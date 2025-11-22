金馬62／《大濛》奪最佳劇情片！ 製片暖心談「獻給台灣人的愛」

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日盛大登場，年度最大獎「最佳劇情片」最終由《大濛》奪下，擊敗《左撇子女孩》、《地母》等強勁對手，榮獲本屆最高榮譽。

《大濛》劇組上台領獎時，監製李烈一度情緒激動講不出話，還先把獎座拿給同片監製葉如芬，沒想到竟被回說「（獎座）我常常拿」，逗笑眾人。

葉如芬透露，要拍《大濛》1950年代的故事是相當不容易，所有的投資方都說他們瘋了，但最後還是透過各方單位幫忙把電影做出來。

後台訪問時，陳玉勳談及獲獎心情，他坦言一直都很焦慮，因為電影後期做了兩年，又遇到要上映，因此蠻在意有沒有得獎。勳導也感謝這部片所有工作人員與演員們，指出跟他們工作是最大的福氣，也希望若有力氣，再寫下一齣劇本跟他們合作。

製片張雅婷則說，這部片得獎，證明了所有人都是被這片土地滋養，也證明了《大濛》是獻給台灣人的愛，希望大家可以在上映時去觀看。

《大濛》劇組於後台合照。圖／台視

而《大濛》是以庶民視角揭開1950年代白色恐怖時期的歷史，延續導演一貫的草根幽默風格，細膩描繪人性中的悲歡與善惡，以及小人物在大時代下，勇敢實踐公道正義的故事，11月27日在台上映。

《大濛》本屆共入圍11項大獎，先後奪下「最佳原著劇本」與「最佳美術設計、造型設計」，最終再抱回「最佳劇情片」，成今晚最大贏家。

