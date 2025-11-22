金馬62／《大濛》奪最佳劇情片！ 製片暖心談「獻給台灣人的愛」
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日盛大登場，年度最大獎「最佳劇情片」最終由《大濛》奪下，擊敗《左撇子女孩》、《地母》等強勁對手，榮獲本屆最高榮譽。
《大濛》劇組上台領獎時，監製李烈一度情緒激動講不出話，還先把獎座拿給同片監製葉如芬，沒想到竟被回說「（獎座）我常常拿」，逗笑眾人。
葉如芬透露，要拍《大濛》1950年代的故事是相當不容易，所有的投資方都說他們瘋了，但最後還是透過各方單位幫忙把電影做出來。
後台訪問時，陳玉勳談及獲獎心情，他坦言一直都很焦慮，因為電影後期做了兩年，又遇到要上映，因此蠻在意有沒有得獎。勳導也感謝這部片所有工作人員與演員們，指出跟他們工作是最大的福氣，也希望若有力氣，再寫下一齣劇本跟他們合作。
製片張雅婷則說，這部片得獎，證明了所有人都是被這片土地滋養，也證明了《大濛》是獻給台灣人的愛，希望大家可以在上映時去觀看。
《大濛》劇組於後台合照。圖／台視
而《大濛》是以庶民視角揭開1950年代白色恐怖時期的歷史，延續導演一貫的草根幽默風格，細膩描繪人性中的悲歡與善惡，以及小人物在大時代下，勇敢實踐公道正義的故事，11月27日在台上映。
《大濛》本屆共入圍11項大獎，先後奪下「最佳原著劇本」與「最佳美術設計、造型設計」，最終再抱回「最佳劇情片」，成今晚最大贏家。
責任編輯／蔡尚晉、洪季謙
更多台視新聞網報導
范冰冰奪金馬影后後首發文 秀自拍照喊幸福「爆啃了3隻大閘蟹」
金馬62／范冰冰與「她」鬥到最後！《大濛》一票險勝《眾生相》
金馬62／許瑋甯頒獎「大凹焦」一片糊 三七步怒插腰:可以給我焦嗎？
其他人也在看
金馬62／曾敬驊《我家的事》抱回最佳男配！內鬥擊敗姚淳耀 「我真的做了滿多很勇敢的事情」
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，曾敬驊憑《我家的事》拿下最佳男配角，得知獲獎的當下，他摀住...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
張震2度奪金馬影帝 感謝演出被放大、傳遞
（中央社記者洪素津台北22日電）演員張震以「幸福之路」再獲金馬獎最佳男主角，也是他2度獲獎，他感謝自己的表演被放大、被傳遞，也強調他很努力，或許沒人看到，「但得獎的幸福會讓我堅持在演員的道路上。」中央社 ・ 13 小時前
光復鄉慈濟義診 周末守護鄉親健康
馬太鞍堰塞湖洪災之後，慈濟北區人醫會來到花蓮光復鄉，從 11 月 22 號開始，每周六、日都會在大安村義診，希望用三到六個月的時間，陪著鄉親慢慢走出災後創傷。團隊帶來中醫、西醫、牙科、身心科，還有...大愛電視 ・ 17 小時前
金馬62／張震、范冰冰榮登新科金馬帝后 《大濛》奪最佳劇情片成大贏家
第62屆金馬獎得獎名單出爐，張震、范冰冰榮登新科帝后；《大濛》拿下壓軸最佳劇情片等4項大獎，外加一座非正式觀眾票選獎，成為本屆大贏家。 年度華語盛事金馬獎22日晚間於台北流行音樂中心盛大登場，除了紅毯眾星爭豔，獎項揭曉過程也高潮迭起。 最受矚目的最佳男主角，最終由《幸福之路》張震擊敗《大濛》柯煒林，二度稱帝。張震：『(原音)我覺得今年是非常有競爭性的一年，所以我今年雖然好像沒有很緊張，但其實很緊張，所以得到的時候，我真的沒有想到，我真的完全沒有想到。』 話題十足的最佳女主角，一如許多影評預測，由中國演員范冰冰在最後一輪擊敗《我家的事》高伊玲勝出，榮獲演藝生涯首座金馬影后。范冰冰雖未出席典禮，但透過現場電話連線分享她的得獎心情。 范冰冰曾向導演表示，希望藉由演出馬來西亞導演張吉安執導的《地母》中「鳳音」一角，讓自已演藝生涯「重新來過」。此番登上金馬影后寶座，她也特別向金馬獎致意。范冰冰：『(原音)謝謝金馬獎，感謝它始終如一的支持，並鼓舞著華語的電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息。』 最佳劇情片由陳玉勳執導的《大濛》以一票之差險勝《眾生相》。此外，《大濛》也拿下最佳原著劇本、最佳美術中央廣播電台 ・ 13 小時前
金馬62得獎名單｜《大濛》擒「最佳劇情片」大贏家 張震入手第2座影帝！范冰冰哽咽封后
第62屆金馬獎頒獎典禮今晚（11╱22）在台北流行音樂中心登場，今年典禮不設主持人，而是結合表演節目、精心打造影片、頒獎橋段共同串起整場典禮的「現在」、「過去」和「未來」3個章節，「最佳劇情片」頒給《大濛》，入圍11項的《大濛》最後拿下4獎，成為最大贏家。太報 ・ 14 小時前
「大濛」刻劃白恐奪金馬最佳劇情片 導演謝前輩護佑
（中央社記者王寶兒台北22日電）以庶民視角回顧白色恐怖歷史，「大濛」今晚擊退「左撇子女孩」、「眾生相」等片，獲得第62屆金馬獎最佳劇情片。導演陳玉勳感謝劇組外，也說「謝謝在天上護佑我們的前輩、前人」。中央社 ・ 13 小時前
金馬62得獎名單／《大濛》獲最大獎！張震成新科影帝 范冰冰奪影后隔空哭了
【緯來新聞網】「第62屆金馬獎」頒獎典禮今（22日）登場，范冰冰如願拿下影后，雖然人沒到場，但透過代緯來新聞網 ・ 14 小時前
金馬62／完整得獎名單出爐！《大濛》奪「最佳劇情片」
娛樂中心／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心舉行，今年共有593部作品參賽，一同角逐27個獎項。其中，《大濛》以11項提名成為本屆呼聲最高的作品，《左撇子女孩》以9項緊隨其後，而《地母》與《我家的事》各獲8項提名，齊列第三。最受矚目的影后角逐戰，由四度入圍的劉若英對上二度入圍的林依晨、范冰冰、方郁婷，以及首度入圍的高伊玲，誰能一舉摘下后冠令人期待。同樣競爭激烈的影帝之爭中，多度入圍且曾榮獲影帝的張震再度問鼎，將與三度入圍的張孝全正面交鋒。本屆金馬獎究竟獎落誰家，鎖定《民視新聞網》，同步為您更新2025第62屆金馬獎得獎名單！民視 ・ 14 小時前
金馬62｜《大濛》稱霸！張震二度封帝 范冰冰奪后越洋哽咽致謝
第62屆金馬獎於今（11/22）揭曉，范冰冰以《地母》奪下「最佳女主角」，因拍戲無法到場，由導演張吉安代領。范冰冰透過連線向金馬執委會致謝，並感謝導演長期的信任，她表示《地母》中的角色對她而言不僅是外型改造，更是深刻的心靈共振。太報 ・ 13 小時前
金馬62星光 張孝全開心步紅毯 (圖)
第62屆金馬獎22日在台北流行音樂中心舉行頒獎典禮，以電影「深度安靜」角逐本屆影帝的演員張孝全（圖）出席共襄盛舉。中央社 ・ 17 小時前
少年癌症粉絲設計角色成遊戲BOSS...《空洞騎士：絲綢之歌》用這方式永遠紀念他
《空洞騎士：絲綢之歌》（Hollow Knight: Silksong）推出後，玩家們不斷發現遊戲中的各種內容和彩蛋。而在這些發現中，有一段與現實相關的感人故事特別觸動人心。開發商 Team Cherry 為了紀念一位已故的忠實粉絲，將他設計的角色放進遊戲，製作成 BOSS 和支線任務，讓這位年輕粉絲的創作在遊戲世界中永存。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
金馬62／第62屆金馬得獎名單一次看！《大濛》獲最佳劇情片 張震奪影帝、范冰冰封后
以下為第62屆金馬獎得獎名單：●最佳劇情片：大濛／文化內容策進院、華文創股份有限公司、雷霆影視有限合夥、阿榮影業股份有限公司、大禾電影有限公司●最佳男主角：張震／幸福之路●最佳女主角：范冰冰／地母●最佳導演：李駿碩／眾生相●最佳新導演：Lloyd Lee CHOI／幸福之路●...CTWANT ・ 14 小時前
金馬62/完整名單出爐！張震、范冰冰奪影帝后 《大濛》獲最大獎
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉行，最後得獎結果，由《地母》范冰冰奪影后、《幸福之路》張震奪影帝，最佳劇情片則由《大濛》拿下，完整名單如下。中天新聞網 ・ 13 小時前
總統：金馬獎是華語電影連結亞洲、走向國際重要平台
（中央社記者溫貴香台北22日電）第62屆金馬獎今天晚間在台北流行音樂中心登場，總統賴清德表示，台灣的民主，讓多元的國族敘事可以並存、讓不同的觀點可以辯論，更讓這些故事能夠被世界看見；金馬獎不只是華語電影重要指標，更是連結亞洲、走向國際重要平台。中央社 ・ 13 小時前
金馬62／最佳劇情片：大濛
第62屆金馬獎最佳劇情片沒有懸念，有陳玉勳執導的《大濛》摘下。《大濛》另外摘下最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計。中央廣播電台 ・ 14 小時前
金馬62／最大贏家出爐！《大濛》摘4獎奪「最佳劇情片」
娛樂中心／江姿儀報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間圓滿落幕，今年共有593部作品參賽，一同角逐27個獎項，被影迷稱作「史上最難預測的一屆」。其中金馬獎電影最大獎「最佳劇情片」競爭激烈，群雄並起同場爭鋒。由台灣電影界「福祿壽」兩大師廖慶松和李屏賓共同揭曉，最終由呼聲最大的《大濛》抱回最大獎。民視 ・ 13 小時前
馬士媛奪金馬新演員獎 鼓勵追夢人會有對的位置
（中央社記者洪素津台北22日電）演員馬士媛以「左撇子女孩」獲金馬獎最佳新演員獎，她感謝劇組、家人、愛人及朋友，讓她有勇氣詮釋角色；也鼓勵跟她一樣追夢的人堅持走下去，一定會在對的時間有對的位置。中央社 ・ 14 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前