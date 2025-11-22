金馬62／大導李安頒最佳導演獎 不忘對李駿碩放送前輩溫暖

導演李安擔任「最佳新導演」「最佳導演」項目的頒獎人。

導演李安自2018年起連續4屆擔任金馬執委會主席，也一路支持金馬活動，堪稱金馬吉祥物，在第62屆金馬獎由他頒發「最佳新導演」、「最佳導演」項目。最佳新導演由《幸福之路》Lloyd Lee CHOI拿下，而最佳導演由香港導演李駿碩以《眾生相》拿下。

李安說：「每年回來參加金馬獎，最開心的就是看看華語電影不斷的有新血加入，給我們很多新鮮的能量，他們表現非常多元，也非常豐富。」並認為金馬獎的評審團非常辛苦，邀請由廖慶松擔任主席的金馬評審團起身接受全場掌聲。

最佳新導演由《幸福之路》Lloyd Lee CHOI拿下。

奪下最佳導演獎的香港導演李駿碩在台上哭到不行，李安也拍拍他的肩膀，表示溫暖的鼓勵。

最佳導演由香港導演李駿碩以《眾生相》拿下。

