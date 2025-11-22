金馬62／「國民阿嬤」陳淑芳獲終身成就獎 霸氣喊：不漲價

終身成就獎由從影68年的「國民阿嬤」陳淑芳獲得。（圖／東森娛樂）





第62屆金馬獎今（22）日在台北流行音樂中心隆重登場，今年典禮不設主持人，以表演節目、影片及頒獎橋段串起整場典禮，終身成就獎由從影68年的「國民阿嬤」陳淑芳獲得，並由《孤味》三姊妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳獻獎。

陳淑芳拿下終身成就獎。（圖／東森娛樂）

陳淑芳拿下終身成就獎。（圖／東森娛樂）

陳淑芳上台激動落淚，「非常感謝金馬62給我這麼珍貴的終身成就獎，心裡真的滿滿感謝。」她回憶從19歲踏進攝影棚至今，超過一甲子的時間，拍過上百部作品，有時候角色太沈重，甚至下戲回家哭到睡著，「可是我從不喊累，因為想要一輩子演下去，也是屬於我個人的『孤味』。」

陳淑芳感謝過去曾經合作的導演、製作、攝影師、編劇還有劇組夥伴們，「因為有你們的專業、熱心、真情成就了我，我才能在這一刻站在這裡，非常感謝你們。」更感謝一路疼愛她的影迷們，「一路走來有他們的支持，我才能走到現在。」

陳淑芳坦言，演藝圈的路走來不容易，「但是我願意，我願意走到不能走，我也願意演到不能演為止，我說過只要知道我是陳淑芳，哪怕一場戲、一句話我都會認真演。」更霸氣喊話「我，陳淑芳，不漲價！」最後她感謝金馬獎的肯定，「也要努力繼續在做，希望不辜負金馬對我的期望，還要邀請銀髮族跟我一樣，心裡有愛有微笑有熱情，永遠是燦爛的。」

