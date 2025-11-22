金馬62／「國民阿嬤」陳淑芳獲頒金馬終身成就獎 滿腹感謝直言「限制四分鐘我才不管他」
今年第62屆金馬獎的「終身成就獎」，頒給了邁入影壇已68年的資深演員陳淑芳。金馬獎頒獎典禮還特地找來在電影《孤味》中飾演陳淑芳女兒的徐若瑄、孫可芳及謝盈萱獻獎給她，顯得格外有意義。頒獎過程中播放了她曾演過的電影角色，多到連她自己都記不得，此生都奉獻給演藝工作，敬業精神讓全場都向她起立致敬，她也相當可愛表示：「他們說四分鐘，但我不管他，我要告訴大家，我會演到不能演為止。」
陳淑芳曾創下金馬獎史上一次抱走女主角、女配角兩項大獎的紀錄，同時也是今年金鐘獎的「特別貢獻獎」得主。金馬執委們先前強調這座終身成就獎不只肯定她的演技，更是向她持續不斷獻身表演藝術的致敬，陳淑芳也在台上表示：「從事影劇是我的志趣，會一輩子演下去，這也是屬於我個人的『孤味』。」肺腑之言令人動容。
19歲時以電影《誰的罪惡》出道的陳淑芳，作品橫跨電視劇、電影、歌仔戲及舞台劇，近年在微電影、MV中也可看到其演出，還曾為動畫片配音獻聲。雖然近年來上台頒獎領獎對陳淑芳來說，已經是家常便飯，不過接獲得獎消息時她仍是非常開心，也再次強調「陳淑芳不漲價」，惹得全場大笑。
陳淑芳除了敬業精神與過人演技受人倚重之外，她不計戲份酬勞的豪爽個性，讓她在2020年因《孤味》奪下金馬影后。同年她也以《親愛的房客》獲得金馬獎最佳女配角，這也是金馬獎史上一次抱走女主角、女配角兩項大獎的第一人。徐若瑄就說：「她（陳淑芳）除了在拍戲就是在做公益。」經常在公益活動或宣導短片中看到陳淑芳的身影，對於做了一輩子的演藝工作至今都充滿幹勁與感情。
看更多 CTWANT 文章
大苑子董座親赴果園道歉 農場再發聲：今年不賣任何一顆石虎柳丁給他們
小情侶為鹹酥雞分手引熱議！業者搶推「365拜金套餐」 誇口：一定讓你吃不完！
陳美鳳辦卡證明本人「展示手機桌布」 急脫口罩刷臉鬧笑話
其他人也在看
金馬62｜陳淑芳獲終身成就獎「我不漲價」 淚喊：心中有愛沒有年齡顧忌
第62屆金馬獎頒獎典禮今晚（11/22）舉行，86歲資深演員陳淑芳獲終身成就獎，由電影《孤味》中飾演女兒的謝盈萱、徐若瑄和孫可芳獻獎，她哽咽地說，在演員路上走了68年，感謝粉絲和所有合作過的人，「人生只要心裡有愛、熱情，永遠沒年齡的顧忌」，還高喊自己拍戲絕不漲價。太報 ・ 14 小時前
金馬62》86歲陳淑芳獲終身成就獎 上台淚崩：這是我的《孤味》
86歲的「國民阿嬤」陳淑芳，曾以《孤味》獲得第57屆金馬獎最佳女主角，戲齡超過60年的她，演技絲絲入扣，作品橫跨電影、電視劇、歌仔戲與舞台劇等不同表演形式，她今年先後獲得金鐘獎特別貢獻獎以及金馬獎終身成就獎等殊榮，陳淑芳上台領獎時，忍不住淚灑舞台。中時新聞網 ・ 15 小時前
金馬62 曾敬驊奪最佳男配角（3） (圖)
第62屆金馬獎22日在台北流行音樂中心隆重舉行頒獎典禮，最佳男配角由演員曾敬驊（圖）以「我家的事」拿下，他在後台受訪時開心跳起來慶祝。中央社 ・ 15 小時前
金馬62／《孤味》三女兒玩梗 導演拍影片回顧陳淑芳演藝路
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚頒發「終身成就獎」，由電影《孤味》中的演員徐若瑄、孫可芳與謝盈萱，以戲中「女兒」身份，共同頒獎給飾演她們「母親」的陳淑芳。三人將電影中的母女情誼延伸到紅毯與典禮上，互台視新聞網 ・ 15 小時前
金馬62星光 陳意涵盛裝出席 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先登場，今年應邀擔任頒獎嘉賓的陳意涵（圖）盛裝出席。中央社 ・ 17 小時前
TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元
感恩節假期即將到來、許多民眾要搭機返家團圓過節，聯邦運輸安全管理局(TSA)選在這個時候提出新規定，旅客通過安全檢查站時...世界日報World Journal ・ 23 小時前
金馬62／昔日母子檔西島秀俊、翁倩玉合體了！ 兩人互喊媽媽、兒子
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，日本金像獎影帝西島秀俊與金馬影后翁倩玉一同走紅毯，兩人今晚都要擔任頒獎嘉賓。翁倩玉一身群金色禮服亮相，外套則是帶著日式風格圖案，相當霸氣又不失優雅台視新聞網 ・ 17 小時前
金馬62／陳淑芳獲終身成就獎！《孤味》三女兒同任頒獎者
娛樂中心／饒婉馨報導第62屆金馬獎今（22）日晚間於台北流行音樂中心盛大舉行，許多優秀電影人齊聚一堂，希望成功拿下獎座。資深演員「國民阿嬤」陳淑芳榮獲「終身成就獎」，也是今年金鐘「特別貢獻獎」得主，還曾在2020年創下同一年獲得金馬影后與女配角的紀錄，她在獲獎感言結尾大喊「我陳淑芳不漲價」。民視 ・ 14 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
范冰冰奪影后喊中國引熱議！他讚「這就是金馬獎的價值」：只看演技頒獎
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。最終影后由《地母》范冰冰拿下，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞，然而范冰冰得獎感言二度講「中國電影人」，引發熱議，不過就有人大讚「這就是金馬獎的價值，只看演技頒獎」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。太報 ・ 21 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 4 小時前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前
林依晨無緣影后！霸氣喊「會站在這裡一輩子」：遲早會拿到
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，入圍之一的林依晨產後短短五個月便強勢回歸，以藍紫漸層雕花禮服驚艷全場，不過最終影后由《地母》范冰冰拿下，與影后頭銜擦身而過。不過林依晨也不灰心，霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前