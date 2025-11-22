金馬62／《地母》范冰冰獲最佳女主角 導演上台連線！她哭謝團隊

《地母》導演張吉安代替范冰冰領獎，並在台上連線。（鏡報提供）

第62屆金馬獎今（22日）晚登場，中國女星范冰冰一度傳來台走紅毯，雖然未能現身，稍早以《地母》順利抱回最佳女主角獎，導演張吉安上台代領時，直接連線范冰冰，接通後她哽噎坦言正在看直播，並謝謝金馬獎肯定及張吉安導演信任，並提及當初討論角色時，導演問願不願意臉被摧毀，范冰冰則毫不猶豫回答「奉陪到底」，她也說這部片不僅外型轉變，也帶領她成長，並感謝馬來西亞台前幕後劇組同仁，「這獎屬於我們所有人的！」。

今典禮正式開始前，傳出范冰冰未使用金馬團隊機位，是否來台參加盛會一度引發討論，而在典禮開始後，范冰冰確定缺席，不過《地母》導演張吉安就透露，她會用特別的方式出現，還要大家期待一下，張吉安還轉述范冰冰遺憾無法前往，還交代一定要轉達「心跟金馬同在」。

稍早范冰冰拿下最佳女主角，張吉安上台代領獎項，他表示，當初范冰冰在爭取角色時相當積極，問了她為什麼要這麼辛苦，范冰冰一句「我想重新來過」打動了他。

張吉安也當場打給范冰冰，電話一接通就能聽到另一頭啜泣、哽噎聲，范冰冰馬上表示自己正在看直播，謝過一輪後，她也回憶起當初導演問「願不願意讓我摧毀妳的臉」，她毫不猶豫回答「范冰冰奉陪到底」，義無反顧地相信，這也讓她成功登上金馬影后寶座。





