天生—有病版〉。告五人分享，這首歌總會帶他們回到第一次看《有病才會喜歡你》初剪的時刻，片中的校園青春感十分純粹，也讓男主唱兼吉他手雲安忍不住回憶起學生時期，笑說以前經常偷偷在上課的時候寫歌詞，一下課就會直衝練團室，「那種青春的狂，就是怕來不及實現夢想。今年第一次入圍金馬，心情跟當年一樣緊張又興奮。」
