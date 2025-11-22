金馬62／告五人「雙身分」首登金馬！揭心目中影后人選是她

告五人與劉若英22日在金馬獎典禮上相見歡。相信音樂提供

天團告五人今年以電影《有病才會喜歡你》主題曲〈我天生－有病版〉入圍 第62屆金馬獎最佳原創電影歌曲，並將在典禮上獻唱，首度以「入圍者＋表演嘉賓」雙重身分亮相。提到同門師姐劉若英以《我們意外的勇氣》角逐最佳女主角，告五人大讚：「她是我們心目中的最佳影后。」

告五人笑稱參加盛典的最大幸運物其實很樸實，就是「一定要吃飽」，補足體力才能在典禮全力以赴；今年金馬獎也讓告五人與同門師姐劉若英（奶茶）相遇，先前雙方曾因宣傳曲〈帶你飛〉合作，告五人也替她錄製祝福影片。此次重逢，告五人大讚：「奶姐巡演、拍戲兩頭跑，超強！她是我們心目中的最佳影后。」

被視為影視合作最佳人選的告五人，每次跨界創作都引發話題。他們也公開想在金馬獎上遇到的夢幻電影人，正是曾以《少年Pi的奇幻漂流》震撼世界的李安導演。3人直言若有一天能為李安的電影創作歌曲，「那真的會是人生的大事」。他們想像如果真的在典禮上遇到李安導演，一定會深呼吸後鼓起勇氣說：「我們真的很喜歡您的作品，希望以後有機會為您寫歌！」

告五人今（22 日）登上金馬舞台演出入圍曲，他們回憶第一次看到電影初剪時，青春情感的純粹衝擊讓現場工作人員泣不成聲。青春校園題材也勾起雲安的回憶，笑說過去常在課堂偷寫歌詞、下課就衝練團室，「那種青春的狂野、怕夢想來不及實現的心情，和今天首次入圍金馬的緊張興奮很像」。



