金馬62／告五人High唱主題曲 音樂一下「全場陶醉」！

2025金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，今年典禮未設置主持人，舞台表演成為串起全場的重要節奏，而金曲歌后戴佩妮、人氣樂團告五人以及創作歌手9m88的演出更是為典禮注入滿滿能量，一連串精采的電影主題曲，瞬間將現場氣氛推向高潮，讓現場所有人都隨著音樂融入其中。





戴佩妮帶來〈布秧〉，現場彷彿置身稻田中，演唱的極有畫面感。（圖／台視提供）





戴佩妮站在舞臺中央，身著深色華麗服裝，身後大螢幕火焰特效。（圖／台視提供）

先由戴佩妮演唱，金曲歌后戴佩妮則帶來電影《地母》的歌曲〈布秧〉，這也是她首次挑戰電影配樂創作，現場的她身穿華麗黑色長紗，展現了深厚的唱功與極富感染力的情緒，用歌聲完美詮釋了電影的磅礴氛圍。接下來由9m88帶來她為電影《大濛》演唱的歌曲〈大濛的暗眠〉，這是由導演陳玉勳與音樂人盧律銘創作。9m88身穿桃紅色小禮服，在演唱時以「樸質」的方式詮釋，讓人瞬間感受到了劇中角色心境。告五人為電影《有病才會喜歡你》獻唱主題曲〈我天生–有病版〉。現場的演出，不僅以細膩的詞曲刻畫角色的內心世界，更透過現場音樂表演的情緒堆疊，成功使歌曲中的情感呈現得更加立體且飽滿。





9m88帶來〈大濛的暗眠〉，現場直接被拉進電影氛圍。（圖／台視提供）





告五人身穿黑色禮服開唱，後方則是校園背景。（圖／台視提供）

告五人帶來〈我天生〉，在頒獎舞台上氣場全開。（圖／台視提供）





三組精彩的表演，成功將這次金馬獎頒獎典禮，推向一波波高潮。值得一提的是，今年典禮的表演由票房破億電影《當男人戀愛時》導演殷振豪擔任創意總監，他以侯孝賢導演的經典作品《最好的時光》為概念核心，把整場表演串連成「現在」、「過去」、「未來」三個篇章，使舞台風格更具敘事性。





原文出處：金馬62／戴佩妮、告五人、9m88連番登場 電影音樂一下「全場陶醉」！

