金馬62／《地母》奪獎！范冰冰在哪裡？ 導演張吉安喊話：相信妳可以重新來過
第62屆金馬獎今（22日）晚於台北流行音樂中心盛大舉行，典禮於晚間7點正式展開，沒有主持人，而是以表演節目和頒獎串聯「過去、現在、未來」三個篇章。熱門作品《大濛》獲得11項提名，《左撇子女孩》則有9項提名。范冰冰雖未能出席，卻是網友討論重點。
最佳原創電影歌曲由《地母》的〈布秧〉獲得，戴佩妮上台發表感言，她表示感謝導演、金馬評審，以及身邊所有的天使。
《地母》導演兼〈布秧〉作詞人張吉安則表示，「謝謝相信這部電影拍得成的所有劇組人員」，他也對女主角范冰冰喊話：「今天沒有辦法到來的范冰冰姐姐，妳在哪裡？這首歌是為妳而寫的，我們都相信妳可以重新來過，這首歌送給妳。」最後他也再次感謝評審、金馬。
