金馬62／「國民阿嬤」陳淑芳獲頒金馬終身成就獎 滿腹感謝直言「限制四分鐘我才不管他」

今年86歲的陳淑芳獲頒第62屆金馬獎「終身成就獎」。（圖／本刊攝影組）

今年第62屆金馬獎的「終身成就獎」，頒給了邁入影壇已68年的資深演員陳淑芳。金馬獎頒獎典禮還特地找來在電影《孤味》中飾演陳淑芳女兒的徐若瑄、孫可芳及謝盈萱獻獎給她，顯得格外有意義。頒獎過程中播放了她曾演過的電影角色，多到連她自己都記不得，此生都奉獻給演藝工作，敬業精神讓全場都向她起立致敬，她也相當可愛表示：「他們說四分鐘，但我不管他，我要告訴大家，我會演到不能演為止。」

陳淑芳曾創下金馬獎史上一次抱走女主角、女配角兩項大獎的紀錄，同時也是今年金鐘獎的「特別貢獻獎」得主。金馬執委們先前強調這座終身成就獎不只肯定她的演技，更是向她持續不斷獻身表演藝術的致敬，陳淑芳也在台上表示：「從事影劇是我的志趣，會一輩子演下去，這也是屬於我個人的『孤味』。」肺腑之言令人動容。

陳淑芳曾創下金馬獎史上一次抱走女主角、女配角兩項大獎的紀錄，她同時也是今年金鐘獎的「特別貢獻獎」得主。（圖／本刊攝影組）

19歲時以電影《誰的罪惡》出道的陳淑芳，作品橫跨電視劇、電影、歌仔戲及舞台劇，近年在微電影、MV中也可看到其演出，還曾為動畫片配音獻聲。雖然近年來上台頒獎領獎對陳淑芳來說，已經是家常便飯，不過接獲得獎消息時她仍是非常開心，也再次強調「陳淑芳不漲價」，惹得全場大笑。

陳淑芳除了敬業精神與過人演技受人倚重之外，她不計戲份酬勞的豪爽個性，讓她在2020年因《孤味》奪下金馬影后。同年她也以《親愛的房客》獲得金馬獎最佳女配角，這也是金馬獎史上一次抱走女主角、女配角兩項大獎的第一人。徐若瑄就說：「她（陳淑芳）除了在拍戲就是在做公益。」經常在公益活動或宣導短片中看到陳淑芳的身影，對於做了一輩子的演藝工作至今都充滿幹勁與感情。

